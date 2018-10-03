19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Т Татьяна читать дальше уменьшить музыку, рассказал о Шарле Азнавуре… дух Франци, эмоциональное настроение было замечательным. Провез и показал основные достопримечательности, очень интересно рассказывал. Коротко, но ёмко, без «воды». Были приятно удивлены, как много нового мы узнали о любимом нами давно Париже. Так что, оценка Сергею - 5+)))

Обязательно будем рекомендовать вашу компанию друзьям. Всего доброго вам, успехов!

Премного благодарны.

С уважением Татьяна Целикова и К) Всё было просто супер! Сергей был внимателен, любезен с самого начала и до конца. Помог донести вещи, предупредительно открывал двери. Настоящий джентельмен. Очень приятно было в его обществе. Сразу включил Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена

Остались всем довольны! Сергей сам не мог встретить и организовал других водителей. Мы ездили с Артуром и Валерой. Оба водителя встретили нас в костюмах и читать дальше уменьшить были очень корректны в общении. Все прошло очень комфортно и спокойно. Мы чувствовали себя в надежных руках). В аэропорту Артур встретил с табличкой, помог с багажом. В машине ждала бутылочка с водой, что было очень кстати:)

В следующий раз - уже знаю к кому обращаться за трансфером и порекомендую друзьям.

Спасибо! В начале октября заказывали трансфер Аэропорт-Париж-Аэропорт.Остались всем довольны! Сергей сам не мог встретить и организовал других водителей. Мы ездили с Артуром и Валерой. Оба водителя встретили нас в костюмах и Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алевтина Мы заказывали трансфер из аэропорта/в аэропорт, оба раза Сергей приезжал сам. Машины были Мерседес, чистые, ухоженные. Оказался очень приятным и вежливым человеком, пунктуален, доброжелателен. Когда прилетели, помог нам в аэропорту купить музейные и транспортные карты, подсказал, какой вариант будет лучше, по дороге ответил на кучу наших вопросов и дал множество полезных советов. Спасибо большое, всем рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Натали Сергей нас ждал в аэропорту, сразу забрал у нас чемоданы, очень приветливый и галантный, помог с такс фри на обраном пути, без него не разобрались бы, была проблема, Сергей очень помог. в течении нашего прибывания переписывались и Сергей давал советы где купить сыры и вино. очень пунктуальный, машина идеально чистая. спасибо большое Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вера Третий раз воспользовалась услугами Сергея и очень довольна. Все прошло отлично! Сергей помог зарегистрироваться на рейс в аэропорту и получить такс фри (все быстро, четко - уложился в 10 мин). С Сергеем всегда очень надежно, все всегда хорошо организовано - советую всем экскурсию Сергея! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет