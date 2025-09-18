Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Биарриц

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Биарриц на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города
«Погрузитесь в атмосферу рыбацкой жизни в Старом порту, пройдетесь по легендарному Гранд-пляжу нынешней столицы европейского серфинга и познакомитесь с красивыми природными пейзажами Биаррица»
11 дек в 15:00
12 дек в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование баскских деревушек
Путешествие в сердце баскской культуры: деревни у подножия Пиренеев ждут вас! Познакомьтесь с традициями и историей региона
«Чтобы понять самобытность баскской культуры, отправимся полюбоваться деревнями у подножия Пиренейских гор и на границе с Испанией»
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой
«В Биаррице много красивых мест — живописная набережная, уютные улицы, интересные кафе, поэтому я приглашаю вас на фотопрогулку по Биаррицу»
Завтра в 13:00
11 дек в 08:00
€240 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Поликанова
    18 сентября 2025
    Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица
    Отличная поездка в сопровождении замечательного экскурсовода Марианны. Очень красивые деревни, пейзажи, архитектура домов басков в сочетании с интересной историей этой страны, рассказанной Марианной, сделали этот день одним из лучших. Мероприятие подойдет всем, кому интересна история этих мест
  • Д
    Дарья
    2 августа 2025
    Биарриц - город «бархатных сезонов»
    Спасибо Наталье за отличное проведенное время и приятную прогулку по Биаррицу!
  • Я
    Яна
    9 мая 2025
    Биарриц - город «бархатных сезонов»
    Наталья - прекрасный гид! Хорошо подобран маршрут и структурирован материал!

