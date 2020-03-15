60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть больше, чем на пешеходной — обзорная авто-экскурсия по исторической части города

Helga
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Helga – ваш гид
В отличие от двухчасовой пешеходной прогулки на моей автомобильной экскурсии вы успеете не просто пройти по двум-трем улицам города и посетить пару важных исторических мест, но и осмотреть многие другие достопримечательности города.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии60 отзывов
4.68
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class

Что вас ожидает

Нет ничего лучше, чем познакомиться с историями города в компании местного жителя-экскурсовода! Но вдвойне удача увидеть больше из окна комфортабельно авто. Во время нашей авто-прогулки вы ознакомитесь со следующими достопримечательностями: парламент, Национальный Краеведческий музей, дворец графини Авроры Карамзиной, Олимпийский стадион, памятник Ларин Параске, Дворец Конгрессов, Оперный театр, Ботанический сад, Парк развлечений Линнанмяки, улицу Булеварди, дворец Синебрюховых, Зоологический музей, Привокзальную площадь.

Главное, что вы сами вправе определять места остановок. Не забудьте взять с собой фотоаппараты, чтобы сфотографироваться на площадях Сенатской, Торговой или Привокзальной, у Успенского кафедрального собора — самого крупного действующего православного храма в Западной Европе, у Церкви в Скале или у «поющего» памятника композитору Яну Сибелиусу.

В пути я расскажу вам об истории Финляндии и о современной жизни в столице.

Организационные детали

  • По вашему желанию экскурсия может продолжиться и продлиться не два, а четыре часа (за дополнительную плату)
  • Возможна поездка на машине другой марки (подробности уточняйте в переписке)
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Helga
Helga
Где и как провести своей досуг с пользой для себя любимых? На этот случай можно обратиться ко мне. Меня зовут Ольга, и я с радостью расскажу вам об истории и традициях Хельсинки! Также могу организовать для вас трансфер по городу, а также из аэропорта и обратно.
Напишите мне

60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Очень цельная и интересная экскурсия! Очень рекомендуем!
10 марта 2020
Спешу сказать огромное спасибо замечательному экскурсоводу Ольге!
Заказывала специально экскурсию для мамы и сына, тк в Хельсинки была сама не единожды. Но показанный и рассказанный материал, удивил бы даже самого взыскательного туриста. Исторические сведения, вкрапления данных из современности, ответы на любые вопросы и просто замечательный маршрут, который никакой экскусрионный автобус вам не покажет. Остались в восторге! Ольга, спасибо Вам и удачи!
5 марта 2020
Ольга толково и интересно рассказывает и знает историю. Я сам гид и интересно посмотреть, послушать коллегу. Советую Ольгу 100%
2 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид представил интересные факты. Получилась не экскурсия, а душевная беседа и это было здорово! Спасибо!
13 февраля 2020
Очень понравилось,встретила Ольга на вокзале,экскурсия интересная.машина комфортная,чистая.Ольга много знает интересного.Очень рекомендую Ольгу.
28 января 2020
В Финляндии была первый раз.Встретили на вокзале. Экскурсия полностью соответствовала всем моим пожеланиям и ожиданиям. И даже сверх того- получилось больше посмотреть районов Хельсинки. Никаких временных задержек.Прекрасный гид, замечательный рассказчик. Гостеприимство . Невозможно было не влюбиться в Хельсинки. Очень хочу приехать вновь. Огромнейшее спасибо за это Ольге.
6 января 2020
Если учесть ,что третьего января был шторм и погода тоже была не подарок,то смогу с уверенностью сказать с нашим гидом Helge мы этого не заметили,т.к.она профессиональный гид.
Большое спасибо Helge
12 декабря 2019
В целом непосредственно экскурсию и экскурсовода можно оценить на хорошую оценку. Но автомобиль был далеко не Mersedes Benz B-class, что не могло ни расстроить. Я хотела сделать своей семье подарок - комфортную экскурсию на 4-х человек, в обычной машине класса эконом нам было тесновато. Поэтому в целом ожидания не оправдались
8 ноября 2019
Профессионал и очень душевный человек!
16 октября 2019
Экскурсию проводил Александр.
Сказать, что мы остались довольны - не сказать ничего.
Александр не просто рассказывал и показывал нам памятники, здания, но и что для нас было более ценно - рассказал об обычаях, привычках, образе жизни финнов. Буквально влюбил нас в Финляндию.
Рекомендуем всем!
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