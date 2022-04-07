Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 5 часов, из Канн - 5 часов 30 минут, из Сен-Тропе - 7 часов 30 минут, из Марселя - 8 часов 30 минут, из Тулона - 8 часов 30 минут.
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс
Экскурсия в Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Фестивалей и Аллея Звезд
  • Антиб
  • Форт Карре и старый город
  • Сен-Поль-де-Ванс
  • Гостиница «Золотая голубка»
  • Кафе 16 века
  • Сувенирные лавки 15 века
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по западной части Лазурного побережья! Комфортабельный автомобиль заберет вас прямо возле ваших апартаментов или отеля и вы отправитесь в путешествие по красивейшим местам Лазурного берега.

Сначала мы отправимся в Канны, где предпочитают отдыхать звезды первого эшелона - возможно, именно вам повезет встретить тут своего кумира? Вы полюбуетесь Дворцом Фестивалей, где проходит знаменитый Каннский Фестиваль и Аллеей звезд, на которой знаменитости оставляют отпечаток ладоней - как знак признанной славы.

Затем нас ждет порт настоящих миллионеров - Антибы. Не каждый богатый человек сможет содержать тут свою яхту, поэтому на пристани вы увидите настоящие шедевры судостроительного искусства. Полюбуйтесь фортом Карре, выстроенным в форме четырехконечной звезды - почему именно так, вам расскажет русскоговорящий гид. И не забудьте сфотографироваться на фоне морских видов!

Затем мы отправимся в Сен-Поль-де-Ванс, удивительный городок, просто пронизанный атмосферой творчества и вдохновения. В свое время тут творили Пикассо, Марк Шагал, Матисс. Вы полюбуетесь на свадебные фото Ив Монтана в гостинице Золотая голубка, выпьете кофе в кафе шестнадцатого века и сможете купить сувениры в лавке, еще на сто лет старше.

Программа

Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, Антиб - порт миллиардеров, форт Карре и старый город, Средневековый город мастеров и художников Сен-Поль-де-Ванс, знаменитую гостиницу «Золотая голубка», кафе 16 века, сувенирные лавки 15 века.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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