Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник

Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Пикассо назвал Антиб городом, знающим, что такое радость жизни. В таком настроении и пройдет наша экскурсия! Вспоминать древних римлян не будем. Но поговорим о секретах французского долголетия, менталитете и кухне. В церкви на холме — о дарах моряков и старинной традиции. А в конце устроим пикник со сказочными видами на Лазурный берег.
5
5 отзывов
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Променады Антиба: о жизни на Лазурном берегу

Мы встретимся в порту Вобан и отправимся на прогулку вдоль моря и пляжей. По пути вы увидите 100-летний маяк и, возможно, застанете крупнейшую яхту в Средиземном море. С променада Амираль де Грасс вам откроется панорама живописного замка Гримальди, где расположен музей Пикассо. Я коротко освещу историю появления знаменитой коллекции и упомяну других известных людей, черпавших в Антибе вдохновение. Также вы пройдете пляж дю Понтей и парусный клуб регат Антиба. Все это время я буду рассказывать о жизни на Лазурном берегу, секретах долголетия местных жителей, национальной кухне и менталитете французов. А если захотите, научу нескольким полезным словам и выражениям на французском языке.

Церковь-музей Нотр-Дам де ла Гаруп

Миновав еще один порт, поднимемся на холм, поросший соснами. В отдалении от шума морского курорта притаилась интереснейшая церковь. Зайдя внутрь, вы увидите, что она не похожа на обычные католические храмы, это, скорее, музей со множеством любопытных экспонатов. Я расскажу о легендах и давней традиции моряков и жителей прибрежных городов приносить подарки (рисунки, картины, модели кораблей), обращаясь за помощью к Богоматери или выражая благодарность за свое спасение. Кроме того, здесь вы рассмотрите предметы, вывезенные из Севастополя в Крымскую войну.

Пикник и лучшее мороженое Французской Ривьеры

В завершение прогулки устроим пикник на вершине холма, с которого открывается потрясающий вид на Лазурный берег — Антиб, Канны, Ниццу и Сен-Тропе. Обратный путь пройдёт по тому же маршруту. Вернувшись в Старый Антиб, я покажу, где продается едва ли не лучшее мороженое на всем побережье. На этой сладкой ноте мы и попрощаемся.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная.
  • Начало экскурсии в порту Вобан или на ж/д вокзале Антиба.
  • Продолжительность — 3-4 часа.
  • Пикник включен в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту или на ж/д вокзале Антиба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
22 сен 2019
экскурсия очень приятная, содержательная. Гид Юлия достаточно объемно осветила культурно-историческую жизнь прованса. Всем рекомендую эту экскурсию.
Н
22 авг 2019
Нашили предложение по экскурсии по Антибу в интернете, сразу договорились о дне встречи) с первых минут гид Юля расположила к себе, интересный маршрут, прекрасный пикник с шикарным видом, потом небольшая
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прогулка по старому городу, где юля оказала нам помощь в покупках)) все проходило очень легко, интересно, познавательно и невероятно комфортно)) кроме того, юля своими рекомендациями помогла нам спланировать остальные дни отпуска,)) однозначно рекомендуем))

О
21 авг 2019
Прекрасная экскурсия с очень доброжелательной девушкой Юлией, Город Антиб не так раскручен у туристов как Ницца и Канны, но поверьте, это тоже очаровательный и интересный своей историей и достопримечательностями город
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на Лазурном берегу. Узнать о нём и посмотреть на него (и даже дальше) с высоты Холма помогла Юлия. Даже тот, кто не любит ходить пешком, получит удовольствие от прогулки вдоль моря и рассказах о жизни французов. Поднявшись к Церкви-музею и прослушав интересную информацию, Юлия порадует вас пикником во французском стиле с чисто русским гостеприимством! Спасибо большое, Юлия, будем рады новым встречам.

Бородина
14 авг 2019
Экскурсия в Антиб в секретную церковь с пикником очень понравилась. Юлия была великолепна, создала нам отличное настроение, увлекательно рассказывала. Мы узнали много нового про Антиб, про Французкие традиции, про вина и сыры Франции. Экскурсия подойдёт и семьям с детьми и пожилым людям. Пикник был отменным, а мороженое в конце экскурсии наивкуснейшим. Очень рекомендуем!!!!
О
25 июля 2019
Юлия очень позитивная, рассказывала много интересного из жизни самих французов, изюминкой экскурсии был пикник. Много ходить, но оно того стоит. Однозначно рекомендую.

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