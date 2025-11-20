Мои заказы

Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции

Из Лиона - за атмосферой средневековых городов, древними легендами и необычными вкусами
В этом путешествии я покажу вам два символа французской провинции.

Это Королевский монастырь Бру — воплощение любви, искусства и архитектурного совершенства — и Перуж, живой пример средневекового города.

Будет и гастрономическая часть, чтобы вы открыли всё лучшее в местной кухне — с её ароматами сливочного теста, жареного цыплёнка и звоном бокалов белого вина.
Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции© Тамара
Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции© Тамара
Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции© Тамара

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Лиона

Встречаемся у вашего отеля или апартаментов и отправляемся на родину знаменитых бресских кур, которые считаются самыми вкусными в мире.

10:30 — Бург-ан-Бресс

Во время обзорной прогулки вы увидите усыпальницы:
— Маргариты Бургундской — матери Филиберта
— самого Филиберта Красивого
— Маргариты Австрийской, дочери императора Максимилиана Габсбурга

Главная жемчужина Бург-ан-Бресса — Королевский монастырь Бру, построенный в начале 16 века Маргаритой Австрийской в память о своём муже, герцоге Савойском Филиберте Красивом. Это место поразит вас и красотой, и историей любви, вдохновившей его создание.

12:00–14:00 — обед

Я отведу вас в один из проверенных ресторанов. Здесь вы сможете попробовать местные специалитеты:
— бресскую курицу
— лягушачьи лапки
— речного карпа
— местные сыры и десерты

14:00–16:00 — Перуж

Этот населённый пункт входит в список самых красивых деревень Франции. Здесь сохранилась подлинная атмосфера Средневековья:
— дома 15–16 веков, в которых до сих пор живут люди
— мощёные галькой улочки
— полное отсутствие современных вывесок и деталей

После осмотра деревеньки мы попробуем её гастрономическую легенду — перужскую галету, тонкий масляно-сахарный пирог, который подают в самой старой таверне городка. Историю его появления я обязательно расскажу.

16:30 — возвращение в Лион

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены

  • Трансфер на легковом автомобиле
  • Все парковки, платные дороги, бензин, страховки
  • Питьевая вода

Не включено

  • Обед
  • Входные билеты в монастырь — €11 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваш гид в Лионе
Работаю в туризме с 2007 года. Мне интересно рассказывать и делиться информацией, собранной на протяжении многих лет. Я считаю что с гидом не должно быть скучно, и стараюсь преподносить даже
читать дальше

сложный исторический материал в лёгкой форме. Мой опыт — это не только прочитанные книги, прослушанные лекции и проведённые экскурсии. Это также общение с шеф-поварами, виноделами, фермерами, а также навыки переводчика, которые открывают множество дверей и специфических, узконаправленных тематик. Знание языка — это залог точной информации, не искаженной непониманием всех нюансов французского языка. Все свои экскурсии я готовлю по французским литературным источникам. Ваше путешествие — это маленькая история, и я хочу, чтобы она осталась в вашей памяти и ваших сердцах. До встречи!

Входит в следующие категории Лиона

Похожие экскурсии из Лиона

Лион через века: обзорная прогулка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Винные реки, сырные берега
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Винные реки, сырные берега: экскурсия по Лиону и Эн
Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
€1140 за всё до 3 чел.
Огни вечернего Лиона
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
€170 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лионе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лионе