Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Откройте для себя секреты Антиба: церковь-музей, морские традиции и пикник с видом на Лазурный берег. Погрузитесь в атмосферу французского шарма
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
26 сен в 09:00
1 окт в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом
Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€299 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Антиб без фильтров
Познакомьтесь с историей Антиба, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь атмосферой старинного города. Откройте для себя культуру и традиции
Начало: Q-Park Pré aux Pêcheurs 20 Avenue de Verdun 06600 ...
19 сен в 10:30
22 сен в 09:30
€147 за всё до 7 чел.
