Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Дорога гурманов

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Дорога гурманов
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €268 за человека

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Дорога гурманов
Дорога гурманов
Французская кухня 🥧 одна из лучших в мире, с этим никто не станет спорить. А знаете ли вы, что многие продукты для приготовления французских деликатесов родом из Прованса. Ведь и спелые фрукты 🍉 и яркие овощи спеют и наливаются соками под жарким солнцем юга. А знаменитые трюфели, аромат которых заставляет трепетать сердца и носы ценителей, а морепродукты со средиземноморского побережья… Перечислять можно бесконечно. Поэтому прибыв в Прованс, необходимо попробовать местные блюда, продегустировать вина региона, оценить сыры и даже отдать должное крепким напиткам края (они не менее удивительны!).
Интересно, что каждый район Прованса не только имеет свой ландшафт, свои архитектурные особенности, но и свои предпочтения в кулинарии: морепродукты, моллюски, овощи, фрукты, мясо, рагу…
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Дорога гурманов
Дорога гурманов
Дорога гурманов
Дорога гурманов
Дорога гурманов
Дорога гурманов
Дорога гурманов
Дорога гурманов

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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