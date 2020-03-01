Светлана проводит ещё 4 экскурсии

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Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино

Светлана
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Светлана – ваш гид
Северное Божоле – так называется край, где большую часть холмов и гор покрывают зеленые луга и леса.

Именно здесь, на высоте, где уже не растёт виноград, – настоящий рай для копытных животных.

А значит, и для производства сыров! Вы окажетесь на настоящей ферме, узнаете о тонкостях производства и вкусовых нюансах сырной продукции и, конечно, продегустируете несколько видов вместе с вином.
540 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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Поездка на ферму по производству сыров
Поездка на ферму по производству сыров

Что вас ожидает

По Божолезским горам, по Бургундским долам ходит… нет, не шуба и кафтан, а очень даже милое животное, тоже парнокопытное, но, в отличие от барана и овцы, очень умное и смекалистое!

Я отвезу вас в живописную деревушку Сенв, где представлю фермерам Анн-Мари и Тьерри. Здесь есть на что посмотреть – это настоящее биопроизводство! Мы познакомимся с бытом настоящей деревенской фермы и поговорим о разных гастрономических тонкостях.

В программе экскурсии:

  • пешая прогулка по холмам, с которых открываются потрясающие виды;
  • рассказ о производстве;
  • посещение фермы;
  • дегустация сыров (с вином, конечно!).

После посещения фермы мои восторженные путешественники обычно замечают: и как же теперь мы будем есть сыры в России?!:)

Обычно визит на ферму проводиться в первой половине дня. После прогулки на свежем воздухе и аперитива с сырами знакомство с краем Божоле логично продолжить уже в ресторане местной кухни. Мы ещё покатаемся по региону по маленьким местечкам, и я расскажу вам удивительные истории Божоле.

Организационные детали

Экскурсия проводится с апреля по октябрь. В стоимость входят трансфер на автомобиле для группы до 7 человек и сопровождение на русском языке. Посещения фермы и дегустации оплачиваются дополнительно (20 евро/человек).

Поездка на ферму по производству сыров
Поездка на ферму по производству сыров
Поездка на ферму по производству сыров
Поездка на ферму по производству сыров
Поездка на ферму по производству сыров
Поездка на ферму по производству сыров
Поездка на ферму по производству сыров
Поездка на ферму по производству сыров
Поездка на ферму по производству сыров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я живу во Франции с 2003 года и с 2009 работаю на своем счету в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В 2009 закончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов, вплоть до звездных. Я покажу вам красоты края Божоле и Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
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Светлана проводит ещё 4 экскурсии

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А вы как относитесь к шоколаду?А вы как относитесь к шоколаду?А вы как относитесь к шоколаду?
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