Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Лион со вкусом! Гастрономический Лион

Гид S.
Гид S. – Гид из Лиона
Лион со вкусом! Гастрономический Лион
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Лион со вкусом! Гастрономический Лион
Лион со вкусом! Гастрономический Лион
Лион со вкусом!
Многие гости Лиона хорошо знают о знаменитой лионской кухне 🥧 и лионских бушонах, ресторанах, где Вам как-раз предложат отведать местные блюда. Лионская кухня с её горячими колбасами, разнообразными блюдами из свинины, в том числе потрохов, кенелями из щуки и другими не менее колоритными и калорийными блюдами должна сопровождаться красным вином 🍷 Божоле! И как же может быть иначе, если Божоле — это третья река в Лионе, только винная… Тем, кто хочет узнать больше о лионских кулинарных традициях, я предлагаю пройтись по «вкусным» местам города. А что, если мы заглянем на гастрономический рынок знаменитого французского шеф-повара Поля Бокюза и пройдёмся по знаменитым на весь Лион лавкам его поставщиков: сыры, выпечка 🥨, колбасы, изобилие морепродуктов и это ещё не всё! На обратном пути мы обязательно заглянем к мастеру шоколадных дел, который готовит знаменитый торт «Президент», запечатлённый даже на фреске знаменитых лионцев. Так что не упустите возможности лично поздороваться со столь знаменитым «лионцем» 😃!
Ну и конечно, я припасла для Вас несколько адресов с замечательными кофейнями-кондитерскими. А почему бы не остановиться на чашку кофе у самого «Президента»?
До встречи в Лионе — гастрономической столице Франции!
С уважением, Ксения
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • дегустация региональных сыров и колбасных изделий - 12 евро
  • бокал вина около 6 евро
  • десерт около 12 евро на человека.
Начало и место завершения
🚩 Lyon
Лион со вкусом! Гастрономический Лион
Лион со вкусом! Гастрономический Лион

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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