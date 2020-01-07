2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в сказочный колорит самого красивого города Эльзаса на душевной экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Гуляя по извилистым улочкам, вы впечатлитесь разноцветными домами, живописными двориками, мостами над каналами и островерхими черепичными крышами.

А заглянув на местный рынок, попробуете традиционные деликатесы, которые приготовят прямо на ваших глазах!
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у музея Унтерлинден
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар

Что вас ожидает

Волшебный Кольмар
Во время прогулки по извилистым, скрытым от глаз туристов, улочкам я расскажу, как строили фахверковые дома, что было раньше на месте самого живописного квартала огородников и рыбаков и с чем связано название одного из красивейших зданий Кольмара — дома Ста голов. Кроме того, вы увидите, где родился известный скульптор Бартольди, и услышите о выдающихся людях, которые здесь жили и создавали новую историю.

Фермерский рынок и французские деликатесы
Кольмар — не только культурная, но и гастрономическая столица Эльзаса. Вы посетите истинно французский фермерский рынок, где познакомитесь с традиционными деликатесами региона. Я расскажу, как выбрать фуа-гра и как правильно есть устрицы, морские гребешки и улитки. Кроме того, именно здесь вы сможете попробовать вкуснейшее местное белое вино.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Программа экскурсии составлена таким образом, что будет интересно, в том числе, детям.
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар
Чарующий Кольмар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у музея Унтерлинден.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. Я живу в Кольмаре со своей семьей 10 лет. За это время мне удалось по-настоящему прочувствовать его атмосферу и открыть места, которые невозможно найти в стандартных туристических маршрутах. С удовольствие поделюсь с вами своими находками, знаниями, советами и любовью к этому удивительному городу!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Очаровательная экскурсия от отличного гида! Наталья умеет интересно и живо подать информацию, адаптируясь под интересы участников экскурсии. Она влюблена в Кольмар и это сквозит в каждом ее слове) Спасибо Наталье огромное, т.к. помимо интереснейшей экскурсии она помогла нам разобраться с расписанием поездов (мы приезжали в Кольмар из Страсбурга во время забастовки на железной дороге), дала много ценных советов по сырам, вину и фуа-гра... Очень рекомендуем взять экскурсию у Натальи. Точно не пожалеете!!

Nice tour by an excellent guide! Natalia is able to provide information in exciting and vivid form, adopting for people interests. She is in love with Colmar and you can feel it in her every word) A BIG THANK to Natalia not only for a tour but also for her help with train shedule (we arrived to Colmar from Strasbourg during the railway strike), she also gave us recommendations on wine, cheese, foie-gras. Highly recommended! You will definitely enjoy!
13 декабря 2019
после окончания экскурсии с Натальей мы пожалели только об одном, что она так быстро закончилась! Два часа пролетели на одном дыхании! прекрасный рассказ дал нам полное представление о городе и регионе,у нас сложилась "картинка" и это то что нужно для первого
знакомства на обзорной экскурсии! Наталья -большое спасибо!!

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38 отзывов
Образ самобытного города с неподражаемым эльзасским стилем на прогулке с культурологом
В Кольмаре кажется, что вы попали в волшебную сказку или на идеальную открытку — это притягательная неизведанная Европа! Во время прогулки вы увидите главные достопримечательности, узнаете о переплетении прошлого и настоящего, реального и воображаемого. И не только — я помогу почувствовать самобытность города и расскажу о его жизни изнутри.

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