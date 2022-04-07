Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Для туристов из Антиб длительность экскурсии составит 8 часов 30 минут, из Канн - 9 часов, из Сен-Тропе - 11 часов, из Марселя - 12 часов, из Тулона - 12 часов.
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо
Сен-Тропе и «французская Венеция» - Порт-Гримо

Что вас ожидает 🤩

  • Сен-Тропе
  • Порт-Гримо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Хотели бы вы оказаться в тех местах, где любили отдыхать такие знаменитости как Бриджит Бардо и Луи де Фюнес? Тогда вам определенно стоит отправиться на эту экскурсию!

На комфортабельной машине вы отправитесь в Сен-Тропе - самый роскошный курорт западной Европы. Вы прогуляетесь по пляжам, окруженным сосновыми рощами, издающими восхитительный аромат - именно здесь любят отдыхать богатые и знаменитые.

Узнаете много интересного о маринистике в знаменитом музей Моря и увидите самый загадочный порт мира - Гримо. Его не зря называют настоящей Французской Венецией: архитектор Франсуа Споэрри мечтал о том, что соединит в единое целое порт, жилые дома и открытое море. И это получилось даже лучше, чем он ожидал - такая необычная конфигурация принесла порту Гримо всемирную славу.

Затем вы полюбуетесь видом с террасы деревни Siagne - оттуда открывается панорама на замок одиннадцатого века, построенную в романском стиле церковь Святого Мишеля и удивительное переплетение мостов, бутиков и очаровательных домиков.

Программа

Cамый модный европейский курорт Сен-Тропе, Порт-Гримо.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антиба

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Антибе

Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
5 отзывов
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
125 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Антибе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Антибе
ХОРОШО
🇫🇷
ТАМ