Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Tрансфер (встреча и проводы в аэропорту) в любое время дня и ночи и в любую точку Прованса, Лазурного побережья и Франции.

Трансфер из марсельского аэропорта от 80€ (для группы 1–4 человека), 120€ (для группы 5–8 человек). — Трансфер из аэропорта Ниццы в Марсель 300€ (для группы 1–4 человека), 450 (для группы 5–8 человек). В стоимость включено: водитель 🚗, микроавтобус Мерседес Вито, платные дороги, стоянки, ожидание.