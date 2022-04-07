По следам Святого Гонората

По следам Святого Гонората
По следам Святого Гонората
По следам Святого Гонората

Что вас ожидает 🤩

  • Горный массив Эстерель
  • Пещера святого Гонората
  • Церковь Святого Архангела Михаила
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Водитель на комфортабельной машине заберет вас прямо у отеля или апартаментов в назначенное время и мы отправимся в удивительное место - к Пещере святого Гонората.

Святой Гонорат был рожден в конце четвертого века в аристократической семье на территории современной Бельгии. Он был настоящим подвижником церкви, вел праведную жизнь и два года прослужил епископом Арелата. В 429 году, чувствуя приближение близкой смерти, он направился в Эстерель - горный массив на западе от Канн. Там несколько лет Гонорат провел в пещере, храня обет скромности послушания.

Сейчас в пещере есть часовня, а паломники говорят, что чувствуют, как на них сходит благословение Гонората, стоит только в ней помолится.

Затем нас ждет небольшой пикник, где вы сможете отдохнуть и перекусить.

А после мы отправимся в крипту церкви Святого Архангела Михаила, где похоронен великий князь Николай Николаевич младший.

Программа

Горный массив Эстерель, пещеру святого Гонората, церковь Святого Архангела Михаила.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пикник
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

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