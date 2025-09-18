Путешествие по баскским деревням у подножия Пиренеев - это уникальная возможность прикоснуться к самобытной культуре региона.
В Эспелетте вы увидите, как выращивают знаменитый перец, а в Саре и Айноа прогуляетесь по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌶 Увидеть плантации перца Эспелет
- 🏞 Пройти по пути пилигримов
- 🏡 Посетить дом-музей Эдмона Ростана
- 🎨 Познакомиться с местными ремесленниками
- 📜 Узнать об истории и традициях басков
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Плантация перца Эспелет
- Дом-музей Эдмона Ростана
Описание экскурсии
- Эспелетт (Espelette) — очаровательная деревушка, прославившаяся своим острым перцем. Здесь вы увидите, как выращивают «красное золото» басков, посетите плантацию и попробуете разнообразные продукты с добавлением этой специи
- Сар и Айноа (Sare и Ainhoa) — две живописные деревни на пути пилигримов и контрабандистов совсем рядом испанской границей
- Камбо-ле-Бен (Cambo les Bains), где находится дом-музей Эдмона Ростана или Версаль в миниатюре с баскским колоритом. Здесь вы узнаете об истории виллы, особенностях архитектуры, жизни и творчестве драматурга
В поездке я расскажу:
- о баскском народе
- баскском золоте
- местных праздниках и традициях
- особенностях локальной архитектуры
И познакомлю вас с мастерами, которые делают уникальные трости по старинным образцам!
Организационные детали
- Поездка проходит на Mercedes B-Сlass
- Дорога из Биаррица занимает 20–30 минут. В каждой из деревень мы проведём примерно по часу
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей Арнага — €9 с чел.
- Обед или пикник (по желанию) не входит в стоимость
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Биарриц
Провела экскурсии для 352 туристов
Меня зовут Марианна, я живу в маленьком городке Биарриц на берегу могучего Атлантического океана. Приглашаю в мои авторские мини-путешествия по загадочной Басконии!
Отзывы и рейтинг
5
5
Основано на 1 отзыве
П
Поликанова
18 сен 2025
Отличная поездка в сопровождении замечательного экскурсовода Марианны. Очень красивые деревни, пейзажи, архитектура домов басков в сочетании с интересной историей этой страны, рассказанной Марианной, сделали этот день одним из лучших. Мероприятие подойдет всем, кому интересна история этих мест
Входит в следующие категории Биарриц
