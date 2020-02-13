38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Образ самобытного города с неподражаемым эльзасским стилем на прогулке с культурологом

Влада
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Влада – ваш гид
В Кольмаре кажется, что вы попали в волшебную сказку или на идеальную открытку — это притягательная неизведанная Европа! Во время прогулки вы увидите главные достопримечательности, узнаете о переплетении прошлого и настоящего, реального и воображаемого.

И не только — я помогу почувствовать самобытность города и расскажу о его жизни изнутри.
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
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У этой экскурсии38 отзывов
4.97
По сказочным улочкам Кольмара
По сказочным улочкам Кольмара

Что вас ожидает

Многовековые тайны старинных улочек
Запутанные улицы города увлекут вас и поделятся историей, легендами и загадками. Вы не спеша пройдёте по их лабиринту от площади Унтерлинден до площади Старой Таможни. Увидите остроконечные шпили соборов, домовые знаки и демонические гримасы на фасадах домов, тяжелые дубовые двери и роскошные эркерные окна. Познакомитесь с любопытными персонажами, украшающими верхушки домов.

Без чего не представить Кольмар
Во время прогулки я расскажу об истории города, о тех эпохах, которые сформировали его самобытный облик. Вы увидите дом ста голов и готический собор Сен-Мартен и откроете его секреты, скрытые от любопытных глаз. Поговорим о том, каких героев почитает Кольмар и «кто» и «что» составляет его гордость на протяжении долгих веков.

Погружение в атмосферу эльзасского города
Я расскажу вам о современной жизни города, помогу понять его особенности и поделюсь рассказами «изнутри». А также познакомлю с кухней Эльзаса. Вы узнаете о гастрономических традициях, о местах, которые любят местные жители, о лучших винах Эльзаса.

🍷 🧀 Вкусный Кольмар — дополнительная опция
Кольмар идеален для истинных гурманов! По желанию и по нашей предварительной договоренности в конце прогулки вас ждет «вкусное» знакомство с городом — дегустация вин и сыров на старинной фамильной винодельне. Вы оцените 4 вида вина и 4 сорта сыра (дегустация оплачивается отдельно — 17€ евро на человека). Такое «эпикурейство» по-эльзасски может быть прекрасным завершением прогулки в виде легкого обеда или ужина.

По сказочным улочкам Кольмара
По сказочным улочкам Кольмара
По сказочным улочкам Кольмара
По сказочным улочкам Кольмара
По сказочным улочкам Кольмара
По сказочным улочкам Кольмара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади 18 ноября (Place du 18 novembre).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Влада
Влада
Петербурженка по рождению, кандидат культурологии по образованию и жительница Кольмара по удаче... Наша прогулка будет маленьким путешествием по улочкам старого города. Обо всем по чуть-чуть: традиции, легенды, истории, дома и люди, жизнь прошлая и современная... Я покажу вам «мой Кольмар» каким я вижу его и люблю... и таким, как мне бы хотелось, чтобы полюбили его и вы!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Очень понравилась Влада,она сумела рассказать историю и дать очень нужные советы туристам.Приятно иметь дело с профессионалами.Очень рекомендуем всем,кто желает лучше познакомиться с Кольмаром и Эльзасом.
20 января 2020
Прекрасная прогулка по Кольмару! Спасибо большое Владе! Очень много интересных фактов было искусно вплетено в рассказ Влады. Город "открылся" нам с совершенно другой стороны. Бесспорно, дополнительная информация про Эльзас и связь с историей региона, которую Влада подала в легкой и доступной форме, были приятным дополнением к прогулке.
Влада умело и ненавязчиво поддерживала внимание и вовлеченность нашего "младшего" экскурсанта, за что ей отдельное Спасибо!
Еще раз благодарю Владу за прекрасную прогулку!
Надеюсь, что скоро встретимся вновь!
20 января 2020
Приятная неспешная экскурсия по городу. Было комфортно и взрослым и детям. Осталось понимание истории города, получены полезные советы по окрестностям. Рекомендую!
12 января 2020
Огромное спасибо Владе!
Наша компания осталась в полном восторге! Рекомендую!
20 декабря 2019
Несмотря на довольно холодную погоду и опасность дождя, мысли довольно быстро переключились на историю Эльзаса и Кольмара в частности. Увлекательнейший рассказ, внимание к вопросам (ни один не остался без ответа) и поражающая любовь гида к городу, про который шел рассказ. Удобный маршрут, который в канун Рождества пролегает через самые украшенные и оттого еще более красивые места. Всем советую.
Марина
19 декабря 2019
Прекрасная экскурсия. Город, реально, сказочный, но именно с помощью Влады мы смогли не только ахать от восторга, но и узнать множество интересных фактов. Влада прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Спасибо!
18 декабря 2019
Отличная экскурсия, спасибо!
15 декабря 2019
Приехав в Кольмар накануне дня экскурсии, наша небольшая компания уже успела посмотреть на город в рождественской иллюминации. Волшебный, сказочный, словно игрушечный городок, в каналах которого отражается красота, созданная его явно влюблёнными в свой город жителями. А сменяющаяся подсветка зданий, создающая настоящие картины на фасадах, имитирующая отсутствующий в городе снегопад, наполняет всех непередаваемым восторгом. Казалось бы, Владе сложно будет нас чем-то удивить, но Влада - культуролог по образованию, явно с удовольствием и искренним интересом занимающаяся своей профессиональной деятельностью, смогла нас ещё больше очаровать удивительным городом на каналах, рассказать о его культуре и архитектуре, о легендах этого места. Она ответила на все наши вопросы, сориентировала и по магазинчикам, и другим важным и нужным местам Кольмара. Спасибо за интересную экскурсию и рекомендованный ресторан, в котором было очень-очень вкусно.
28 ноября 2019
Спасибо огромное Владе за экскурсию!
Очень интересно рассказывала гид -много исторических фактов, которые стали для меня полным открытием. Влада организовала экскурсию так, что и ребенок (10 лет) был заинтересован, совсем не устал. Мы хотим вернуться сюда еще минимум раз! Город нас очаровал!
1 октября 2019
Влада, спасибо вам за замечательную прогулку по сказочно красивому городу. Время пролетело очень быстро. Ваш рассказ был содержателен и интересен. И отдельное спасибо за организованную вами дегустацию вина и сыра! Мы с удовольствием вернёмся в ваш город и встретимся с вами ещё!
Ещё 28 отзывов

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Погрузиться в сказочный колорит самого красивого города Эльзаса на душевной экскурсии
Гуляя по извилистым улочкам, вы впечатлитесь разноцветными домами, живописными двориками, мостами над каналами и островерхими черепичными крышами. А заглянув на местный рынок, попробуете традиционные деликатесы, которые приготовят прямо на ваших глазах!

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