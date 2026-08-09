Светлана проводит ещё 4 экскурсии

Божоле – так называется край, где большую часть холмов и гор покрывают зеленые луга и леса. Именно здесь, на высоте, где уже не растёт виноград, – настоящий рай для копытных животных. А значит, и для производства сыров! Вы окажетесь на настоящей ферме, узнаете о тонкостях производства и вкусовых нюансах сырной продукции и, конечно, продегустируете несколько видов вместе с вином.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По Божолезским горам, по Бургундским долам ходит… нет, не шуба и кафтан, а очень даже милое животное, тоже парнокопытное, но, в отличие от барана и овцы, очень умное и смекалистое!

Я отвезу вас в живописную деревушку Шарне, где представлю фермерам Корин и Бруно. Здесь есть на что посмотреть – это настоящее биопроизводство! Мы познакомимся с бытом настоящей деревенской фермы и поговорим о разных гастрономических тонкостях.

В программе экскурсии:

рассказ о производстве

посещение фермы

дегустация сыров

прогулка по холмам, с которых открываются потрясающие виды

визит деревушки Уан с дегустацией вина

Обычно визит на ферму проводиться в первой половине дня. После прогулки на свежем воздухе и аперитива с сырами знакомство с краем Божоле мы ещё покатаемся по региону по маленьким местечкам и отправимся в самую красивую деревушку Франции. А я расскажу вам удивительные истории Божоле.

Организационные детали

Экскурсия проводится с апреля по октябрь. В стоимость входят трансфер на автомобиле для группы до 7 человек и сопровождение на русском языке. Посещения фермы и дегустации оплачиваются дополнительно (20 евро/человек).