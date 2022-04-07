Восточное побережье Лазурного берега считается одним из красивейших мест во всей Франции. Не удивительно, что сюда стремятся туристы со всего мира. Не упустите возможность насладится удивительно красивым местом с комфортом - на индивидуальной экскурсии.

Водитель заберет вас прямо от отеля или апартаментов в удобное время и мы начнем наше путешествие.

Первая же остановка поразит вас своей красотой и зрелищностью - вы увидите панорамный вид на Ниццу и бухту Орлова с вершины холма Mont-Boron - одной из самых знаменитых обзорных площадок Франции. На холме расположен отлично сохранившийся Форт шестнадцатого века.

Еще одна панорама ждет вас в средневековом городе Эз, расположенном на вершине скалы. Вы увидите узкие улочки и древние дома, посетите знаменитую церковь Успения Пресвятой Богородицы и сможете узнать все секреты легендарной парфюмерной фабрики Фрагонар.

Затем мы направимся в блестящее Монте-Карло, столицу Монако. Вы сможете увидеть торжественную смену Караула карабинеров (заранее уточните время церемонии) и прогуляться по Дворцовой площади под сводами Княжеского дворца. Узнаете историю монументального Океанографического музей и сможете проехаться по маршруту, на котором проходят знаменитые автогонки Формула 1.