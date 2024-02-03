2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Кольмара - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия будет особенно приятной благодаря теплой погоде и множеству открытых рынков, где можно попробовать свежие деликатесы.

Гуляя по извилистым улочкам Кольмара, вы увидите разноцветные дома, живописные дворики и мосты над каналами. Заглянув на местный рынок, попробуете традиционные деликатесы, приготовленные прямо на ваших глазах.Во время прогулки узнаете,

как строили фахверковые дома, и услышите истории о выдающихся людях, живших здесь. На фермерском рынке я расскажу, как выбрать фуа-гра и как правильно есть устрицы, морские гребешки и улитки. Также попробуете вкуснейшее местное белое вино. Экскурсия будет интересна и детям

Описание экскурсии

Волшебный Кольмар

Во время прогулки по извилистым, скрытым от глаз туристов, улочкам я расскажу, как строили фахверковые дома, что было раньше на месте самого живописного квартала огородников и рыбаков и с чем связано название одного из красивейших зданий Кольмара — дома Ста голов. Кроме того, вы увидите, где родился известный скульптор Бартольди, и услышите о выдающихся людях, которые здесь жили и создавали новую историю.

Фермерский рынок и французские деликатесы

Кольмар — не только культурная, но и гастрономическая столица Эльзаса. Вы посетите истинно французский фермерский рынок, где познакомитесь с традиционными деликатесами региона. Я расскажу, как выбрать фуа-гра и как правильно есть устрицы, морские гребешки и улитки. Кроме того, именно здесь вы сможете попробовать вкуснейшее местное белое вино.

Организационные детали