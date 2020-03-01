Светлана проводит ещё 4 экскурсии

По Божолезским горам, по Бургундским долам ходит… нет, не шуба и кафтан, а очень даже милое животное, тоже парнокопытное, но, в отличие от барана и овцы, очень умное и смекалистое!
Я отвезу вас в живописную деревушку Сенв, где представлю фермерам Анн-Мари и Тьерри. Здесь есть на что посмотреть – это настоящее биопроизводство! Мы познакомимся с бытом настоящей деревенской фермы и поговорим о разных гастрономических тонкостях.
В программе экскурсии:
После посещения фермы мои восторженные путешественники обычно замечают: и как же теперь мы будем есть сыры в России?!:)
Обычно визит на ферму проводиться в первой половине дня. После прогулки на свежем воздухе и аперитива с сырами знакомство с краем Божоле логично продолжить уже в ресторане местной кухни. Мы ещё покатаемся по региону по маленьким местечкам, и я расскажу вам удивительные истории Божоле.
Экскурсия проводится с апреля по октябрь. В стоимость входят трансфер на автомобиле для группы до 7 человек и сопровождение на русском языке. Посещения фермы и дегустации оплачиваются дополнительно (20 евро/человек).