Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экс-ан-Прованс

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Экс-ан-Прованс
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €182 за человека

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Экс-ан-Прованс
Экс-ан-Прованс
Город который очаровывает и заставляет мечтать. Город 🏙️ аристократичный, казалось бы сохранивший романтику и привычки высшего общества 17–18 века. Площади, платановые аллеи, зеленые кварталы, фасады особняков медового оттенка, городские кафе, тонкий аромат цветущих лип, журчание воды в старинных фонтанах и ажурные маковки колоколен…
Я расскажу Вам о жизни графского двора в Экс-ан-Провансе, о добром короле Рене (и о том, почему его называют добрым), покажу, где произошло знакомство будущего живописца Поля Сезанна и будущего писателя Эмиля Золя, поведаю, откуда взялись калиссоны, а также приоткрою некоторые из альковных тайн Экса 17 века…
Экс нужно открывать фланируя неспешно по теннистым улицам, и я Вас этому научу. Aвтомобильно-пешеходнaя экскурсия ⛳ проходит в сопровождении гида и водителя, так как мы заботимся о вашей безопасности и комфорте на экскурсиях.
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Экс-ан-Прованс
Экс-ан-Прованс
Экс-ан-Прованс
Экс-ан-Прованс

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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