Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Париж тысячеликий, разнообразный, многогранный. На протяжении веков он оставался верен самому себе, одновременно постоянно обновляясь.

Но какой он Париж? И сколько всего существует Парижей? Есть Париж туристический с его великими памятниками, Париж незнакомый и таинственный, гастрономический и живописный.

На этой экскурсии 🧭 Вам предлагается впервые открыть для себя свой Париж и, впоследствие, решить какой уголок этого города Вам по душе.

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ славного города: Эйфелеву башню, Марсово поле, Трокадеро, Военную школу, Дом Инвалидов со своим собором, красивейший мост Александра III, музей 🖼 Орсэ, Латинский квартал, Люксембургский сад, Пантеон, остров 🏝️ Ситэ с собором Парижской Богоматери, Ратушу, Бастилию, Лувр, площадь Согласия, церковь ⛪ Мадлен, Большие бульвары, Оперу, Вандомскую площадь, Елисейские поля и Триумфальную арку.

При заказе 4-часовой экскурсии добавляется посещение квартала Монмартр.