Хотели бы вы оказаться в тех местах, где любили отдыхать такие знаменитости как Бриджит Бардо и Луи де Фюнес? Тогда вам определенно стоит отправиться на эту экскурсию!

На комфортабельной машине вы отправитесь в Сен-Тропе - самый роскошный курорт западной Европы. Вы прогуляетесь по пляжам, окруженным сосновыми рощами, издающими восхитительный аромат - именно здесь любят отдыхать богатые и знаменитые.

Узнаете много интересного о маринистике в знаменитом музей Моря и увидите самый загадочный порт мира - Гримо. Его не зря называют настоящей Французской Венецией: архитектор Франсуа Споэрри мечтал о том, что соединит в единое целое порт, жилые дома и открытое море. И это получилось даже лучше, чем он ожидал - такая необычная конфигурация принесла порту Гримо всемирную славу.

Затем вы полюбуетесь видом с террасы деревни Siagne - оттуда открывается панорама на замок одиннадцатого века, построенную в романском стиле церковь Святого Мишеля и удивительное переплетение мостов, бутиков и очаровательных домиков.