Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Исторический Париж (обзорная пешеходная экскурсия)

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Исторический Париж (обзорная пешеходная экскурсия)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • €177 за человека

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Исторический Париж (обзорная пешеходная экскурсия)
Парижу принадлежит исключительное вековое наследие. Предлагаемая экскурсия ⛳ поможет заметить и оценить те незначительные мелочи, которые создают очарование этого города.
Экскурсия начинается у истоков Франции — на острове 🏝️ Сите. Именно здесь более 2 тысяч лет назад поселилось кельтское племя паризиев-рыболовов. Продолжим прогулку 👣 по левому берегу, где в 53 году до нашей эры поселились римляне после захвата племени на острове Сите. Перейдем на правый берег, сверяясь с историей 📖 города. Осмотрим мэрию и поймем откуда пошло самоуправление, французская демократия, бунты, перевороты, да и сам герб города. Далее, прогуляемся по самому старому району Парижа, который Эмиль Золя увековечил как «Чрево Парижа». Вы узнайте, где придумали известный луковый суп и увидите последнюю готическую церковь ⛪ города.
Начало и место завершения
🚩 Amiens

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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