Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 7 часов 30 минут, из Канн - 8 часов, из Сен-Тропе - 10 часов, из Марселя - 11 часов, из Тулона - 11 часов.
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа

Что вас ожидает 🤩

  • Ментон
  • Замок Дольчеаккуа
  • Развалины Кастелло
  • Замок Дориа
  • Сан-Ремо
  • Храм Христа Спасителя
  • Вилла Альфреда Нобеля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Побывать в Италии, отдыхая во Франции? Почему бы и нет! С индивидуальной экскурсией от TEZEKS вы можете сделать это с максимальным комфортом - машина заберет вас из отеля или апартаментов в удобное время и вы начнете увлекательное путешествие в сопровождении опытного русскоговорящего гида.

Поездка начнется с французской столицы лимонов - Ментона. Расположенный на границе с Италией, он считается последним французским городом. Мы пройдемся по паркам, засаженным лимонными рощами. Но пробовать фрукты не рекомендуется - это дикорастущий сорт, весьма горький.

Французский Дольчеаккуа вдохновил Клода Моне на одну из его самых знаменитых картин Замок Дольчеаккуа. Вы увидите оригинал этого замка, центр одного из самых красивых итальянских городов. А гид расскажет вам таинственную и немного пугающую легенду о его владельце, маркизе, пылающем неутолимой страстью к девушкам.

Затем наш путь лежит в любимый курорт аристократии Российской Империи - Сан-Ремо, расположенный в небольшом, но красивом районе Италии - Лагурия. Тут любила отдыхать сама Великая Императрица Александра Романова. Вы увидите крепость, ранее служившую донжоном, величественный Храм Христа Спасителя, виллу Альфреда Нобеля и даже сможете посетить городское казино.

Программа

Ментон - "столицу лимонов"- последний французский город перед Италией, Замок Дольчеаккуа, в честь которого Моне написал свою известную картину, развалины Кастелло, где создан музей, Замок Дориа, Сан-Ремо, Храм Христа Спасителя, виллу Альфреда Нобеля.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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