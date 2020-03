2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Очаровательная экскурсия от отличного гида! Наталья умеет интересно и живо подать информацию, адаптируясь под интересы участников экскурсии. Она влюблена в Кольмар и это сквозит в каждом ее слове) Спасибо Наталье огромное, т.к. помимо интереснейшей экскурсии она помогла нам разобраться с расписанием поездов (мы приезжали в Кольмар из Страсбурга во время забастовки на железной дороге), дала много ценных советов по сырам, вину и фуа-гра... Очень рекомендуем взять экскурсию у Натальи. Точно не пожалеете!!



Nice tour by an excellent guide! Natalia is able to provide information in exciting and vivid form, adopting for people interests. She is in love with Colmar and you can feel it in her every word) A BIG THANK to Natalia not only for a tour but also for her help with train shedule (we arrived to Colmar from Strasbourg during the railway strike), she also gave us recommendations on wine, cheese, foie-gras. Highly recommended! You will definitely enjoy!