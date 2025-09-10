Найдено 3 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Лионе на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей Начало: У вашего отеля «А на улице Платьер попадете в настоящее царство фресок» €170 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Культурный андеграунд Лиона Исследуйте недооценённые уголки Лиона: от граффити до заброшенной церкви. Узнайте, как архитектура и искусство формируют городскую память Начало: Метро Croix Paquet «Улицы-лестницы Рю де Фарж (Rue des Farges) и Монте Сен-Себастьен (Montée Saint-Sébastien), где проступает «рыбий хребет» Лиона» €165 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни Узнать, как город излечивает себя от прошлого - или прячет шрамы под дорогим кафелем Начало: На Place des archives «Он проходит по центральным улицам Лиона, но включает несколько переходов по брусчатке и пандусам с небольшим уклоном» €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Лиона

