Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Парижу принадлежит исключительное вековое наследие. Предлагаемая экскурсия ⛳ поможет заметить и оценить те незначительные мелочи, которые создают очарование этого города.

Экскурсия начинается у истоков Франции — на острове 🏝️ Сите. Именно здесь более 2 тысяч лет назад поселилось кельтское племя паризиев-рыболовов. Продолжим прогулку 👣 по левому берегу, где в 53 году до нашей эры поселились римляне после захвата племени на острове Сите. Перейдем на правый берег, сверяясь с историей 📖 города. Осмотрим мэрию и поймем откуда пошло самоуправление, французская демократия, бунты, перевороты, да и сам герб города. Далее, прогуляемся по самому старому району Парижа, который Эмиль Золя увековечил как «Чрево Парижа». Вы узнайте, где придумали известный луковый суп и увидите последнюю готическую церковь ⛪ города.