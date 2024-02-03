2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Гуляя по извилистым улочкам Кольмара, вы увидите разноцветные дома, живописные дворики и мосты над каналами. Заглянув на местный рынок, попробуете традиционные деликатесы, приготовленные прямо на ваших глазах.
Во время прогулки узнаете, читать дальшеуменьшить
как строили фахверковые дома, и услышите истории о выдающихся людях, живших здесь.
На фермерском рынке я расскажу, как выбрать фуа-гра и как правильно есть устрицы, морские гребешки и улитки. Также попробуете вкуснейшее местное белое вино. Экскурсия будет интересна и детям
Лучшие месяцы для посещения Кольмара - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия будет особенно приятной благодаря теплой погоде и множеству открытых рынков, где можно попробовать свежие деликатесы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Фахверковые дома
Дом Ста голов
Место рождения Бартольди
Фермерский рынок
Описание экскурсии
Волшебный Кольмар
Во время прогулки по извилистым, скрытым от глаз туристов, улочкам я расскажу, как строили фахверковые дома, что было раньше на месте самого живописного квартала огородников и рыбаков и с чем связано название одного из красивейших зданий Кольмара — дома Ста голов. Кроме того, вы увидите, где родился известный скульптор Бартольди, и услышите о выдающихся людях, которые здесь жили и создавали новую историю.
Фермерский рынок и французские деликатесы
Кольмар — не только культурная, но и гастрономическая столица Эльзаса. Вы посетите истинно французский фермерский рынок, где познакомитесь с традиционными деликатесами региона. Я расскажу, как выбрать фуа-гра и как правильно есть устрицы, морские гребешки и улитки. Кроме того, именно здесь вы сможете попробовать вкуснейшее местное белое вино.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Программа экскурсии составлена таким образом, что будет интересно, в том числе, детям.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Унтерлинден
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Кольмаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 272 туристов
Меня зовут Наталья. Живу в Кольмаре со своей семьей 17 лет. За это время мне удалось по-настоящему прочувствовать его атмосферу и открыть места, которые невозможно найти в стандартных туристических маршрутах. С удовольствием поделюсь с вами своими находками, знаниями, советами и любовью к этому удивительному городу!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах и вывесках на старых магазинах и лавочках! Мы обязательно вернемся в Кольмар и окрестности. Осталось приятное послевкусие после нашей прогулки и желание увидеть и узнать эти живописные края поближе!
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Ольга
Очень понравилась экскурсия. Наталья сумела показать нам этот чудесный город, прелестные уголки, старинные дома с захватывающей историей. Несмотря на пасмурную погоду, мы прониклись очарованием Кольмара.
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Дмитрий
Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
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G
Galina
Рекомендую, отличная экскурсия!
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E
Elena
Очаровательная экскурсия от отличного гида! Наталья умеет интересно и живо подать информацию, адаптируясь под интересы участников экскурсии. Она влюблена в Кольмар и это сквозит в каждом ее слове) Спасибо Наталье читать дальшеуменьшить
огромное, т. к. помимо интереснейшей экскурсии она помогла нам разобраться с расписанием поездов (мы приезжали в Кольмар из Страсбурга во время забастовки на железной дороге), дала много ценных советов по сырам, вину и фуа-гра… Очень рекомендуем взять экскурсию у Натальи. Точно не пожалеете!!
Nice tour by an excellent guide! Natalia is able to provide information in exciting and vivid form, adopting for people interests. She is in love with Colmar and you can feel it in her every word) A BIG THANK to Natalia not only for a tour but also for her help with train shedule (we arrived to Colmar from Strasbourg during the railway strike), she also gave us recommendations on wine, cheese, foie-gras. Highly recommended! You will definitely enjoy!
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К
Ксения
Мы очень довольны экскурсией. Наталья интересный рассказчик, завела нас в такие укромные уголки Кольмара, которые мы без неё точно не нашли бы, рассказала секреты выбора вина, даже провела небольшой экскурс по французской кухне. За два часа мы обошли почти все достопримечательности и получили массу хорошей и полезной информации. Благодарим!