Светлана проводит ещё 4 экскурсии

Прокатиться по региону Божоле Зелёное, открыть фермерский быт и попробовать местные сыры и вино
Божоле – так называется край, где большую часть холмов и гор покрывают зеленые луга и леса. Именно здесь, на высоте, где уже не растёт виноград, – настоящий рай для копытных животных.
А значит, и для производства сыров! Вы окажетесь на настоящей ферме, узнаете о тонкостях производства и вкусовых нюансах сырной продукции и, конечно, продегустируете несколько видов вместе с вином.
Описание экскурсии
По Божолезским горам, по Бургундским долам ходит… нет, не шуба и кафтан, а очень даже милое животное, тоже парнокопытное, но, в отличие от барана и овцы, очень умное и смекалистое!
Я отвезу вас в живописную деревушку Шарне, где представлю фермерам Корин и Бруно. Здесь есть на что посмотреть – это настоящее биопроизводство! Мы познакомимся с бытом настоящей деревенской фермы и поговорим о разных гастрономических тонкостях.
В программе экскурсии:
рассказ о производстве
посещение фермы
дегустация сыров
прогулка по холмам, с которых открываются потрясающие виды
визит деревушки Уан с дегустацией вина
Обычно визит на ферму проводиться в первой половине дня. После прогулки на свежем воздухе и аперитива с сырами знакомство с краем Божоле мы ещё покатаемся по региону по маленьким местечкам и отправимся в самую красивую деревушку Франции. А я расскажу вам удивительные истории Божоле.
Организационные детали
Экскурсия проводится с апреля по октябрь. В стоимость входят трансфер на автомобиле для группы до 7 человек и сопровождение на русском языке. Посещения фермы и дегустации оплачиваются дополнительно (20 евро/человек).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 241 туриста
Я живу во Франции с 2003 года, с 2009 работаю на себя в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В читать дальшеуменьшить
2009 окончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов вплоть до звёздных. Я покажу вам красоты края Божоле, Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
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