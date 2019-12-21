5 отзывов оставили туристы

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Кольмар — рождественская сказка

Главные достопримечательности и эльзасские традиции на вечерней прогулке в сезон волшебства

5
5 отзывов
Влада
Влада – Гид из Кольмара
В канун Рождества, Адвент, сказочный старинный Кольмар становится абсолютно волшебным.

Вы очаруетесь огоньками его ярмарок и поймете, почему европейское жюри поставило их на первое место во Франции.

Рассмотрите местные поделки, вдохнете ароматы ели, глинтвейна, корицы и пряников, попробуете традиционные лакомства, а я расскажу о рождественских традициях Эльзаса.

А еще, конечно, об истории 📖, аутентичной культуре и тайнах города и региона.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Кольмар — рождественская сказка
Кольмар — рождественская сказка

Что вас ожидает

Рождество в Эльзасе: традиции и красивейшие 🤩 ярмарки
В 2017 году Кольмар занял первое место во Франции и второе в Европе в конкурсе лучших рождественских ярмарок. Вы посетите самые атмосферные из них на площадях Кольмара: Доминиканской, Кафедральной, Шести Черных Гор ⛰️ и Старой Таможни. Ароматы корицы, ели, шоколада, горячего вина и пряников, самобытные рукодельные «штучки» и новогодние огоньки подарят ощущение сказки. А я расскажу о рождественских традициях региона Эльзас, об истории 📖 праздничной елки, о легенде французского Деда Мороза, Святого Николая, и его злого помощника Фуетара.

Культура, история и жизнь Кольмара
Маршрут пройдет по украшенным к Рождеству главным достопримечательностям города, по мощеным улицам мимо фахверковых домиков. Вы оцените, как украшены окна и балконы в неповторимом эльзасском стиле. Поговорим и о прошлом Кольмара: вы услышите секреты дома ста голов и готического собора Сен-Мартен, узнаете о культуре, гастрономических и винных традициях региона и города, о знаменитых жителях и героях, почитаемых в Кольмаре.

Организационные детали

  • Прогулка проходит только в декабре в вечернее время
  • Покупки на ярмарках по желанию и не включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 на площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
Кольмар — рождественская сказка
Кольмар — рождественская сказка
Кольмар — рождественская сказка
Кольмар — рождественская сказка
Кольмар — рождественская сказка
Кольмар — рождественская сказка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Влада
Влада
Петербурженка по рождению, кандидат культурологии по образованию и жительница Кольмара по удаче. Наша прогулка будет маленьким путешествием по улочкам старого города. Обо всем по чуть-чуть: традиции, легенды, истории, дома и люди, жизнь прошлая и современная... Я покажу вам «мой Кольмар» каким я вижу его и люблю, и таким, как мне бы хотелось, чтобы полюбили его и вы!
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5 отзывов оставили туристы

21 декабря 2019
Очень приятная, содержательная и не утомительная экскурсия! Спасибо Владе! Привет из Москвы
18 декабря 2019
Влада, действительно, подарила нам сказку - волшебно, информативно, интересно. Рекомендую
29 ноября 2019
Замечательный городок Кольмар! Останется прекрасной сказкой в наших воспоминаниях. Несмотря на дождь, экскурсия прошла легко и непринуждённо. Отдельное Спасибо Владе за дальнейшую помощь нам- растеряхам. Муж потерял там паспорт, опомнились на другой день, Влада нас не оставила, помогла найти его!!!
29 декабря 2018
Сказочная и очень информативная экскурсия по звездному городу Кольмару. Спасибо гиду за чудесно проведенное время.
9 декабря 2018
Очень понравилась экскурсия, - удобно, не затянуто, и вместе с тем увлекательно и достаточно подробно. Влада - грамотный гид, понимает и чувствует подготовку людей, с которыми работает, их интеллектуальный уровень, и ведет экскурсию в соответствии с этим. Спасибо дополнительное за помощь в других вопросах, связанных с пребыванием в Кольмаре и за сюрприз для детей. Осталось очень приятное впечатление, в том числе и от общения. Рекомендуем и гида, и экскурсию, После неё Кольмар нам понравился ещё больше.

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