Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Город величественный, удивительный и уникальный, расположившийся на Роне, обрамленный крепостными стенами и приглашающий нас открыть тайны Папского дворца, повседневной жизни и особенных событий всей католической церкви.

Папский дворец, кафедральный собор, мост Сен-Бенезе — свидетели тех дней, а пейзаж окрестностей уносит нас в будни 14 века.

Потаенные уголки города скрывают неброские фасады особняков, а над черепичными крышами устремляются ввысь колокольни церквей 14 века.

Будучи туристическим центром, Авиньон сохраняет уютность улиц и ту благородность, которая сразу же чувствуется, если оказаться в старинном центре города. Даже современные бутики не умаляют полученного впечатления.

Настоящей сценой театра становится город 🏙️ в июле, принимая каждый год знаменитый театральный фестиваль, главная сцена которого расположилась во внутреннем дворе Папского дворца. Афиши, невероятное движение на улицах города, представления на каждом перекрестке, актеры в костюмах делают нас участниками и соучастниками веселой феерии.