Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Авиньон
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €214 за человека

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Авиньон
Авиньон
Город величественный, удивительный и уникальный, расположившийся на Роне, обрамленный крепостными стенами и приглашающий нас открыть тайны Папского дворца, повседневной жизни и особенных событий всей католической церкви.
Папский дворец, кафедральный собор, мост Сен-Бенезе — свидетели тех дней, а пейзаж окрестностей уносит нас в будни 14 века.
Потаенные уголки города скрывают неброские фасады особняков, а над черепичными крышами устремляются ввысь колокольни церквей 14 века.
Будучи туристическим центром, Авиньон сохраняет уютность улиц и ту благородность, которая сразу же чувствуется, если оказаться в старинном центре города. Даже современные бутики не умаляют полученного впечатления.
Настоящей сценой театра становится город 🏙️ в июле, принимая каждый год знаменитый театральный фестиваль, главная сцена которого расположилась во внутреннем дворе Папского дворца. Афиши, невероятное движение на улицах города, представления на каждом перекрестке, актеры в костюмах делают нас участниками и соучастниками веселой феерии.
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Авиньон
Авиньон
Авиньон
Авиньон

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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