Водитель на комфортабельной машине заберет вас прямо у отеля или апартаментов в назначенное время и мы отправимся в удивительное место - к Пещере святого Гонората.

Святой Гонорат был рожден в конце четвертого века в аристократической семье на территории современной Бельгии. Он был настоящим подвижником церкви, вел праведную жизнь и два года прослужил епископом Арелата. В 429 году, чувствуя приближение близкой смерти, он направился в Эстерель - горный массив на западе от Канн. Там несколько лет Гонорат провел в пещере, храня обет скромности послушания.

Сейчас в пещере есть часовня, а паломники говорят, что чувствуют, как на них сходит благословение Гонората, стоит только в ней помолится.

Затем нас ждет небольшой пикник, где вы сможете отдохнуть и перекусить.

А после мы отправимся в крипту церкви Святого Архангела Михаила, где похоронен великий князь Николай Николаевич младший.