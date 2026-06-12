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трипстере, как экскурсию для детей, к сожалению она единственная на трипстере по Авиньону. Олеся с радостью согласилась провести ее для двоих взрослых. Как же было интересно! Если бы в школе так преподавали историю, это был бы любимый предмет у всех учеников! Мы обошли весь старый город, распутали всю историю с «Авиньоньским пленением пап», узнали очень много нового про институт католического папства и про историю средних веков в целом. Всем рекомендую Олесю, как гида по этому региону!