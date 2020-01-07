2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Волшебный Кольмар

Во время прогулки по извилистым, скрытым от глаз туристов, улочкам я расскажу, как строили фахверковые дома, что было раньше на месте самого живописного квартала огородников и рыбаков и с чем связано название одного из красивейших зданий Кольмара — дома Ста голов. Кроме того, вы увидите, где родился известный скульптор Бартольди, и услышите о выдающихся людях, которые здесь жили и создавали новую историю.

Фермерский рынок и французские деликатесы

Кольмар — не только культурная, но и гастрономическая столица Эльзаса. Вы посетите истинно французский фермерский рынок, где познакомитесь с традиционными деликатесами региона. Я расскажу, как выбрать фуа-гра и как правильно есть устрицы, морские гребешки и улитки. Кроме того, именно здесь вы сможете попробовать вкуснейшее местное белое вино.