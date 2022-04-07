Индивидуальная экскурсия по Ницце - это удивительная возможность узнать город именно таким, как его видят местные жители. Вы увидите не только величественную набережную, снятую во многих кинофильмах, но и побываете в местах, о которых большинство туристов даже не слышали.

Первая остановка нашей экскурсии - знаменитый отель "Негреско", служивший любимым местом отдыха видных политических и художественных деятелей. Постояльцами отеля были Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй, герцог и герцогиня Виндзор, Майкл Джексон, Энтони Куинн, Катрин Денев, Шарль Азнавур, Ив Монтан, Джина Лоллобриджида и другие знаменитости, а купол для него проектировал сам Гюстав Эйфель - создатель знаменитой Эйфелевой башни.

После вы отправитесь к знаменитому замку Ниццы и узнаете, что превратило величественное строение в руины и какие городские легенды с ним связаны.

Кажется, эмоций слишком много? Что же, пора отдохнуть в знаменитой кондитерской "Флориан". Сорбет с арбузом и мятой или мороженное со вкусом батата? Думаем, из почти ста вкусов вы легко выберете себе прохладительный десерт.

У вас будет возможность увидеть свидетельство присутствия древних римлян в Ницце - развалины их культуры, датируемые первым веком нашей эры и прогуляться по оливковым рощам, наполненными дивным ароматом.

Завершится экскурсия в Русской церкви Николая Второго Романова, которая по праву признанная самой большой за пределами России.