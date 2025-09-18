Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Биарриц на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Биарриц - город «бархатных сезонов» Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города «Погрузитесь в атмосферу рыбацкой жизни в Старом порту, пройдетесь по легендарному Гранд-пляжу нынешней столицы европейского серфинга и познакомитесь с красивыми природными пейзажами Биаррица» €250 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Очарование баскских деревушек Путешествие в сердце баскской культуры: деревни у подножия Пиренеев ждут вас! Познакомьтесь с традициями и историей региона «Чтобы понять самобытность баскской культуры, отправимся полюбоваться деревнями у подножия Пиренейских гор и на границе с Испанией» €380 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа 3 отзыва Фотопрогулка до 10 чел. Фотопрогулка по Биаррицу Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой «В Биаррице много красивых мест — живописная набережная, уютные улицы, интересные кафе, поэтому я приглашаю вас на фотопрогулку по Биаррицу» €240 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Биарриц Последние отзывы на экскурсии П Поликанова Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица Отличная поездка в сопровождении замечательного экскурсовода Марианны. Очень красивые деревни, пейзажи, архитектура домов басков в сочетании с интересной историей этой страны, рассказанной Марианной, сделали этот день одним из лучших. Мероприятие подойдет всем, кому интересна история этих мест

Д Дарья Биарриц - город «бархатных сезонов» Спасибо Наталье за отличное проведенное время и приятную прогулку по Биаррицу!

Я Яна Биарриц - город «бархатных сезонов» Наталья - прекрасный гид! Хорошо подобран маршрут и структурирован материал!

Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Биарриц Биарриц - город «бархатных сезонов» Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица Фотопрогулка по Биаррицу В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Биарриц в декабре 2025 Сейчас в Биарриц в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 380. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Биарриц (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 6 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль