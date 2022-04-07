Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 5 часов, из Канн - 5 часов 30 минут, из Сен-Тропе - 7 часов 30 минут, из Марселя - 8 часов 30 минут, из Тулона - 8 часов 30 минут.
Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако
Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако
Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако
Экскурсия в Ниццу, Эз и Монако

Что вас ожидает 🤩

  • Ницца
  • Город Эз
  • Парфюмерная фабрика "Фрагонар"
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы
  • Княжеский дворец и Дворцовая площадь Монако
  • Океанографический музей
  • Трассы «Формулы 1»
  • Монте-Карло
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Восточное побережье Лазурного берега считается одним из красивейших мест во всей Франции. Не удивительно, что сюда стремятся туристы со всего мира. Не упустите возможность насладится удивительно красивым местом с комфортом - на индивидуальной экскурсии.

Водитель заберет вас прямо от отеля или апартаментов в удобное время и мы начнем наше путешествие.

Первая же остановка поразит вас своей красотой и зрелищностью - вы увидите панорамный вид на Ниццу и бухту Орлова с вершины холма Mont-Boron - одной из самых знаменитых обзорных площадок Франции. На холме расположен отлично сохранившийся Форт шестнадцатого века.

Еще одна панорама ждет вас в средневековом городе Эз, расположенном на вершине скалы. Вы увидите узкие улочки и древние дома, посетите знаменитую церковь Успения Пресвятой Богородицы и сможете узнать все секреты легендарной парфюмерной фабрики Фрагонар.

Затем мы направимся в блестящее Монте-Карло, столицу Монако. Вы сможете увидеть торжественную смену Караула карабинеров (заранее уточните время церемонии) и прогуляться по Дворцовой площади под сводами Княжеского дворца. Узнаете историю монументального Океанографического музей и сможете проехаться по маршруту, на котором проходят знаменитые автогонки Формула 1.

Программа

Ниццу, средневековый город Эз, парфюмерную фабрику Фрагонар, церковь Успения Пресвятой Богородицы, Княжеский дворец и Дворцовую площадь Монако, Океанографический музей, трассы «Формулы 1», Монте-Карло.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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