Фестиваль света и другие чудеса Лиона с аудиогидом в вашем смартфоне

Вы пройдёте по лучшим местам Лиона — от площади Белькур до древнеримских амфитеатров и собора Сен-Жан. И увидите, как переплетаются античность, гастрономия и современное искусство.
Мы поговорим о празднике света, но не только: вы увидите город с высоты, заглянете в таинственные трабули и узнаете, кто сделал Лион мировым центром изобретений и вкусов.
Мы поговорим о празднике света, но не только: вы увидите город с высоты, заглянете в таинственные трабули и узнаете, кто сделал Лион мировым центром изобретений и вкусов.
Описание аудиогида
Следуя маршруту, вы пройдёте через Старый город и район Прескиль мимо всех главных достопримечательностей. И увидите:
- собор Сен-Жан
- базилику Фурвьер
- римские амфитеатры
- лионские трабули
- Розовую башню
- ратушу и Оперу
- мурал знаменитых лионцев
- и не только!
Всего — 29 остановок с интересными историями из жизни Лиона, написанные профессиональными историками и журналистами.
- Кто изобрел высокую кухню и какую роль в этом сыграли мамы?
- А зачем проститутки захватили церковь?
- Какая муза в театре оказалась не у дел?
- Почему Лион стоит не на двух реках, а на трех, и где течет третья?
Обо всём этом — и не только — вы услышите на экскурсии.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
- Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Bellecour
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Лионе
Провёл экскурсии для 3043 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Входит в следующие категории Лиона
Похожие экскурсии из Лиона
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бург-ан-Бресс и Перуж: история, вкус и очарование Франции
Из Лиона - за атмосферой средневековых городов, древними легендами и необычными вкусами
7 дек в 09:00
9 дек в 09:00
€750 за всё до 4 чел.