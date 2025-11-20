Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции
Из Лиона - за атмосферой средневековых городов, древними легендами и необычными вкусами
В этом путешествии я покажу вам два символа французской провинции.
Это Королевский монастырь Бру — воплощение любви, искусства и архитектурного совершенства — и Перуж, живой пример средневекового города.
Будет и гастрономическая часть, чтобы вы открыли всё лучшее в местной кухне — с её ароматами сливочного теста, жареного цыплёнка и звоном бокалов белого вина.
Описание экскурсии
9:30 — выезд из Лиона
Встречаемся у вашего отеля или апартаментов и отправляемся на родину знаменитых бресских кур, которые считаются самыми вкусными в мире.
10:30 — Бург-ан-Бресс
Во время обзорной прогулки вы увидите усыпальницы: — Маргариты Бургундской — матери Филиберта — самого Филиберта Красивого — Маргариты Австрийской, дочери императора Максимилиана Габсбурга
Главная жемчужина Бург-ан-Бресса — Королевский монастырь Бру, построенный в начале 16 века Маргаритой Австрийской в память о своём муже, герцоге Савойском Филиберте Красивом. Это место поразит вас и красотой, и историей любви, вдохновившей его создание.
12:00–14:00 — обед
Я отведу вас в один из проверенных ресторанов. Здесь вы сможете попробовать местные специалитеты: — бресскую курицу — лягушачьи лапки — речного карпа — местные сыры и десерты
14:00–16:00 — Перуж
Этот населённый пункт входит в список самых красивых деревень Франции. Здесь сохранилась подлинная атмосфера Средневековья: — дома 15–16 веков, в которых до сих пор живут люди — мощёные галькой улочки — полное отсутствие современных вывесок и деталей
После осмотра деревеньки мы попробуем её гастрономическую легенду — перужскую галету, тонкий масляно-сахарный пирог, который подают в самой старой таверне городка. Историю его появления я обязательно расскажу.
16:30 — возвращение в Лион
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены
Трансфер на легковом автомобиле
Все парковки, платные дороги, бензин, страховки
Питьевая вода
Не включено
Обед
Входные билеты в монастырь — €11 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Лионе
Работаю в туризме с 2007 года. Мне интересно рассказывать и делиться информацией, собранной на протяжении многих лет. Я считаю что с гидом не должно быть скучно, и стараюсь преподносить даже читать дальше
сложный исторический материал в лёгкой форме.
Мой опыт — это не только прочитанные книги, прослушанные лекции и проведённые экскурсии. Это также общение с шеф-поварами, виноделами, фермерами, а также навыки переводчика, которые открывают множество дверей и специфических, узконаправленных тематик. Знание языка — это залог точной информации, не искаженной непониманием всех нюансов французского языка. Все свои экскурсии я готовлю по французским литературным источникам.
Ваше путешествие — это маленькая история, и я хочу, чтобы она осталась в вашей памяти и ваших сердцах. До встречи!