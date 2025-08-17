Индивидуально по Нормандской Швейцарии со сплавом или велопрогулками (на выбор)
Переночевать в палатке, покататься на сапе, байдарке или велосипеде, изучить французскую глубинку
Начало: Любое удобное вам место в Байё и окрестностях, 10:...
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
€999 за всё до 4 чел.
Индивидуальный велотур с палатками вдоль побережья Нормандии с автосопровождением и экскурсиями
Прокатиться из Байё в Шербур, попробовать устриц, посетить исторические места и увидеть океан
Начало: Ж/д вокзал или гостиница г. Байё в 10.00 (можем до...
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€1499 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по историческим регионам Франции: Нормандия и Бретань
Поговорить о былом, отведать устрицы, полюбоваться океаном и увидеть остров-крепость Мон-Сен-Мишель
Начало: Байё, время - по договорённости
15 авг в 10:00
18 авг в 10:00
€5499 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Байё в категории «Индивидуальные»
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