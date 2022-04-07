Ницца в деталях

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 4 часа 30 минут, из Канн - 5 часов, из Сен-Тропе - 7 часов, из Марселя - 8 часов, из Тулона - 8 часов.
Ницца в деталях
Ницца в деталях
Ницца в деталях
Ницца в деталях
Ницца в деталях

Что вас ожидает 🤩

  • Отель "Негреско"
  • Развалины замка Ниццы
  • Кондитерская "Флориан"
  • Оливковая роща
  • Римские развалины
  • Русская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Индивидуальная экскурсия по Ницце - это удивительная возможность узнать город именно таким, как его видят местные жители. Вы увидите не только величественную набережную, снятую во многих кинофильмах, но и побываете в местах, о которых большинство туристов даже не слышали.

Первая остановка нашей экскурсии - знаменитый отель "Негреско", служивший любимым местом отдыха видных политических и художественных деятелей. Постояльцами отеля были Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй, герцог и герцогиня Виндзор, Майкл Джексон, Энтони Куинн, Катрин Денев, Шарль Азнавур, Ив Монтан, Джина Лоллобриджида и другие знаменитости, а купол для него проектировал сам Гюстав Эйфель - создатель знаменитой Эйфелевой башни.

После вы отправитесь к знаменитому замку Ниццы и узнаете, что превратило величественное строение в руины и какие городские легенды с ним связаны.

Кажется, эмоций слишком много? Что же, пора отдохнуть в знаменитой кондитерской "Флориан". Сорбет с арбузом и мятой или мороженное со вкусом батата? Думаем, из почти ста вкусов вы легко выберете себе прохладительный десерт.

У вас будет возможность увидеть свидетельство присутствия древних римлян в Ницце - развалины их культуры, датируемые первым веком нашей эры и прогуляться по оливковым рощам, наполненными дивным ароматом.

Завершится экскурсия в Русской церкви Николая Второго Романова, которая по праву признанная самой большой за пределами России.

Программа

Знаменитый отель "Негреско", развалины замка Ниццы, кондитерскую "Флориан", оливковую рощу Ниццы, римские развалины, датируемые 1-м веком, русскую церковь в Ницце.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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