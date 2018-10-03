19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Не нужно объясняться на чужом языке и переплачивать за дорогу.
Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашим именем, поможет с багажом и доставит до нужного места.
В дороге можно расслабиться или поболтать с водителем, который с радостью ответит на все вопросы и поделится опытом жизни в Париже. Услуга не является экскурсией, но гарантирует безопасное и комфортное путешествие
Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашим именем, поможет с багажом и доставит до нужного места.
В дороге можно расслабиться или поболтать с водителем, который с радостью ответит на все вопросы и поделится опытом жизни в Париже. Услуга не является экскурсией, но гарантирует безопасное и комфортное путешествие
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 🗣 Русскоговорящий водитель
- 🧳 Помощь с багажом
- 🕒 Ожидание в случае задержки рейса
Что можно увидеть
- Париж
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Безопасное путешествие
Вас встретит русскоговорящий лицензированный водитель с табличкой с вашим именем. Он дождется вас даже в случае задержки рейса, поможет с багажом и с комфортом доставит по нужному адресу. В дороге вы можете отдохнуть или узнать у водителя интересующие вещи.
Организационные детали
- Цена указана для 1-3 человек. Для группы 4-7 человек — 188€
- Указанная стоимость актуальна для аэропортов Шарль де Голль или Орли
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 859 туристов
Добрый день! Приятно познакомиться — Сергей. В моём лице вы найдёте не только увлечённого профессионала, но и человека, бесконечно влюблённого в свой город! Поэтому со мной ваша поездка в Париж
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Всё было просто супер! Сергей был внимателен, любезен с самого начала и до конца. Помог донести вещи, предупредительно открывал двери. Настоящий джентельмен. Очень приятно было в его обществе. Сразу включил
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В начале октября заказывали трансфер Аэропорт-Париж-Аэропорт.
Остались всем довольны! Сергей сам не мог встретить и организовал других водителей. Мы ездили с Артуром и Валерой. Оба водителя встретили нас в костюмах и
Остались всем довольны! Сергей сам не мог встретить и организовал других водителей. Мы ездили с Артуром и Валерой. Оба водителя встретили нас в костюмах и
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А
Мы заказывали трансфер из аэропорта/в аэропорт, оба раза Сергей приезжал сам. Машины были Мерседес, чистые, ухоженные. Оказался очень приятным и вежливым человеком, пунктуален, доброжелателен. Когда прилетели, помог нам в аэропорту купить музейные и транспортные карты, подсказал, какой вариант будет лучше, по дороге ответил на кучу наших вопросов и дал множество полезных советов. Спасибо большое, всем рекомендуем!
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Н
Сергей нас ждал в аэропорту, сразу забрал у нас чемоданы, очень приветливый и галантный, помог с такс фри на обраном пути, без него не разобрались бы, была проблема, Сергей очень помог. в течении нашего прибывания переписывались и Сергей давал советы где купить сыры и вино. очень пунктуальный, машина идеально чистая. спасибо большое
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В
Третий раз воспользовалась услугами Сергея и очень довольна. Все прошло отлично! Сергей помог зарегистрироваться на рейс в аэропорту и получить такс фри (все быстро, четко - уложился в 10 мин). С Сергеем всегда очень надежно, все всегда хорошо организовано - советую всем экскурсию Сергея!
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А
Несмотря на то, что наш трансфер был сложным и состоял из трех частей, Сергей все организовал очень удобно для нашей группы, продумав все детали. В аэропорт вез нас сам. Оказался очень приятным и интересным человеком. Всем рекомендуем воспользоваться его услугами, если будете во Франции.
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