В этом путешествии я покажу вам два символа французской провинции. Это Королевский монастырь Бру — воплощение любви, искусства и архитектурного совершенства — и Перуж, живой пример средневекового города. Будет и гастрономическая часть, чтобы вы открыли всё лучшее в местной кухне — с её ароматами сливочного теста, жареного цыплёнка и звоном бокалов белого вина.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Лиона

Встречаемся у вашего отеля или апартаментов и отправляемся на родину знаменитых бресских кур, которые считаются самыми вкусными в мире.

10:30 — Бург-ан-Бресс

Во время обзорной прогулки вы увидите усыпальницы:

— Маргариты Бургундской — матери Филиберта

— самого Филиберта Красивого

— Маргариты Австрийской, дочери императора Максимилиана Габсбурга

Главная жемчужина Бург-ан-Бресса — Королевский монастырь Бру, построенный в начале 16 века Маргаритой Австрийской в память о своём муже, герцоге Савойском Филиберте Красивом. Это место поразит вас и красотой, и историей любви, вдохновившей его создание.

12:00–14:00 — обед

Я отведу вас в один из проверенных ресторанов. Здесь вы сможете попробовать местные специалитеты:

— бресскую курицу

— лягушачьи лапки

— речного карпа

— местные сыры и десерты

14:00–16:00 — Перуж

Этот населённый пункт входит в список самых красивых деревень Франции. Здесь сохранилась подлинная атмосфера Средневековья:

— дома 15–16 веков, в которых до сих пор живут люди

— мощёные галькой улочки

— полное отсутствие современных вывесок и деталей

После осмотра деревеньки мы попробуем её гастрономическую легенду — перужскую галету, тонкий масляно-сахарный пирог, который подают в самой старой таверне городка. Историю его появления я обязательно расскажу.

16:30 — возвращение в Лион

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены

Трансфер на легковом автомобиле

Все парковки, платные дороги, бензин, страховки

Питьевая вода

Не включено