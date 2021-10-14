Все экскурсии в Кольмаре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кольмаре – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 48 ⭐ отзывов, цены от €118. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кольмаре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€118
за 1-10 чел.
Чарующий Кольмар
Погрузиться в сказочный колорит самого красивого города Эльзаса на душевной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€118
за 1-5 чел.
По сказочным улочкам Кольмара
Образ самобытного города с неподражаемым эльзасским стилем на прогулке с культурологом
Индивидуальная экскурсия
7ч
€270
за 1-3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Средневековые колоритные деревушки и белое эльзасское вино
Последние отзывы «Экскурсии Кольмара»
- ККсения14 октября 2021Мы очень довольны экскурсией. Наталья интересный рассказчик, завела нас в такие укромные уголки Кольмара, которые мы без неё точно не нашли бы, рассказала секреты выбора вина, даже провела небольшой экскурс по французской кухне. За два часа мы обошли почти все достопримечательности и получили массу хорошей и полезной информации. Благодарим!
- ЯЯна10 октября 2021Влада помогла оживить Кольмар в наших глазах! Город по-настоящему приобрёл краски даже в пасмурный дождливый октябрьский день, да ещё и в воскресенье. Влада встретила нас на вокзале, довезла до центра города, где и началась наша прогулка. Для нас, как для бывалых путешественников, ценность не в общей картине, а в скрытых деталях, которые может показать только тот человек, который действительно знает историю города. Именно после таких прогулок город становится живым! Влада, спасибо вам большое!
- ААлександр29 сентября 2020Отличная экскурсия, чудесный город. Спасибо большое Владе!
- GGalina22 июля 2020Владе удалось увлечь моих детей-тинейджеров с первых слов. Ее рассказ был очень интересным и разнообразным: она погружала нас в историю города, показывала основные достопримечательности, а затем заводила в маленькие дворики и обращала наше внимание на малозаметные, но супер интересные детали, которые обычно не попадают в поле зрение туристов. Мы остались очень довольны и рекомендуем Владу всем, кто хочет узнать о городе больше.
- EElena7 января 2020Очаровательная экскурсия от отличного гида! Наталья умеет интересно и живо подать информацию, адаптируясь под интересы участников экскурсии. Она влюблена в Кольмар и это сквозит в каждом ее слове) Спасибо Наталье огромное, т. к. помимо интереснейшей экскурсии она помогла нам разобраться с расписанием поездов (мы приезжали в Кольмар из Страсбурга во время забастовки на железной дороге), дала много ценных советов по сырам, вину и фуа-гра… Очень рекомендуем взять экскурсию у Натальи. Точно не пожалеете. Nice tour by an excellent guide! Natalia is able to provide information in exciting and vivid form, adopting for people interests. She is in love with Colmar and you can feel it in her every word) A BIG THANK to Natalia not only for a tour but also for her help with train shedule (we arrived to Colmar from Strasbourg during the railway strike), she also gave us recommendations on wine, cheese, foie-gras. Highly recommended! You will definitely enjoy!
- аарик13 декабря 2019после окончания экскурсии с Натальей мы пожалели только об одном, что она так быстро закончилась! Два часа пролетели на одном дыхании! прекрасный рассказ дал нам полное представление о городе и регионе, у нас сложилась "картинка" и это то что нужно для первого знакомства на обзорной экскурсии! Наталья -большое спасибо!
- AAlona25 ноября 2018Было очень интересно и вкусно! Катерина могла бы рассказывать ещё и дальше, но мы уже сдались. Я была раньше в этих местах сама, но с гидом все стало ещё красочнее и конечно, намного информативные. Катя знает очень много и истории и легенд Эльзаса. Нам очень понравилось и я буду рекомендовать Катю друзьям.
- ААлексей13 сентября 2018Нам очень понравилась экскурсия. Екатерина много знает об Эльзасе (и, более широко, об истории и культуре) и с удовольствием этими знаниями делится, она отличный собеседник и всегда была готова копнуть чуть глубже и обсудить какие-то интересующие нас темы. Мы провели замечательный день с ее помощью. Да, и техническая сторона дела (трансфер, многочисленные дегустации и переезды по многочисленным деревням и замкам с учетом интересов экскурсантов, etc.) была на высоте. Отдельное спасибо Екатерине за советы по дальнейшему самостоятельному осмотру Страсбурга, мы ими воспользовались и не пожалели.
- ГГалина19 апреля 2018Екатерина - прекрасный гид, очень внимательная и неравнодушная, ответственная девушка. Нам очень понравился день, проведенный вместе с Екатериной: было интересно, насыщенно и не скучно, мы многое узнали об Эльзасе и о местном виноделии. С удовольствием продолжим экскурсии по региону с Екатериной, если появится такая возможность. Очень рекомендуем экскурсию всем, кто останавливается в Страссбурге, в Баден-Бадене или окрестностях - регион откроется с новой и очень приятной стороны.