Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Французская кухня 🥧 одна из лучших в мире, с этим никто не станет спорить. А знаете ли вы, что многие продукты для приготовления французских деликатесов родом из Прованса. Ведь и спелые фрукты 🍉 и яркие овощи спеют и наливаются соками под жарким солнцем юга. А знаменитые трюфели, аромат которых заставляет трепетать сердца и носы ценителей, а морепродукты со средиземноморского побережья… Перечислять можно бесконечно. Поэтому прибыв в Прованс, необходимо попробовать местные блюда, продегустировать вина региона, оценить сыры и даже отдать должное крепким напиткам края (они не менее удивительны!).

Интересно, что каждый район Прованса не только имеет свой ландшафт, свои архитектурные особенности, но и свои предпочтения в кулинарии: морепродукты, моллюски, овощи, фрукты, мясо, рагу…