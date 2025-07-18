Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
«Главный Кафедральный собор 12 века, где принимался порядок выбора пап и женился французский король»
Завтра в 08:30
12 сен в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
«Возведенная в V веке на месте руин древнеримского храма она посвящена богу Аттису»
Завтра в 15:00
12 сен в 15:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный андеграунд Лиона
Исследуйте недооценённые уголки Лиона: от граффити до заброшенной церкви. Узнайте, как архитектура и искусство формируют городскую память
Начало: Метро Croix Paquet
«Неоготическую церковь Сен-Бернар (Église Saint-Bernard), которая так и не стала действующей — архитектурный фантом и символ вытесненного и подавленного»
13 сен в 10:00
14 сен в 12:00
€165 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 июля 2025Потрясающая экскурсия! Посмотреть на Лион «с изнанки» и увидеть его совершенно с новой стороны. Интересные места, необычные факты. Очень рекомендую)
- ДДМИТРИЙ20 июня 2025Мы очень благодарны Ирине за проведенную экскурсию. Это был отличный способ для нас познакомиться с городом и погрузиться в его
- ИИрина8 июня 2025Экскурсовод Ирина очень приятный собеседник, знающий свое дело на отлично, доброжелательный человек. Встретила у гостиницы, провела по маршруту с интересным рассказом, ответила на все мои вопросы,не касающиеся данной экскурсии и дала рекомендации, была на связи даже после проведения экскурсии. Рекомендую!
- ММария4 июня 2025Ирина, проводила экскурсию для меня «Трабули Старого города». Она буквально влюбила в меня прекрасный Лион, его необыкновенно красивые улицы, старинные
- ЕЕвгения2 мая 2025Отличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории Лиона, тамплиерах, массонстве. Мы слышали
- ЛЛюбовь27 апреля 2025Очень здорово, когда обаяние, эрудиция и умение грамотно и увлекательно изложить сочетаются в одном экскурсоводе. Вот с такой Ириной мы
- ГГаяне21 апреля 2025Ирина это супер гид!
Она нам за пару часов показала и рассказала о Лионе столько, что до сих пор под впечатлением.
Рекомендую Ирину тк человек знает свою работу на 1000%%%
- ААбрам21 апреля 2025Ирина продуманная экскурсовод гид с глубоким знанием материала с желанием максимально раскрыть тему истории и культурного наследия не только Лиона
- ННина28 декабря 2024Ирина очень понравилась. Все остались довольны)))
- ССветлана22 октября 2024В Лион я приехала всего на один день, и мой русскоговорящий гид Ирина сделала всё возможное, чтобы я могла увидеть
- ЛЛали5 октября 2024Экскурсия понравилась, узнали от Ирины много нового. Информация была интересной и познавательной.
- ИИрина17 июля 2024замечательный гид, забрала по договоренности в отеле, провела очень насыщенную экскурсию, помогла с выбором ресторана на вечер! очень рекомендую!
- ММарианна25 июня 2024Мы были очень впечатлены экскурсией с Ириной. Она показала нам секретные места, о которых мы бы никогда не узнали сами. Экскурсия была насыщена интересными фактами и историями, благодаря чему мы узнали много нового. Рекомендуем обязательно познакомиться с городом через гида!
- ААлла8 июня 2024Замечательная экскурсия с Ириной!
Прилетела в Лион без" подготовки" и не ожидала, что такой" крутой" город!
Прогулка по "трабулям" - скрытые
