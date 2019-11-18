19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Трансфер «Аэропорт — Париж — Аэропорт»

Качественный сервис на комфортных автомобилях с русскоговорящими лицензированными водителями

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Мы предлагаем качественный сервис на комфортных автомобилях с лицензированными русскоговорящими водителями, которые не только доставят вас до нужного места за фиксированную цену, но и с радостью сориентируют во всех интересующих вопросах.

Откройте для себя Париж с группой динамичных профессионалов и прекрасным обслуживанием, которое придётся по душе даже самому избалованному клиенту!
150 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии19 отзывов
4.74
Трансфер «Аэропорт — Париж — Аэропорт»
Трансфер «Аэропорт — Париж — Аэропорт»

Почему мы, а не городское такси? С нами комфортнее, экономнее и надежнее! С нами вам не о чем беспокоиться — ваша поездка будет прекрасно организованной, безопасной и приятной.

Вам больше не надо стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси, терпеть не всегда «удобные» условия и иногда прокуренный салон, не нужно объяснять (на чужом языке) таксисту дорогу и гадать, сколько же вам всё-таки придётся заплатить в конце, особенно с учётом пробок и хитровиляний водителя.

Вас встретит русскоговорящий лицензированный водитель с табличкой с вашим именем, который дождется вас даже в случае задержки рейса. Вас с комфортом доставят по нужному адресу и ответят на все интересующие вопросы.

С нами просто! Вам стоит лишь нажать на кнопку «бронировать», а мы сами позаботимся об остальном.

Организационные детали

  • Цена указана для 1-3 человек. Для группы 4-7 человек — 188€
  • Указанная стоимость актуальна для аэропортов Шарль де Голль или Орли
Трансфер «Аэропорт — Париж — Аэропорт»
Трансфер «Аэропорт — Париж — Аэропорт»
Трансфер «Аэропорт — Париж — Аэропорт»
Трансфер «Аэропорт — Париж — Аэропорт»
Трансфер «Аэропорт — Париж — Аэропорт»
Трансфер «Аэропорт — Париж — Аэропорт»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Добрый день! Приятно познакомиться — Сергей. В моём лице вы найдёте не только увлечённого профессионала, но и человека, бесконечно влюблённого в свой город! Поэтому со мной ваша поездка в Париж станет интересной и прекрасно организованной. Я живу во Франции уже более 15 лет, являюсь совладельцем и директором двух транспортных и туристических компаний. Со мной комфортно и надёжно, и только со мной вы сможете прочувствовать весь шарм Парижа.
Напишите мне

19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 ноября 2019
Всё было супер. Нам очень понравился гид Сергей. Он очень много знает о Париже.
20 мая 2019
Третий раз воспользовалась услугами Сергея и очень довольна. Все прошло отлично! Сергей помог зарегистрироваться на рейс в аэропорту и получить такс фри (все быстро, четко - уложился в 10 мин). С Сергеем всегда очень надежно, все всегда хорошо организовано - советую всем экскурсию Сергея!
16 марта 2019
Спасибо огромное за комфортный трансфер. Остались очень довольны трансфером, комфортный автомобиль. Сергей учёл все наши пожелания. Был крайне доброжелателен и ненавязчив. В следующий раз обязательно обратимся ;-)
24 декабря 2018
Все было отлично! Огромное спасибо Сергею за интересную и полезную информацию, внимательное отношение и позитивный настрой!
30 октября 2018
В начале октября заказывали трансфер Аэропорт-Париж-Аэропорт.
Остались всем довольны! Сергей сам не мог встретить и организовал других водителей. Мы ездили с Артуром и Валерой. Оба водителя встретили нас в костюмах и были очень корректны в общении. Все прошло очень комфортно и спокойно. Мы чувствовали себя в надежных руках). В аэропорту Артур встретил с табличкой, помог с багажом. В машине ждала бутылочка с водой, что было очень кстати :)
В следующий раз - уже знаю к кому обращаться за трансфером и порекомендую друзьям.
Спасибо!
22 октября 2018
Это был просто хороший, качественный трансфер! Отличные водители и машины! Экскурсии, конечно, никакой не было. Мы претензий не имеем, просто пишу, чтобы другие на это не рассчитывали.
3 октября 2018
Всё было просто супер! Сергей был внимателен, любезен с самого начала и до конца. Помог донести вещи, предупредительно открывал двери. Настоящий джентельмен. Очень приятно было в его обществе. Сразу включил музыку, рассказал о Шарле Азнавуре... дух Франци , эмоциональное настроение было замечательным. Провез и показал основные достопримечательности , очень интересно рассказывал. Коротко, но ёмко, без «воды». Были приятно удивлены, как много нового мы узнали о любимом нами давно Париже. Так что, оценка Сергею - 5+)))
Обязательно будем рекомендовать вашу компанию друзьям. Всего доброго вам, успехов!
Премного благодарны.
С уважением Татьяна Целикова и К )
12 сентября 2018
Всё прошло отлично!Большое Спасибо Сергею,трансфер был замечательный и информативный!Теперь по прилету в Париж,всегда только к вам!
9 мая 2018
Очень благодарна Сергею. Все было организовано отлично, профессионально, четко! Второй раз пользуюсь услугами Сергея и очень довольна! Рекомендую всем.
28 января 2018
Трансфер очень удачный.Сергей заранее позвонил,назначил удобное время встречи,помог с вещами.Во время поездки в отель интересно комментировал места, мимо которых мы проезжали!Был очень внимателен,охотно отвечал на вопросы,автомобиль комфортный! Рекомендую-не пожалеете😀
Ещё 9 отзывов

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
85 за трансфер
1 час
57 отзывов
Качественный сервис на комфортных автомобилях с русскоговорящими лицензированными водителями
Мы предлагаем качественный сервис на комфортных автомобилях с лицензированными русскоговорящими водителями, которые не только доставят вас до нужного места за фиксированную цену, но и с радостью сориентируют во всех интересующих вопросах. Откройте для себя Париж с группой динамичных профессионалов и прекрасным обслуживанием, которое придётся по душе даже самому избалованному клиенту!
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Диснейленд» или «Париж — Диснейленд»Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Диснейленд» или «Париж — Диснейленд»Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Диснейленд» или «Париж — Диснейленд»
92 за трансфер
1.5 часа
2 отзыва
В сказочный парк на комфортных автомобилях с русскоговорящими лицензированными водителями
Мы предлагаем качественный сервис на комфортных автомобилях с лицензированными русскоговорящими водителями, которые не только доставят вас до нужного места за фиксированную цену, но и с радостью сориентируют во всех интересующих вопросах. Откройте для себя сказку и удивительный мир чудес, заказав трансфер в Диснейленд из аэропорта или вашего отеля в Париже.

Трансфер в Париже

Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
65 за трансфер
1 час
34 отзыва
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой и улыбкой, поможем с багажом, с радостью доставим на комфортабельном автомобиле по указанному адресу и попутно ответим на все интересующие вопросы.
Трансфер «Аэропорт — Париж»Трансфер «Аэропорт — Париж»Трансфер «Аэропорт — Париж»
65 за трансфер
1 час
9 отзывов
Комфорт с первых минут пребывания: русскоговорящий водитель, чистые авто и помощь с багажом
Я организую для вас трансфер из аэропортов Орли или Шарль-де-Голль в любую точку французской столицы. Профессиональный водитель встретит вас в назначенное время с именной табличкой, доставит по указанному адресу за фиксированную цену и поможет с заселением в отель.
Трансфер + экскурсия по главным местам ПарижаТрансфер + экскурсия по главным местам ПарижаТрансфер + экскурсия по главным местам Парижа
338 за трансфер
4 часа
21 отзыв
Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля
Эта экскурсия для тех, кто не хочет терять время и стремится увидеть всё самое главное в Париже в первые часы своего путешествия! Я встречу вас в одном из аэропортов города на своём автомобиле, расскажу об истории Парижа, дам несколько ценных советов и познакомлю с основными достопримечательности столицы от Эйфелевой башни до собора Нотр-Дам. А в конце экскурсии вы окажетесь у своего отеля или апартаментов, готовые самостоятельно продолжить покорение Парижа!
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
130 за трансфер
2 часа
5 отзывов
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Вам предстоит перелёт с пересадкой в Париже? Побывать проездом во французской столице и проникнуть во все её тайны невозможно. Однако прикоснуться к парижской жизни и увидеть главные достопримечательности у вас получится! Для этого я предлагаю вам воспользоваться комфортабельным трансфером из аэропорта, который доставит вас в Париж и привезёт обратно.
Трансфер из любого аэропорта ПарижаТрансфер из любого аэропорта ПарижаТрансфер из любого аэропорта Парижа
65 за трансфер
1.5 часа
Приятная поездка на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим профессиональным водителем
Мы встретим вас в зале прилета в любое время, поможем с багажом и доставим в любую точку Парижа безопасно и с комфортом. А также постараемся ответить на возникающие в пути вопросы о городе!

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи