Эта индивидуальная экскурсия понравится тем, кто интересуется историей и религией. В назначенное время водитель на комфортной машине заберет вас у места вашего проживания и мы отправится в путь.

Наша первая остановка - у холма Ле Сюке, под которым расположен Старый порт с великолепной набережной Сен-Пьер, построенной в 1838 году. Вы увидите роскошные яхты и рыбацкие лодки, современные прогулочные катера и старые плоскодонки. Если же вам посчастливится попасть сюда в сентябре, вам выпадет честь увидеть Королевскую регату.

Отсюда на пароме мы отправимся на остров святого Гонората - одну из самых величественных и живописных достопримечательностей Канн. Его длина - полтора километра, а ширина - всего четыреста. Он считался необитаемым, пока Святой Гонорат не заложил на нем свой монастырь, где собирался вести отшельнический образ жизни. Его планы нарушили последовавшие за ними ученики. Так и образовался настоящий монастырский комплекс.

В завершение экскурсии вас ждет пикник, где вы сможете обменяться эмоциями и перекусить легкими закусками.