Летим в Стокгольм

Как добраться до Стокгольм на самолёте

В Стокгольм 4 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Стокгольм

  1. Арланда ARN
    Stockholm Arlanda Airport
  2. Бромма BMA
    Bromma Airport
  3. Скавста NYO
    Stockholm Skavsta Airport
  4. Вастерас VST
    Vasteras/Hasslo Airport

Самые дешёвые билеты в Стокгольм из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇵🇱Варшавы6841ч 35м
08.12.2020из 🇱🇻Риги90755м
17.12.2020из 🇱🇹Вильнюса9071ч 30м
31.10.2020из 🇦🇹Вены9082ч 10м
26.10.2020из 🇵🇱Гданьска1 0251ч 15м
21.10.2020из 🇵🇱Кракова1 2301ч 45м
09.11.2020из 🇷🇴Бухареста1 2852ч 55м
21.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 3621ч 40м
25.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 45318ч 15м (⇵1)
22.10.2020из 🇭🇺Будапешта1 5672ч 10м
07.12.2020из 🇺🇦Киева1 70728ч 10м (⇵1)
27.11.2020из 🇮🇹Рима1 76612ч 10м (⇵1)
02.11.2020из 🇬🇧Лондона1 86523ч 5м (⇵1)
29.11.2020из 🇳🇴Осло1 91918ч (⇵1)
16.11.2020из 🇬🇷Салоников1 99812ч 25м (⇵1)
25.01.2021из 🇷🇺Москвы2 00311ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇨🇿Праги2 02111ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇬🇷Афин2 04327ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇵🇱Вроцлава2 1031ч 35м
05.11.2020из 🇵🇹Лиссабона2 11524ч 35м (⇵1)
26.02.2021из 🇪🇪Таллина2 163
26.10.2020из 🇪🇸Барселоны2 16823ч 25м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Гамбурга2 18019ч 50м (⇵1)
17.11.2020из 🇺🇦Львова2 19626ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 281
22.10.2020из 🇮🇹Милана2 3802ч 30м
30.10.2020из 🇩🇪Бремена2 40335ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 45310ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇹Палермо2 46546ч 30м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇸Белграда2 4912ч 35м
01.02.2021из 🇫🇷Парижа2 54328ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇩🇰Биллунн2 63211ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇪🇸Малаги2 68922ч 15м (⇵1)
11.01.2021из 🇩🇪Кёльна2 86316ч 20м (⇵1)
28.11.2020из 🇬🇧Манчестера2 90512ч 35м (⇵1)
01.02.2021из 🇨🇾Ларнаки2 93122ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса2 97043ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇩🇪Берлина2 99819ч 55м (⇵1)
13.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 08823ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇦Одессы3 16212ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇵🇱Катовице3 27841ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇰Копенгагена3 31136ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Пизы3 41930ч 50м (⇵2)
15.12.2020из 🇫🇷Ниццы3 44717ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 52837ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇷Стамбула3 54625ч 10м (⇵1)
22.11.2020из 🇳🇱Амстердама3 72437ч 5м (⇵2)
14.11.2020из 🇱🇹Каунаса3 78416ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇹Зальцбурга3 82229ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇫🇷Биарриц3 83738ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇷Бордо3 86138ч 35м (⇵2)
01.01.2021из 🇷🇺Воронежа4 00119ч 15м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Краснодара4 00235ч 45м (⇵2)
19.12.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 0065ч 10м (⇵1)
05.11.2020из 🇸🇪Лулео4 0481ч 20м
14.12.2020из 🇲🇩Кишинёва4 10414ч (⇵1)
08.12.2020из 🇫🇮Хельсинки4 14723ч 35м (⇵1)
19.01.2021из 🇮🇹Неаполя4 17845ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇪🇸Мадрида4 21146ч 20м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇸Ниша4 36025ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇵🇱Жешув4 41427ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇧🇬Софии4 65341ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇸🇪Висбю4 65740м
15.11.2020из 🇨🇭Женевы4 77237ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇸🇪Умео4 8171ч 5м
01.12.2020из 🇫🇮Лаппеэнранты4 90638ч 5м (⇵2)
05.11.2020из 🇲🇦Марракеша4 93342ч 35м (⇵2)
03.01.2021из 🇳🇴Бергена4 98444ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇪Мальмё4 99642ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇸🇪Эстерсунда5 145
09.11.2020из 🇸🇪Роннебю5 1461ч 10м
11.11.2020из 🇸🇪Кальмара5 1651ч 5м
08.11.2020из 🇩🇪Штутгарта5 19338ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇹🇳Туниса5 26129ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇲🇹Валлетты5 27142ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Болоньи5 31053ч 30м (⇵2)
25.12.2020из 🇧🇾Минска5 39526ч 50м (⇵1)
04.01.2021из 🇦🇱Тираны5 48321ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇷Антальи5 76429ч 5м (⇵2)
25.01.2021из 🇷🇺Новосибирска5 77224ч 55м (⇵2)
17.05.2021из 🇬🇧Бирмингема5 90235ч 55м (⇵2)
24.02.2021из 🇷🇺Горно-Алтайска6 00826ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇨🇭Цюриха6 13034ч 45м (⇵2)
23.10.2020из 🇸🇮Любляны6 19241ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇧🇦Тузлы6 2142ч 35м
06.01.2021из 🇮🇹Флоренции6 28642ч 5м (⇵2)
23.11.2020из 🇺🇦Херсона6 30226ч 40м (⇵2)
26.06.2021из 🇬🇷Родоса6 34523ч 10м (⇵1)
20.12.2020из 🇫🇷Тулузы6 34738ч 55м (⇵2)
14.07.2021из 🇮🇱Тель-Авива6 43117ч 35м (⇵1)
19.02.2021из 🇷🇺Уфы6 44127ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇲🇦Касабланки6 49935ч 50м (⇵2)
05.01.2021из 🇮🇹Турина6 63237ч (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Калининграда6 81937ч 20м (⇵2)
01.01.2021из 🇫🇷Страсбурга6 82312ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Перми6 93142ч (⇵2)
26.02.2021из 🇷🇺Оренбурга7 06026ч 40м (⇵2)
03.11.2020из 🇩🇪Ганновера7 27836ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇧🇬Варны7 59446ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇬🇷Ханьи7 60032ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Стокгольм, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Агадир, Малага, Бангкок, Дубай и Киев

Авиакомпании которые летают из аэропортов Стокгольм