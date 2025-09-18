Индивидуальная
до 4 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города
«Погрузитесь в атмосферу рыбацкой жизни в Старом порту, пройдетесь по легендарному Гранд-пляжу нынешней столицы европейского серфинга и познакомитесь с красивыми природными пейзажами Биаррица»
11 дек в 15:00
12 дек в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование баскских деревушек
Путешествие в сердце баскской культуры: деревни у подножия Пиренеев ждут вас! Познакомьтесь с традициями и историей региона
«Чтобы понять самобытность баскской культуры, отправимся полюбоваться деревнями у подножия Пиренейских гор и на границе с Испанией»
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой
«В Биаррице много красивых мест — живописная набережная, уютные улицы, интересные кафе, поэтому я приглашаю вас на фотопрогулку по Биаррицу»
Завтра в 13:00
11 дек в 08:00
€240 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППоликанова18 сентября 2025Отличная поездка в сопровождении замечательного экскурсовода Марианны. Очень красивые деревни, пейзажи, архитектура домов басков в сочетании с интересной историей этой страны, рассказанной Марианной, сделали этот день одним из лучших. Мероприятие подойдет всем, кому интересна история этих мест
- ДДарья2 августа 2025Спасибо Наталье за отличное проведенное время и приятную прогулку по Биаррицу!
- ЯЯна9 мая 2025Наталья - прекрасный гид! Хорошо подобран маршрут и структурирован материал!
