М Марина Чарующий Кольмар Провела прекрасное время с Натальей 🥰в дружественной не принужденной атмосфере. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Однозначно буду рекомендовать 🥰

О Ольга Чарующий Кольмар Очень понравилась экскурсия. Наталья сумела показать нам этот чудесный город, прелестные уголки, старинные дома с захватывающей историей. Несмотря на пасмурную погоду, мы прониклись очарованием Кольмара.

С Светлана Чарующий Кольмар читать дальше наше время очень редко можно встретить такое количество позитива, информации и легкости в подаче информации. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Рекомендуем всем. Однозначно. И сами мечтаем еще вернуться!!! Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Кольмар. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В

И Ирина По сказочным улочкам Кольмара Влада провела экскурсию для группы, очень понравилась не только сама экскурсия, но и доброжелательность гида и умения подстроиться под особенности группы. Спасибо Владе за удовольствие, доставленное туристам.

В Вера По сказочным улочкам Кольмара Влада провела нас экскурсию по чудесному городку Франции. Мы узнали много новых интересных фактов, которые самим сложно отыскать. Интересные истории, связанные с разными домами городка. Нам очень понравилось! Спасибо большое!