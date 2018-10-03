19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»

Не нужно беспокоиться о транспорте в Париже. Наш профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и доставит в нужное место с комфортом и безопасностью
Не нужно объясняться на чужом языке и переплачивать за дорогу.

Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашим именем, поможет с багажом и доставит до нужного места.

В дороге можно расслабиться или поболтать с водителем, который с радостью ответит на все вопросы и поделится опытом жизни в Париже. Услуга не является экскурсией, но гарантирует безопасное и комфортное путешествие
4.7
22 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортная поездка
  • 🛬 Встреча в аэропорту
  • 🗣 Русскоговорящий водитель
  • 🧳 Помощь с багажом
  • 🕒 Ожидание в случае задержки рейса
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»

Что можно увидеть

  • Париж

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Безопасное путешествие

Вас встретит русскоговорящий лицензированный водитель с табличкой с вашим именем. Он дождется вас даже в случае задержки рейса, поможет с багажом и с комфортом доставит по нужному адресу. В дороге вы можете отдохнуть или узнать у водителя интересующие вещи.

Организационные детали

  • Цена указана для 1-3 человек. Для группы 4-7 человек — 188€
  • Указанная стоимость актуальна для аэропортов Шарль де Голль или Орли

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 859 туристов
Добрый день! Приятно познакомиться — Сергей. В моём лице вы найдёте не только увлечённого профессионала, но и человека, бесконечно влюблённого в свой город! Поэтому со мной ваша поездка в Париж
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станет интересной и прекрасно организованной. Я живу во Франции уже более 15 лет, являюсь совладельцем и директором двух транспортных и туристических компаний. Со мной комфортно и надёжно, и только со мной вы сможете прочувствовать весь шарм Парижа.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Всё было просто супер! Сергей был внимателен, любезен с самого начала и до конца. Помог донести вещи, предупредительно открывал двери. Настоящий джентельмен. Очень приятно было в его обществе. Сразу включил
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музыку, рассказал о Шарле Азнавуре… дух Франци, эмоциональное настроение было замечательным. Провез и показал основные достопримечательности, очень интересно рассказывал. Коротко, но ёмко, без «воды». Были приятно удивлены, как много нового мы узнали о любимом нами давно Париже. Так что, оценка Сергею - 5+)))
Обязательно будем рекомендовать вашу компанию друзьям. Всего доброго вам, успехов!
Премного благодарны.
С уважением Татьяна Целикова и К)

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Елена
В начале октября заказывали трансфер Аэропорт-Париж-Аэропорт.
Остались всем довольны! Сергей сам не мог встретить и организовал других водителей. Мы ездили с Артуром и Валерой. Оба водителя встретили нас в костюмах и
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были очень корректны в общении. Все прошло очень комфортно и спокойно. Мы чувствовали себя в надежных руках). В аэропорту Артур встретил с табличкой, помог с багажом. В машине ждала бутылочка с водой, что было очень кстати:)
В следующий раз - уже знаю к кому обращаться за трансфером и порекомендую друзьям.
Спасибо!

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А
Мы заказывали трансфер из аэропорта/в аэропорт, оба раза Сергей приезжал сам. Машины были Мерседес, чистые, ухоженные. Оказался очень приятным и вежливым человеком, пунктуален, доброжелателен. Когда прилетели, помог нам в аэропорту купить музейные и транспортные карты, подсказал, какой вариант будет лучше, по дороге ответил на кучу наших вопросов и дал множество полезных советов. Спасибо большое, всем рекомендуем!
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Н
Сергей нас ждал в аэропорту, сразу забрал у нас чемоданы, очень приветливый и галантный, помог с такс фри на обраном пути, без него не разобрались бы, была проблема, Сергей очень помог. в течении нашего прибывания переписывались и Сергей давал советы где купить сыры и вино. очень пунктуальный, машина идеально чистая. спасибо большое
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В
Третий раз воспользовалась услугами Сергея и очень довольна. Все прошло отлично! Сергей помог зарегистрироваться на рейс в аэропорту и получить такс фри (все быстро, четко - уложился в 10 мин). С Сергеем всегда очень надежно, все всегда хорошо организовано - советую всем экскурсию Сергея!
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А
Несмотря на то, что наш трансфер был сложным и состоял из трех частей, Сергей все организовал очень удобно для нашей группы, продумав все детали. В аэропорт вез нас сам. Оказался очень приятным и интересным человеком. Всем рекомендуем воспользоваться его услугами, если будете во Франции.
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