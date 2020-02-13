38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Многовековые тайны старинных улочек

Запутанные улицы города увлекут вас и поделятся историей, легендами и загадками. Вы не спеша пройдёте по их лабиринту от площади Унтерлинден до площади Старой Таможни. Увидите остроконечные шпили соборов, домовые знаки и демонические гримасы на фасадах домов, тяжелые дубовые двери и роскошные эркерные окна. Познакомитесь с любопытными персонажами, украшающими верхушки домов.

Без чего не представить Кольмар

Во время прогулки я расскажу об истории города, о тех эпохах, которые сформировали его самобытный облик. Вы увидите дом ста голов и готический собор Сен-Мартен и откроете его секреты, скрытые от любопытных глаз. Поговорим о том, каких героев почитает Кольмар и «кто» и «что» составляет его гордость на протяжении долгих веков.

Погружение в атмосферу эльзасского города

Я расскажу вам о современной жизни города, помогу понять его особенности и поделюсь рассказами «изнутри». А также познакомлю с кухней Эльзаса. Вы узнаете о гастрономических традициях, о местах, которые любят местные жители, о лучших винах Эльзаса.

🍷 🧀 Вкусный Кольмар — дополнительная опция

Кольмар идеален для истинных гурманов! По желанию и по нашей предварительной договоренности в конце прогулки вас ждет «вкусное» знакомство с городом — дегустация вин и сыров на старинной фамильной винодельне. Вы оцените 4 вида вина и 4 сорта сыра (дегустация оплачивается отдельно — 17€ евро на человека). Такое «эпикурейство» по-эльзасски может быть прекрасным завершением прогулки в виде легкого обеда или ужина.