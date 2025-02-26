Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом
Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€299 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Антиб без фильтров
Обзорная экскурсия по очаровательному средневековому городу
13 мар в 10:30
14 мар в 10:30
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖеня26 февраля 2025Очень понравилась поездка. Всё замечательно. Гид Владимир показал много интересного, захватывающего. Экскурсия - высший класс!
- ГГеннадий22 сентября 2019экскурсия очень приятная, содержательная. Гид Юлия достаточно объемно осветила культурно-историческую жизнь прованса. Всем рекомендую эту экскурсию.
- ННадежда22 августа 2019Нашили предложение по экскурсии по Антибу в интернете, сразу договорились о дне встречи) с первых минут гид Юля расположила к
- ООльга21 августа 2019Прекрасная экскурсия с очень доброжелательной девушкой Юлией, Город Антиб не так раскручен у туристов как Ницца и Канны, но поверьте,
Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Антибу в марте 2025
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