Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Лион со вкусом!

Многие гости Лиона хорошо знают о знаменитой лионской кухне 🥧 и лионских бушонах, ресторанах, где Вам как-раз предложат отведать местные блюда. Лионская кухня с её горячими колбасами, разнообразными блюдами из свинины, в том числе потрохов, кенелями из щуки и другими не менее колоритными и калорийными блюдами должна сопровождаться красным вином 🍷 Божоле! И как же может быть иначе, если Божоле — это третья река в Лионе, только винная… Тем, кто хочет узнать больше о лионских кулинарных традициях, я предлагаю пройтись по «вкусным» местам города. А что, если мы заглянем на гастрономический рынок знаменитого французского шеф-повара Поля Бокюза и пройдёмся по знаменитым на весь Лион лавкам его поставщиков: сыры, выпечка 🥨, колбасы, изобилие морепродуктов и это ещё не всё! На обратном пути мы обязательно заглянем к мастеру шоколадных дел, который готовит знаменитый торт «Президент», запечатлённый даже на фреске знаменитых лионцев. Так что не упустите возможности лично поздороваться со столь знаменитым «лионцем» 😃!

Ну и конечно, я припасла для Вас несколько адресов с замечательными кофейнями-кондитерскими. А почему бы не остановиться на чашку кофе у самого «Президента»?

До встречи в Лионе — гастрономической столице Франции!

С уважением, Ксения