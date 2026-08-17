Увидеть город глазами местного жителя и почувствовать атмосферу настоящей Французской Ривьеры
Антиб любят за море, яхты и Старый город, но самое интересное здесь прячется на атмосферных улочках и в секретных уголках. Старинные кварталы, крепость и знаменитый порт — Антибу точно есть чем вас очаровать. А я добавлю к нашему маршруту рассказы о местной жизни, море и Пикассо. Завершим прогулку истинным итальянским лакомством. Догадываетесь, каким?
Описание экскурсии
Порт Вобан. Здесь вас ждут роскошные суперъяхты, старинная крепость Карре, морские легенды и интересные истории о жизни Французской Ривьеры. Мы также поговорим о том, кому принадлежат самые впечатляющие яхты и сколько стоит их содержание.
Провансальский рынок. Тут можно попробовать местные сыры, оливки, колбасы, свежие фрукты, специи и другие деликатесы Прованса, а также приобрести гастрономические сувениры.
Историческая булочная, которая работает уже более 100 лет. В ней до сих пор бережно сохраняют традиции французской выпечки, а аромат свежего хлеба и круассанов из этого заведения невозможно забыть.
Старый город. Мы пройдём по узким мощёным улочкам, утопающим в цветах, и заглянем в одно секретное место, о котором знают далеко не все туристы.
Замок Гримальди, где сегодня расположен музей Пабло Пикассо. Вы узнаете, почему художник выбрал именно Антиб и какое влияние этот город оказал на его творчество. Осмотрим замок снаружи.
Морская набережная с видами на Средиземное море, старый город и крепостные стены. Именно здесь остро ощущается настоящий шарм Антиба — спокойного, элегантного и невероятно фотогеничного города.
В финале, по желанию, можем заглянуть в одно из лучших кафе-мороженых и попробовать настоящее итальянское джелато — идеальное завершение прогулки по Лазурному берегу.
Организационные детали
Рекомендую взять с собой наличные для мелких трат на джелато, кофе и покупки на рынке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Вабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Антибе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Антибе 6 лет и очень люблю этот город. Как заядлый путешественник, всегда нахожу интересные и необычные места. Люблю новые знакомства, дружелюбна и энергична. Со мной вы увидите нетривиальные уголки Антиба, услышите интересные истории и влюбитесь в Лазурный берег!
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