Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Город который очаровывает и заставляет мечтать. Город 🏙️ аристократичный, казалось бы сохранивший романтику и привычки высшего общества 17–18 века. Площади, платановые аллеи, зеленые кварталы, фасады особняков медового оттенка, городские кафе, тонкий аромат цветущих лип, журчание воды в старинных фонтанах и ажурные маковки колоколен…

Я расскажу Вам о жизни графского двора в Экс-ан-Провансе, о добром короле Рене (и о том, почему его называют добрым), покажу, где произошло знакомство будущего живописца Поля Сезанна и будущего писателя Эмиля Золя, поведаю, откуда взялись калиссоны, а также приоткрою некоторые из альковных тайн Экса 17 века…

Экс нужно открывать фланируя неспешно по теннистым улицам, и я Вас этому научу. Aвтомобильно-пешеходнaя экскурсия ⛳ проходит в сопровождении гида и водителя, так как мы заботимся о вашей безопасности и комфорте на экскурсиях.