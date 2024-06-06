Индивидуальная
2.5 часа
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€155 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Французская Страна Басков
Байона, Биарриц, Сен-Жан-де-Люз - увлекательное путешествие по живописному побережью
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€1 090 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Любимец старой аристократии и современных серфингистов
18 июня в 11:00
25 июня в 11:00
€220 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Биаррицу
Оценить красоту города, получить эффектные снимки и узнать, почему баски носят береты
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Прекрасная прогулка по Биарриц с Марианной. Прониклись историей и атмосферой города. Рекомендую!
- ММила12 мая 2024Какая же прекрасная экскурсия!!! Из-за опоздания нашего поезда мы прибыли позже, чем ожидали и не успевали на экскурсию. Сообщили об
- TTatjana9 мая 2024Мы много раз посещали город Биарриц во Франции, и в этот раз решили взять экскурсию. Мы выбрали Марианну через Tripster
- ЕЕвгения5 июня 2018Искренне рекомендую Эмму. Живой интересный рассказ, приятная поездка. Жаль, что не встретила ее раньше в Сан Себастьяне
- ААлександр24 августа 2017Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков. Цель нашей поездки была
Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Биарриц в июне 2024
Сейчас в Биарриц в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 1 090. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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