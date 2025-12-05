Кольмар — это не просто город, а настоящий музей под открытым небом! Мы пройдем по узким улочкам и увидим старинные фахверковые дома XV–XVI веков.
Вы узнаете истории жителей, легенды и анекдоты, которые превращают прогулку в увлекательное «чтение города».
Описание экскурсииГород с открытки Кольмар — это город, в котором каждый дом рассказывает историю. Мы пройдем по узким улочкам, среди фахверковых домов XV–XVI веков, заглянем в тихие дворики и на площади, где словно остановилось время. Я покажу Кольмар так, как его знают местные жители:
- не только открытки и «Маленькую Венецию», но и скрытые уголки, детали, на которые редко обращают внимание туристы;
- вы узнаете, почему город чудом сохранился во время войн;
- какие тайные знаки оставляли ремесленники на фасадах и как Кольмар стал «столицей виноделия» Эльзаса;
- вы услышите легенды и забавные истории, сделаете красивые фотографии и почувствуете атмосферу старого Эльзаса.
По воскресеньям с 15:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коллежиальная церковь Святого Мартина - сердце старого Кольмара
- Дом Пфистер - один из самых красивых фахверковых домов Эльзаса
- Старая таможня (Koïfhus) и площади вокруг неё
- Живописные улицы с фахверковыми домами и скрытые дворики
- Каналы «Маленькой Венеции» с лучшими видами для фотографий
Что включено
- Авторская пешеходная экскурсия по Кольмару
- Рекомендации кафе, винных погребов и необычных мест
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты в музеи
- Дегустации или обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Pl. des Unterlinden, 68000 Colmar
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям с 15:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
