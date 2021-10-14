Отзыв на: Чарующий Кольмар К Ксения 5 Мы очень довольны экскурсией. Наталья интересный рассказчик, завела нас в такие укромные уголки Кольмара, которые мы без неё точно не нашли бы, рассказала секреты выбора вина, даже провела небольшой экскурс по французской кухне. За два часа мы обошли почти все достопримечательности и получили массу хорошей и полезной информации. Благодарим!

Отзыв на: По сказочным улочкам Кольмара Я Яна 5 Влада помогла оживить Кольмар в наших глазах! Город по-настоящему приобрёл краски даже в пасмурный дождливый октябрьский день, да ещё и в воскресенье. Влада встретила нас на вокзале, довезла до центра города, где и началась наша прогулка. Для нас, как для бывалых путешественников, ценность не в общей картине, а в скрытых деталях, которые может показать только тот человек, который действительно знает историю города. Именно после таких прогулок город становится живым! Влада, спасибо вам большое!

Отзыв на: По сказочным улочкам Кольмара А Александр 5 Отличная экскурсия, чудесный город. Спасибо большое Владе!

Отзыв на: По сказочным улочкам Кольмара G Galina 5 Владе удалось увлечь моих детей-тинейджеров с первых слов. Ее рассказ был очень интересным и разнообразным: она погружала нас в историю города, показывала основные достопримечательности, а затем заводила в маленькие дворики и обращала наше внимание на малозаметные, но супер интересные детали, которые обычно не попадают в поле зрение туристов. Мы остались очень довольны и рекомендуем Владу всем, кто хочет узнать о городе больше.

Отзыв на: Чарующий Кольмар E Elena 5 Очаровательная экскурсия от отличного гида! Наталья умеет интересно и живо подать информацию, адаптируясь под интересы участников экскурсии. Она влюблена в Кольмар и это сквозит в каждом ее слове) Спасибо Наталье огромное, т. к. помимо интереснейшей экскурсии она помогла нам разобраться с расписанием поездов (мы приезжали в Кольмар из Страсбурга во время забастовки на железной дороге), дала много ценных советов по сырам, вину и фуа-гра… Очень рекомендуем взять экскурсию у Натальи. Точно не пожалеете. Nice tour by an excellent guide! Natalia is able to provide information in exciting and vivid form, adopting for people interests. She is in love with Colmar and you can feel it in her every word) A BIG THANK to Natalia not only for a tour but also for her help with train shedule (we arrived to Colmar from Strasbourg during the railway strike), she also gave us recommendations on wine, cheese, foie-gras. Highly recommended! You will definitely enjoy!

Отзыв на: Чарующий Кольмар а арик 5 после окончания экскурсии с Натальей мы пожалели только об одном, что она так быстро закончилась! Два часа пролетели на одном дыхании! прекрасный рассказ дал нам полное представление о городе и регионе, у нас сложилась "картинка" и это то что нужно для первого знакомства на обзорной экскурсии! Наталья -большое спасибо!

Отзыв на: Дорога вин и живописные деревни Эльзаса A Alona 5 Было очень интересно и вкусно! Катерина могла бы рассказывать ещё и дальше, но мы уже сдались. Я была раньше в этих местах сама, но с гидом все стало ещё красочнее и конечно, намного информативные. Катя знает очень много и истории и легенд Эльзаса. Нам очень понравилось и я буду рекомендовать Катю друзьям.

Отзыв на: Дорога вин и живописные деревни Эльзаса А Алексей 5 Нам очень понравилась экскурсия. Екатерина много знает об Эльзасе (и, более широко, об истории и культуре) и с удовольствием этими знаниями делится, она отличный собеседник и всегда была готова копнуть чуть глубже и обсудить какие-то интересующие нас темы. Мы провели замечательный день с ее помощью. Да, и техническая сторона дела (трансфер, многочисленные дегустации и переезды по многочисленным деревням и замкам с учетом интересов экскурсантов, etc.) была на высоте. Отдельное спасибо Екатерине за советы по дальнейшему самостоятельному осмотру Страсбурга, мы ими воспользовались и не пожалели.