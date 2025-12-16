5 отзывов оставили туристы

В канун Рождества, Адвент, сказочный старинный Кольмар становится абсолютно волшебным. Вы очаруетесь огоньками его ярмарок и поймете, почему европейское жюри поставило их на первое место во Франции. Рассмотрите местные поделки, вдохнете ароматы ели, глинтвейна, корицы и пряников, попробуете традиционные лакомства, а я расскажу о рождественских традициях Эльзаса. А еще, конечно, об истории, аутентичной культуре и тайнах города и региона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рождество в Эльзасе: традиции и красивейшие ярмарки

В 2017 году Кольмар занял первое место во Франции и второе в Европе в конкурсе лучших рождественских ярмарок. Вы посетите самые атмосферные из них на площадях Кольмара: Доминиканской, Кафедральной, Шести Черных Гор и Старой Таможни. Ароматы корицы, ели, шоколада, горячего вина и пряников, самобытные рукодельные «штучки» и новогодние огоньки подарят ощущение сказки. А я расскажу о рождественских традициях региона Эльзас, об истории праздничной елки, о легенде французского Деда Мороза, Святого Николая, и его злого помощника Фуетара.

Культура, история и жизнь Кольмара

Маршрут пройдет по украшенным к Рождеству главным достопримечательностям города, по мощеным улицам мимо фахверковых домиков. Вы оцените, как украшены окна и балконы в неповторимом эльзасском стиле. Поговорим и о прошлом Кольмара: вы услышите секреты дома ста голов и готического собора Сен-Мартен, узнаете о культуре, гастрономических и винных традициях региона и города, о знаменитых жителях и героях, почитаемых в Кольмаре.

Организационные детали