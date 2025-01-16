8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
Монако, Ницца, Эз, Канны, Антиб: красота и история лучших уголков Ривьеры
Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
17 янв в 08:00
€159 за человека
8 часов
Индивидуальная
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
Посетите знаменитые курорты Сен-Тропе и Порт-Гримо, насладитесь видами и узнайте много интересного о маринистике и архитектуре
Расписание: Ежедневно в 09:00, 08:30, 08:00
€799 за экскурсию
8 часов
Индивидуальная
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Увлекательное путешествие из Антиба в Италию с русскоговорящим гидом. Посетите Ментон, Дольчеаккуа и Сан-Ремо за один день
Расписание: Ежедневно в 09:00, 09:30
от €699 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «На весь день»
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Сейчас в Антибе в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 799.
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