Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Авиньоне с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Авиньоне на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Пешая
2 часа
19 отзывов
Квест
до 4 чел.
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
На этой экскурсии дети откроют для себя историю Авиньона через ребусы и загадки. Золотые монеты за правильные ответы можно обменять на подарок
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €300 за всё до 4 чел.
Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне
Погрузиться в атмосферу Средневековья и местных легенд
Начало: На улице Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Авиньон: пленение пап или великая игра престолов Европы
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авиньон: пленение пап или великая игра престолов Европы
Начало: Place du Palais, Avignon, Arrondissement d’Avignon...
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Олеся замечательно познакомила нас с городом Авиньон. Время пролетело, как один миг и так не хотелось расставаться. Спасибо большое! Обязательно вернемся снова!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
нам все очень понравилось, Олеся большое вам спасибо!
небольшое уточнение: мы забронировали в самый последний момент, с нами путешествовала бабушка -
читать дальшеуменьшить

мы попросили Олесю провести нам просто спокойную неторопливую пешеходную экскурсию с многими остановками. все прошло просто замечательно, Одеся - профессиональный и внимательный гид. всем рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Oksana
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Олеся прекрасный рассказчик и очень эрудированный человек! Нам очень понравилась экскурсия и время пролетело незаметно. Узнали много нового. И детям в том числе очень понравилось. И конечно без хорошего гида вы никогда не узнаете столько интересного о месте которое посещаете.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших подробностях истории региона человек!
читать дальшеуменьшить

Интереснейшая и глубокая экскурсия по городу Авиньон запомнилась многим больше, чем сам город. Дети были в восторге от игр, загадок и главное - призов! Спасибо!

Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших+6
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Олеся нам задала совершенно новый стандарт в понятие городского экскурсовода. Очень знающий и разбирающийся в мельчайших
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Огромное спасибо Олесе за интереснейшую экскурсию по Авиньону! Реально узнали много новой, интересной информации, без экскурсии был бы просто потерянный
читать дальшеуменьшить

день. Название экскурсии - для детей, но не обращайте внимания, Олеся может увлекательно рассказывать и показывать лучшие места для людей всех возрастов

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Большое спасибо Олесе за экскурсию для пятерых взрослых людей по Авиньону. Грамотно, интеллигентно, легко, интересно, профессионально. Олеся была на связи перед экскурсией, помогла с организационными вопросами. Если будет возможность встретиться с ней ещё, обязательно воспользуемся. Горячо рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Несмотря на прохладную погоду, и очень сильный ветер (мы остались очень довольны экскурсией по Авиньону.
Спасибо большое Олеси за увлекательную, познавательную экскурсию!! Нам очень понравилось!
Несмотря на прохладную погоду, и очень сильный ветер (мы остались очень довольны экскурсией по Авиньону.
Несмотря на прохладную погоду, и очень сильный ветер (мы остались очень довольны экскурсией по Авиньону.
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Спасибо Олесе! Согласовали время удобное для нас, было интересно и познавательно)) нас было 2е взрослых. .
Вам был полезен этот отзыв?
Антон
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия! Нашел эту экскурсию на
читать дальшеуменьшить

трипстере, как экскурсию для детей, к сожалению она единственная на трипстере по Авиньону. Олеся с радостью согласилась провести ее для двоих взрослых. Как же было интересно! Если бы в школе так преподавали историю, это был бы любимый предмет у всех учеников! Мы обошли весь старый город, распутали всю историю с «Авиньоньским пленением пап», узнали очень много нового про институт католического папства и про историю средних веков в целом. Всем рекомендую Олесю, как гида по этому региону!

Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!+6
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!
Фантастическая экскурсия! Все в одном, и все по полочкам разложено! И история, и архитектура, и гастрономия!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет)
Олеся отлично подготовлена и предоставила много информации даже за пределами темы экскурсии. Было видно, что Олеся увлекается темой, что передаётся
читать дальшеуменьшить

и слушателям. Смогла увлечь и взрослых, и семилетнего путешественника. Мы обязательно ещё будем заказывать экскурсии у Олеси, когда будем в Провансе.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 19 отзывов в Авиньоне в категории "Пешеходные"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Авиньону в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Авиньоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия-квест «Загадки римских пап» (для детей 6-13 лет);
  2. Прогулка по Авиньону с аудиогидом в вашем смартфоне;
  3. Авиньон: пленение пап или великая игра престолов Европы.
Сколько стоит экскурсия по Авиньону в июле 2026
Сейчас в Авиньоне в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 300. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Авиньоне (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Пешеходные», 19 ⭐ отзывов, цены от €12. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь