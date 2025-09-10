Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
«А на улице Платьер попадете в настоящее царство фресок»
Завтра в 15:00
12 сен в 15:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный андеграунд Лиона
Исследуйте недооценённые уголки Лиона: от граффити до заброшенной церкви. Узнайте, как архитектура и искусство формируют городскую память
Начало: Метро Croix Paquet
«Улицы-лестницы Рю де Фарж (Rue des Farges) и Монте Сен-Себастьен (Montée Saint-Sébastien), где проступает «рыбий хребет» Лиона»
13 сен в 10:00
14 сен в 12:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни
Узнать, как город излечивает себя от прошлого - или прячет шрамы под дорогим кафелем
Начало: На Place des archives
«Он проходит по центральным улицам Лиона, но включает несколько переходов по брусчатке и пандусам с небольшим уклоном»
13 сен в 08:30
20 сен в 08:30
€180 за всё до 10 чел.
