Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Прогулка по Парижу прекрасна в любую погоду. Ведь вне зависимости от того, идет снег, дождь, дует ли ветер или светит солнце ☀️, воздух здесь наполнен особой аурой. Знаменитые площади Парижа, церкви, музеи 🖼, залы, магазины, многочисленные кафе и ресторанчики, все это сказочно красивый город 🏙️ первого знакомства с городом я Вам предлагаю обзорную экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘 с остановками.

Вы увидите Елисейские поля, Триумфальную арку, дворец Шайо, Эйфелеву башню, Марсово поле, Военную школу, Дом Инвалидов, Мост Александра III, Большой и Малый дворцы, площадь Согласия, церковь ⛪ Мадлен, Большие бульвары, Гранд Опера, Вандомская площадь, Лувр, мост Искусств, Новый мост, остров 🏝️ Ситэ, Консъержери, Собор Парижской Богоматери, Латинский квартал и т. д.