Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Парижу на автомобиле с водителем и гидом

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Обзорная экскурсия по Парижу на автомобиле с водителем и гидом
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €407 за человека

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Обзорная экскурсия по Парижу на автомобиле с водителем и гидом
Париж тысячеликий, разнообразный, многогранный. На протяжении веков он оставался верен самому себе, одновременно постоянно обновляясь.
Но какой он Париж? И сколько всего существует Парижей? Есть Париж туристический с его великими памятниками, Париж незнакомый и таинственный, гастрономический и живописный.
На этой экскурсии 🧭 Вам предлагается впервые открыть для себя свой Париж и, впоследствие, решить какой уголок этого города Вам по душе.
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ славного города: Эйфелеву башню, Марсово поле, Трокадеро, Военную школу, Дом Инвалидов со своим собором, красивейший мост Александра III, музей 🖼 Орсэ, Латинский квартал, Люксембургский сад, Пантеон, остров 🏝️ Ситэ с собором Парижской Богоматери, Ратушу, Бастилию, Лувр, площадь Согласия, церковь ⛪ Мадлен, Большие бульвары, Оперу, Вандомскую площадь, Елисейские поля и Триумфальную арку.
При заказе 4-часовой экскурсии добавляется посещение квартала Монмартр.
Начало и место завершения
🚩 Amiens

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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