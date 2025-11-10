Во время прогулки мы разберёмся, как Париж стал тем прекрасным городом, который каждый день вдохновляет и влюбляет в себя миллионы людей со всего мира. Заглянем в самые роскошные церкви и поговорим, как парижане жили в разные эпохи.
И конечно, не обойдём вниманием главные жемчужины французской столицы: Лувр, Елисейские Поля, Пале Рояль и Люксембургский сад.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Елисейские поля и главные жемчужины главного проспекта Европы.
- Главные королевские резиденции — Лувр и Пале Рояль.
- Самый красивый и самый старый мосты Парижа.
- Жемчужины Средневековья: легендарный Нотр-Дам-де-Пари и капелла Сент-Шапель.
- Романтичный Люксембургский сад.
Вы узнаете:
- Как Париж стал тем городом, который все знают.
- Как он выглядел в Средневековье и как появились легендарные парижские катакомбы.
- Как Наполеон Бонапарт преобразил Париж и почему город так ненавидели французские короли.
- И многое другое.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим в церкви и некоторые дворы.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Александра III
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 1388 туристов
Провели экскурсии для 1388 туристов
