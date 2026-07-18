Найдено 8 экскурсий в Кольмаре на русском языке, цены от €169. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Приглашаем вас на экскурсии по Кольмару, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры. Наши обзорные экскурсии созданы, чтобы вы могли увидеть все самое значимое, что может предложить этот великолепный город. Сопровождаемые знающими гидами, вы погрузитесь в мир средневековых достопримечательностей, узнаете множество интересных фактов и сможете по-настоящему ощутить дух Кольмара. Забронируйте экскурсию уже сегодня и сделайте свой отдых во Франции незабываемым!