Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Прованс — это не только средиземноморское побережье, лесистые холмы, реки, озера, равнины, болота… Есть в Провансе удивительное место — Каньон Вердон. Взбираясь по серпантину вверх, вы оказываетесь на пиках каньона и видите, как далеко внизу извивается речушка, породившая это чудо природы. Вы оказываетесь на высоте птичьего полета и любуетесь размахом крыльев орлов, которые величественно планируют улавливая потоки воздуха. Вы вдыхаете ароматы трав и остановившись у дороги заходите в лавку, чтобы купить местного меда.

Рядом с величием каньона, не менее уникальная деревушка Мустье-Сент-Мари. Вместе с вами мы откроем тайные тропинки ведущие в деревушку. Узнаем, что такое фаянс и почему Мустье становится столицей ⭐️ французского фаянса? Какие секреты скрывает церковь ⛪ в Мустье? Почему деревушка появляется именно в этом месте? О чем рассказывает легенда? И почему золотая звезда висит над деревушкой между двух скалистых утесов?

На экскурсии 🧭 у вас есть редкая возможность посетить одно из ателье фаянса и увидеть все этапы изготовления.