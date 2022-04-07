Леринские Острова

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 4 часа 30 минут, из Канн - 5 часов, из Сен-Тропе - 7 часов.
Леринские Острова
Леринские Острова
Леринские Острова
Леринские Острова

Что вас ожидает 🤩

  • Старый порт в Каннах
  • Остров святого Гонората
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Эта индивидуальная экскурсия понравится тем, кто интересуется историей и религией. В назначенное время водитель на комфортной машине заберет вас у места вашего проживания и мы отправится в путь.

Наша первая остановка - у холма Ле Сюке, под которым расположен Старый порт с великолепной набережной Сен-Пьер, построенной в 1838 году. Вы увидите роскошные яхты и рыбацкие лодки, современные прогулочные катера и старые плоскодонки. Если же вам посчастливится попасть сюда в сентябре, вам выпадет честь увидеть Королевскую регату.

Отсюда на пароме мы отправимся на остров святого Гонората - одну из самых величественных и живописных достопримечательностей Канн. Его длина - полтора километра, а ширина - всего четыреста. Он считался необитаемым, пока Святой Гонорат не заложил на нем свой монастырь, где собирался вести отшельнический образ жизни. Его планы нарушили последовавшие за ними ученики. Так и образовался настоящий монастырский комплекс.

В завершение экскурсии вас ждет пикник, где вы сможете обменяться эмоциями и перекусить легкими закусками.

Программа

Старый порт в Каннах, остров святого Гонората.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пикник
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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