Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €428 за человека

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Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
Прованс — это не только средиземноморское побережье, лесистые холмы, реки, озера, равнины, болота… Есть в Провансе удивительное место — Каньон Вердон. Взбираясь по серпантину вверх, вы оказываетесь на пиках каньона и видите, как далеко внизу извивается речушка, породившая это чудо природы. Вы оказываетесь на высоте птичьего полета и любуетесь размахом крыльев орлов, которые величественно планируют улавливая потоки воздуха. Вы вдыхаете ароматы трав и остановившись у дороги заходите в лавку, чтобы купить местного меда.
Рядом с величием каньона, не менее уникальная деревушка Мустье-Сент-Мари. Вместе с вами мы откроем тайные тропинки ведущие в деревушку. Узнаем, что такое фаянс и почему Мустье становится столицей ⭐️ французского фаянса? Какие секреты скрывает церковь ⛪ в Мустье? Почему деревушка появляется именно в этом месте? О чем рассказывает легенда? И почему золотая звезда висит над деревушкой между двух скалистых утесов?
На экскурсии 🧭 у вас есть редкая возможность посетить одно из ателье фаянса и увидеть все этапы изготовления.
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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