Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Tрансфер (встреча и проводы в аэропорту)

Гид S.
Гид S. – Гид из Авиньона
Tрансфер (встреча и проводы в аэропорту)
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Tрансфер (встреча и проводы в аэропорту)
Tрансфер (встреча и проводы в аэропорту) в любое время дня и ночи и в любую точку Прованса, Лазурного побережья и Франции.
  • Трансфер из марсельского аэропорта от 80€ (для группы 1–4 человека), 120€ (для группы 5–8 человек). — Трансфер из аэропорта Ниццы в Марсель 300€ (для группы 1–4 человека), 450 (для группы 5–8 человек). В стоимость включено: водитель 🚗, микроавтобус Мерседес Вито, платные дороги, стоянки, ожидание.
Начало и место завершения
🚩 Avignon

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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