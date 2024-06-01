Индивидуальная
2 часа
Чарующий Кольмар
Погрузиться в сказочный колорит самого красивого города Эльзаса на душевной экскурсии
Начало: У музея Унтерлинден
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кольмар и винная дорога за 1 день
Побродить по улицам Кольмара и продегустировать вино в старинном особняке
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Оказаться в местах, словно из сказки, и попробовать регион на вкус
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Средневековые колоритные деревушки и белое эльзасское вино
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июня 2024Катерина, чудная, интересная и очень внимательная экскурсовод! Она учла все наши пожелания и просьбы, адаптировав маршрут под наши интересы. Тур прошел мгновенно, 7 часов пролетели, расставаться не хотелось! Спасибо Кате огромное, когда вернёмся, будем обязательно с ней сотрудничать ещё и ещё 🙏🫶
- ППетр23 апреля 2024Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино
- ННаталия14 апреля 2024Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья
- ДДмитрий3 апреля 2024Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
- ВВалерия3 февраля 2024Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах
- ЕЕлена29 декабря 2023Экскурсия прошла прекрасно. Екатерина прямо по ходу перестроила маршрут, исходя из наших интересов. Дополнительно заехали в винный погреб и магазинчик сыров и колбас.
- ВВера24 декабря 2023Спасибо нашего гиду, показала интересные местечки, которые знают только местные, всем рекомендуем 👍🏼
- EELENA9 октября 2023Обзорная экскурсия по Кольмару прошла великолепно. Дети слушали гида в течение двух часов, задавали интересующие их вопросы на которые получали аргументироыанные ответы. Спасибо.
- ВВладимир8 октября 2023Спасибо Наталье за такой прекрасный день! Приятная и лёгкая в общении - гид. Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно
- ММария22 июня 2023Прекрасное путешествие с Екатериной! Красиво и вкусно, увлекательный рассказ гида - мы точно вернёмся к Кате и в Эльзас!
Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кольмару в июне 2024
Сейчас в Кольмаре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 159 до 449. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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