Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Tрансфер (встреча и проводы в аэропорту) в любое время дня и ночи и в любую точку Прованса, Лазурного побережья и Франции.
Трансфер из марсельского аэропорта от 80€ (для группы 1–4 человека), 120€ (для группы 5–8 человек). — Трансфер из аэропорта Ниццы в Марсель 300€ (для группы 1–4 человека), 450 (для группы 5–8 человек). В стоимость включено: водитель 🚗, микроавтобус Мерседес Вито, платные дороги, стоянки, ожидание.
Начало и место завершения
🚩 Avignon
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.