Антиб любят за море, яхты и Старый город, но самое интересное здесь прячется на атмосферных улочках и в секретных уголках. Старинные кварталы, крепость и знаменитый порт — Антибу точно есть чем вас очаровать. А я добавлю к нашему маршруту рассказы о местной жизни, море и Пикассо. Завершим прогулку истинным итальянским лакомством. Догадываетесь, каким?

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Описание экскурсии

Порт Вобан. Здесь вас ждут роскошные суперъяхты, старинная крепость Карре, морские легенды и интересные истории о жизни Французской Ривьеры. Мы также поговорим о том, кому принадлежат самые впечатляющие яхты и сколько стоит их содержание.

Провансальский рынок. Тут можно попробовать местные сыры, оливки, колбасы, свежие фрукты, специи и другие деликатесы Прованса, а также приобрести гастрономические сувениры.

Историческая булочная, которая работает уже более 100 лет. В ней до сих пор бережно сохраняют традиции французской выпечки, а аромат свежего хлеба и круассанов из этого заведения невозможно забыть.

Старый город. Мы пройдём по узким мощёным улочкам, утопающим в цветах, и заглянем в одно секретное место, о котором знают далеко не все туристы.

Замок Гримальди, где сегодня расположен музей Пабло Пикассо. Вы узнаете, почему художник выбрал именно Антиб и какое влияние этот город оказал на его творчество. Осмотрим замок снаружи.

Морская набережная с видами на Средиземное море, старый город и крепостные стены. Именно здесь остро ощущается настоящий шарм Антиба — спокойного, элегантного и невероятно фотогеничного города.

В финале, по желанию, можем заглянуть в одно из лучших кафе-мороженых и попробовать настоящее итальянское джелато — идеальное завершение прогулки по Лазурному берегу.

Организационные детали

Рекомендую взять с собой наличные для мелких трат на джелато, кофе и покупки на рынке.