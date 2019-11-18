19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почему мы, а не городское такси? С нами комфортнее, экономнее и надежнее! С нами вам не о чем беспокоиться — ваша поездка будет прекрасно организованной, безопасной и приятной.

Вам больше не надо стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси, терпеть не всегда «удобные» условия и иногда прокуренный салон, не нужно объяснять (на чужом языке) таксисту дорогу и гадать, сколько же вам всё-таки придётся заплатить в конце, особенно с учётом пробок и хитровиляний водителя.

Вас встретит русскоговорящий лицензированный водитель с табличкой с вашим именем, который дождется вас даже в случае задержки рейса. Вас с комфортом доставят по нужному адресу и ответят на все интересующие вопросы.

С нами просто! Вам стоит лишь нажать на кнопку «бронировать», а мы сами позаботимся об остальном.