Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Анси на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая 2 часа 29 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Анси - история и легенды альпийской Венеции Романтика и достояние средневекового города «Вы услышите легенды о ревнивой королеве, верном легионере, завистливом Ришелье и другие» €140 за всё до 10 чел. На машине 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Красоты и легенды озера Анси Проехать по живописным берегам с остановками в деревушках и прикоснуться к истории мест Начало: У hôtel de ville, рядом с les jardins de l’Europe «• Живописные деревни по берегам озера, каждая — с характером и историей• Замок Ментон-Сен-Бернар и его удивительная легенда• Перевал Форкла — с головокружительным видом на всё озероВо время экскурсии:» €320 за всё до 3 чел. 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. История и легенды Альпийской Венеции Начало: Hotel de ville, Annecy Расписание: Дни и время проведения экскурсии согласовываем индивидуально €120 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Анси

Ответы на вопросы от путешественников по Анси в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анси Анси - история и легенды альпийской Венеции Красоты и легенды озера Анси История и легенды Альпийской Венеции В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Анси в сентябре 2025 Сейчас в Анси в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 320. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Анси в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2025 году