5 отзывов оставили туристы

Главные достопримечательности и эльзасские традиции на вечерней прогулке в сезон волшебства
В канун Рождества, Адвент, сказочный старинный Кольмар становится абсолютно волшебным.
Вы очаруетесь огоньками его ярмарок и поймете, почему европейское жюри поставило их на первое место во Франции.
Рассмотрите местные поделки, вдохнете ароматы ели, глинтвейна, корицы и пряников, попробуете традиционные лакомства, а я расскажу о рождественских традициях Эльзаса. А еще, конечно, об истории, аутентичной культуре и тайнах города и региона.
Рождество в Эльзасе: традиции и красивейшие ярмарки
В 2017 году Кольмар занял первое место во Франции и второе в Европе в конкурсе лучших рождественских ярмарок. Вы посетите самые атмосферные из них на площадях Кольмара: Доминиканской, Кафедральной, Шести Черных Гор и Старой Таможни. Ароматы корицы, ели, шоколада, горячего вина и пряников, самобытные рукодельные «штучки» и новогодние огоньки подарят ощущение сказки. А я расскажу о рождественских традициях региона Эльзас, об истории праздничной елки, о легенде французского Деда Мороза, Святого Николая, и его злого помощника Фуетара.
Культура, история и жизнь Кольмара
Маршрут пройдет по украшенным к Рождеству главным достопримечательностям города, по мощеным улицам мимо фахверковых домиков. Вы оцените, как украшены окна и балконы в неповторимом эльзасском стиле. Поговорим и о прошлом Кольмара: вы услышите секреты дома ста голов и готического собора Сен-Мартен, узнаете о культуре, гастрономических и винных традициях региона и города, о знаменитых жителях и героях, почитаемых в Кольмаре.
Организационные детали
Прогулка проходит только в декабре в вечернее время
Покупки на ярмарках по желанию и не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада — ваш гид в Кольмаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 441 туриста
Петербурженка по рождению, кандидат культурологии по образованию и жительница Кольмара по удаче.
Наша прогулка будет маленьким путешествием по улочкам старого города. Обо всем по чуть-чуть: традиции, легенды, истории, дома и люди, жизнь прошлая и современная…
Я покажу вам мой Кольмар, каким я вижу его и люблю, и таким, каким мне бы хотелось, чтобы полюбили его и вы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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2
–
1
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A
Andrey
Влада, спасибо, было интересно!
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S
Sergey
Очень понравилась экскурсия, - удобно, не затянуто, и вместе с тем увлекательно и достаточно подробно. Влада - грамотный гид, понимает и чувствует подготовку людей, с которыми работает, их интеллектуальный уровень, читать дальшеуменьшить
и ведет экскурсию в соответствии с этим. Спасибо дополнительное за помощь в других вопросах, связанных с пребыванием в Кольмаре и за сюрприз для детей. Осталось очень приятное впечатление, в том числе и от общения. Рекомендуем и гида, и экскурсию, После неё Кольмар нам понравился ещё больше.
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А
Александра
Замечательный городок Кольмар! Останется прекрасной сказкой в наших воспоминаниях. Несмотря на дождь, экскурсия прошла легко и непринуждённо. Отдельное Спасибо Владе за дальнейшую помощь нам- растеряхам. Муж потерял там паспорт, опомнились на другой день, Влада нас не оставила, помогла найти его!!!
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Анна
Эту экскурсию можно было бы назвать: Тысяча и одна сказка прекрасного Кольмара. Влада - великолепный рассказчик, погулять с ней по городу перед Рождеством - одно удовольствие.
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V
Viktoria
Сказочная и очень информативная экскурсия по звездному городу Кольмару. Спасибо гиду за чудесно проведенное время.
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В
Вера
Очень приятная, содержательная и не утомительная экскурсия! Спасибо Владе! Привет из Москвы
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