Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида
Завтра в 12:00
11 авг в 09:00
от €498 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий Кольмар
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
Завтра в 12:00
10 авг в 08:00
от €169 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По сказочным улочкам Кольмара
В Кольмаре вас ждёт погружение в сказочную атмосферу, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом уголке. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от €172 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
13 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от €348 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кольмар и винная дорога за 1 день
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара на индивидуальной экскурсии. Утренние прогулки по улицам города подарят незабываемые впечатления
Завтра в 12:00
11 авг в 09:00
от €498 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сказочный Кольмар
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя фахверковые дома и местную Венецию
Начало: У музея Унтерлинден
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €172 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кольмар - рождественская сказка
Главные достопримечательности и эльзасские традиции на вечерней прогулке в сезон волшебства
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
2 сен в 16:00
3 сен в 16:00
от €186 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Живописный город Кольмар - музей под открытым небом
Начало: Пл. дез Унтерлинден, 68000 Кольмар
Расписание: По воскресеньям с 15:00 до 17:00.
$170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Julia is just an excellent guide, very knowledgeable and incredible storyteller.
Despite very hot day (about 40C outside temperature) it was
Despite very hot day (about 40C outside temperature) it was
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия, большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Влада прекрасный гид. Даже показала пару секретеров, которые не все гиды знают. Рекомендую!!! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья, большое спасибо за прекрасную поездку по дороге вина!
Нам всё очень понравилось. С Вами было очень легко и приятно общаться.
Спасибо за атмосферу и замечательный день в Эльзасе.
Нам всё очень понравилось. С Вами было очень легко и приятно общаться.
Спасибо за атмосферу и замечательный день в Эльзасе.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Наталья показала нам места настолько великолепные, что мы аж устали от этой красоты. Беседа была лёгкой и приятной, и содержательной. Может быть, если бы побольше времени, я бы хотел подняться на какую-то смотровую площадку на краю гор.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Влада, спасибо, было интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Влада очень интересно провела экскурсию, рассказала много интересных фактов из истории города,показала классные локации, помогла нам выбрать сувениры интересные качественные вещи для дома! Рекомендую как хорошего, знающего историю города гида!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
G
Рекомендую, отличная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Было увлекательно, легко, интересно, приятно! Спасибо большое, Влада!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 101 отзыв в Кольмаре
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару
Самые популярные экскурсии в Кольмаре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Сколько стоит экскурсия по Кольмару в августе 2026
Сейчас в Кольмаре можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 169 до 498. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по Кольмару, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры. Наши обзорные экскурсии созданы, чтобы вы могли увидеть все самое значимое, что может предложить этот великолепный город. Сопровождаемые знающими гидами, вы погрузитесь в мир средневековых достопримечательностей, узнаете множество интересных фактов и сможете по-настоящему ощутить дух Кольмара. Забронируйте экскурсию уже сегодня и сделайте свой отдых во Франции незабываемым!