Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Парижу с гидом-водителем

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Обзорная экскурсия по Парижу с гидом-водителем
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €225 за человека

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Обзорная экскурсия по Парижу с гидом-водителем
Прогулка по Парижу прекрасна в любую погоду. Ведь вне зависимости от того, идет снег, дождь, дует ли ветер или светит солнце ☀️, воздух здесь наполнен особой аурой. Знаменитые площади Парижа, церкви, музеи 🖼, залы, магазины, многочисленные кафе и ресторанчики, все это сказочно красивый город 🏙️ первого знакомства с городом я Вам предлагаю обзорную экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘 с остановками.
Вы увидите Елисейские поля, Триумфальную арку, дворец Шайо, Эйфелеву башню, Марсово поле, Военную школу, Дом Инвалидов, Мост Александра III, Большой и Малый дворцы, площадь Согласия, церковь ⛪ Мадлен, Большие бульвары, Гранд Опера, Вандомская площадь, Лувр, мост Искусств, Новый мост, остров 🏝️ Ситэ, Консъержери, Собор Парижской Богоматери, Латинский квартал и т. д.
Начало и место завершения
🚩 Amiens

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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