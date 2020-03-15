60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нет ничего лучше, чем познакомиться с историями города в компании местного жителя-экскурсовода! Но вдвойне удача увидеть больше из окна комфортабельно авто. Во время нашей авто-прогулки вы ознакомитесь со следующими достопримечательностями: парламент, Национальный Краеведческий музей, дворец графини Авроры Карамзиной, Олимпийский стадион, памятник Ларин Параске, Дворец Конгрессов, Оперный театр, Ботанический сад, Парк развлечений Линнанмяки, улицу Булеварди, дворец Синебрюховых, Зоологический музей, Привокзальную площадь.

Главное, что вы сами вправе определять места остановок. Не забудьте взять с собой фотоаппараты, чтобы сфотографироваться на площадях Сенатской, Торговой или Привокзальной, у Успенского кафедрального собора — самого крупного действующего православного храма в Западной Европе, у Церкви в Скале или у «поющего» памятника композитору Яну Сибелиусу.

В пути я расскажу вам об истории Финляндии и о современной жизни в столице.