Полезная информация о Турку

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Местное время в Турку
22:2744
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇮 Финляндия
Название городаТурку
По-английскиTurku
Столица регионаТурку является столицей региона
Население города175 945 чел.
АэропортТурку TKU
Часовой поясEurope/Helsinki
Средняя высота22 м. от уровня моря

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