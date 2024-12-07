Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий Кольмар
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
Завтра в 08:00
14 мар в 08:00
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По сказочным улочкам Кольмара
Образ самобытного города с неподражаемым эльзасским стилем на прогулке с культурологом
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
20 мар в 11:00
21 мар в 09:00
€149 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательная прогулка по Кольмару
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя фахверковые дома и местную Венецию
Начало: У музея Унтерлинден
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€155 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 декабря 2024Провела прекрасное время с Натальей 🥰в дружественной не принужденной атмосфере. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Однозначно буду рекомендовать 🥰
- ООльга10 ноября 2024Очень понравилась экскурсия. Наталья сумела показать нам этот чудесный город, прелестные уголки, старинные дома с захватывающей историей. Несмотря на пасмурную погоду, мы прониклись очарованием Кольмара.
- ССветлана2 июля 2024Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Кольмар. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
- ИИрина30 августа 2023Влада провела экскурсию для группы, очень понравилась не только сама экскурсия, но и доброжелательность гида и умения подстроиться под особенности группы. Спасибо Владе за удовольствие, доставленное туристам.
- ВВера25 декабря 2022Влада провела нас экскурсию по чудесному городку Франции. Мы узнали много новых интересных фактов, которые самим сложно отыскать. Интересные истории, связанные с разными домами городка. Нам очень понравилось! Спасибо большое!
- ЕЕлена28 ноября 2022С удовольствием погуляли по улочкам очаровательного Кольмаре в прекрасной компании с Владой. Время пролетело незаметно. Было очень интересно и познавательно. Влада, спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Кольмару в марте 2025
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