Полезная информация о Турку
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Местное время в Турку
22:2744
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇮 Финляндия
|Название города
|Турку
|По-английски
|Turku
|Столица региона
|Турку является столицей региона
|Население города
|175 945 чел.
|Аэропорт
|Турку TKU
|Часовой пояс
|Europe/Helsinki
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря
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Турку
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