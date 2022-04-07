Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по западной части Лазурного побережья! Комфортабельный автомобиль заберет вас прямо возле ваших апартаментов или отеля и вы отправитесь в путешествие по красивейшим местам Лазурного берега.

Сначала мы отправимся в Канны, где предпочитают отдыхать звезды первого эшелона - возможно, именно вам повезет встретить тут своего кумира? Вы полюбуетесь Дворцом Фестивалей, где проходит знаменитый Каннский Фестиваль и Аллеей звезд, на которой знаменитости оставляют отпечаток ладоней - как знак признанной славы.

Затем нас ждет порт настоящих миллионеров - Антибы. Не каждый богатый человек сможет содержать тут свою яхту, поэтому на пристани вы увидите настоящие шедевры судостроительного искусства. Полюбуйтесь фортом Карре, выстроенным в форме четырехконечной звезды - почему именно так, вам расскажет русскоговорящий гид. И не забудьте сфотографироваться на фоне морских видов!

Затем мы отправимся в Сен-Поль-де-Ванс, удивительный городок, просто пронизанный атмосферой творчества и вдохновения. В свое время тут творили Пикассо, Марк Шагал, Матисс. Вы полюбуетесь на свадебные фото Ив Монтана в гостинице Золотая голубка, выпьете кофе в кафе шестнадцатого века и сможете купить сувениры в лавке, еще на сто лет старше.