Побывать в Италии, отдыхая во Франции? Почему бы и нет! С индивидуальной экскурсией от TEZEKS вы можете сделать это с максимальным комфортом - машина заберет вас из отеля или апартаментов в удобное время и вы начнете увлекательное путешествие в сопровождении опытного русскоговорящего гида.

Поездка начнется с французской столицы лимонов - Ментона. Расположенный на границе с Италией, он считается последним французским городом. Мы пройдемся по паркам, засаженным лимонными рощами. Но пробовать фрукты не рекомендуется - это дикорастущий сорт, весьма горький.

Французский Дольчеаккуа вдохновил Клода Моне на одну из его самых знаменитых картин Замок Дольчеаккуа. Вы увидите оригинал этого замка, центр одного из самых красивых итальянских городов. А гид расскажет вам таинственную и немного пугающую легенду о его владельце, маркизе, пылающем неутолимой страстью к девушкам.

Затем наш путь лежит в любимый курорт аристократии Российской Империи - Сан-Ремо, расположенный в небольшом, но красивом районе Италии - Лагурия. Тут любила отдыхать сама Великая Императрица Александра Романова. Вы увидите крепость, ранее служившую донжоном, величественный Храм Христа Спасителя, виллу Альфреда Нобеля и даже сможете посетить городское казино.