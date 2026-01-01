Индивидуальный велотур с палатками вдоль побережья Нормандии с автосопровождением и экскурсиями
Прокатиться из Байё в Шербур, попробовать устриц, посетить исторические места и увидеть океан
Начало: Ж/д вокзал или отель в Байё в 10:00 (можем договор...
2 мая в 08:00
9 мая в 08:00
€1499 за всё до 4 чел.
Индивидуально по Нормандской Швейцарии со сплавом или велопрогулками (на выбор)
Переночевать в палатке, покататься на сапе, байдарке или велосипеде, изучить французскую глубинку
Начало: Любое удобное вам место в Байё и окрестностях, 10:...
2 апр в 08:00
9 апр в 08:00
€999 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по историческим регионам Франции: Нормандия и Бретань
Поговорить о былом, отведать устрицы, полюбоваться океаном и увидеть остров-крепость Мон-Сен-Мишель
Начало: Байё, время - по договорённости
8 мар в 10:00
15 мар в 10:00
€4499 за всё до 4 чел.
