  1. Франция
  2. Экскурсии

Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €235 за человека

    Заказать экскурсию
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо
Ле-Бо-де-Прованс — орлиное гнездо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Камарг
428
8 часов
Камарг
Дорога мимозы
353
8 часов
Дорога мимозы
Деревушки Прованса
321
8 часов
Деревушки Прованса
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
428
9 часов
Каньон Вердон и Мустье-Сент-Мари
Ле Корбюзье в Марселе
100
1 час
Ле Корбюзье в Марселе

Еще несколько необычных экскурсий в Авиньоне

«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
150
3 часа
«Три ключа от Авиньона» — исторический квест
7 отзывов
Посетить знаковые места и раскрыть тайны города на обзорной экскурсии