Как добраться до Стокгольм на самолёте
В Стокгольм 4 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Стокгольм
- Арланда ARNStockholm Arlanda Airport
- Бромма BMABromma Airport
- Скавста NYOStockholm Skavsta Airport
- Вастерас VSTVasteras/Hasslo Airport
Самые дешёвые билеты в Стокгольм из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|684
|1ч 35м
|08.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|907
|55м
|17.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|907
|1ч 30м
|31.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|908
|2ч 10м
|26.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|1 025
|1ч 15м
|21.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 230
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 285
|2ч 55м
|21.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 362
|1ч 40м
|25.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 453
|18ч 15м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|1 567
|2ч 10м
|07.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 707
|28ч 10м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 766
|12ч 10м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 865
|23ч 5м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|1 919
|18ч (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 998
|12ч 25м (⇵1)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|2 003
|11ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 021
|11ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 043
|27ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 103
|1ч 35м
|05.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 115
|24ч 35м (⇵1)
|26.02.2021
|из 🇪🇪Таллина
|2 163
|1ч
|26.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 168
|23ч 25м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 180
|19ч 50м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 196
|26ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 281
|4ч
|22.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 380
|2ч 30м
|30.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|2 403
|35ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 453
|10ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 465
|46ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|2 491
|2ч 35м
|01.02.2021
|из 🇫🇷Парижа
|2 543
|28ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|2 632
|11ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 689
|22ч 15м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇩🇪Кёльна
|2 863
|16ч 20м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 905
|12ч 35м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇨🇾Ларнаки
|2 931
|22ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|2 970
|43ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 998
|19ч 55м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 088
|23ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 162
|12ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|3 278
|41ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|3 311
|36ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|3 419
|30ч 50м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|3 447
|17ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 528
|37ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 546
|25ч 10м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 724
|37ч 5м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|3 784
|16ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇹Зальцбурга
|3 822
|29ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇫🇷Биарриц
|3 837
|38ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Бордо
|3 861
|38ч 35м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|4 001
|19ч 15м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|4 002
|35ч 45м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 006
|5ч 10м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇸🇪Лулео
|4 048
|1ч 20м
|14.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 104
|14ч (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|4 147
|23ч 35м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇮🇹Неаполя
|4 178
|45ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|4 211
|46ч 20м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇸Ниша
|4 360
|25ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇱Жешув
|4 414
|27ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 653
|41ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇸🇪Висбю
|4 657
|40м
|15.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 772
|37ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇸🇪Умео
|4 817
|1ч 5м
|01.12.2020
|из 🇫🇮Лаппеэнранты
|4 906
|38ч 5м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|4 933
|42ч 35м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇳🇴Бергена
|4 984
|44ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇪Мальмё
|4 996
|42ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇸🇪Эстерсунда
|5 145
|1ч
|09.11.2020
|из 🇸🇪Роннебю
|5 146
|1ч 10м
|11.11.2020
|из 🇸🇪Кальмара
|5 165
|1ч 5м
|08.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 193
|38ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|5 261
|29ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|5 271
|42ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|5 310
|53ч 30м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 395
|26ч 50м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇦🇱Тираны
|5 483
|21ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 764
|29ч 5м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|5 772
|24ч 55м (⇵2)
|17.05.2021
|из 🇬🇧Бирмингема
|5 902
|35ч 55м (⇵2)
|24.02.2021
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|6 008
|26ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|6 130
|34ч 45м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇸🇮Любляны
|6 192
|41ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇧🇦Тузлы
|6 214
|2ч 35м
|06.01.2021
|из 🇮🇹Флоренции
|6 286
|42ч 5м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|6 302
|26ч 40м (⇵2)
|26.06.2021
|из 🇬🇷Родоса
|6 345
|23ч 10м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|6 347
|38ч 55м (⇵2)
|14.07.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 431
|17ч 35м (⇵1)
|19.02.2021
|из 🇷🇺Уфы
|6 441
|27ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|6 499
|35ч 50м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇮🇹Турина
|6 632
|37ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|6 819
|37ч 20м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇫🇷Страсбурга
|6 823
|12ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|6 931
|42ч (⇵2)
|26.02.2021
|из 🇷🇺Оренбурга
|7 060
|26ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|7 278
|36ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|7 594
|46ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|7 600
|32ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Стокгольм
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Стокгольм, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Агадир, Малага, Бангкок, Дубай и Киев
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