Фестиваль света и другие чудеса Лиона с аудиогидом в вашем смартфоне

Вы пройдёте по лучшим местам Лиона — от площади Белькур до древнеримских амфитеатров и собора Сен-Жан. И увидите, как переплетаются античность, гастрономия и современное искусство. Мы поговорим о празднике света, но не только: вы увидите город с высоты, заглянете в таинственные трабули и узнаете, кто сделал Лион мировым центром изобретений и вкусов.

Описание аудиогида

Следуя маршруту, вы пройдёте через Старый город и район Прескиль мимо всех главных достопримечательностей. И увидите:

собор Сен-Жан

базилику Фурвьер

римские амфитеатры

лионские трабули

Розовую башню

ратушу и Оперу

мурал знаменитых лионцев

и не только!

Всего — 29 остановок с интересными историями из жизни Лиона, написанные профессиональными историками и журналистами.

Кто изобрел высокую кухню и какую роль в этом сыграли мамы?

А зачем проститутки захватили церковь?

Какая муза в театре оказалась не у дел?

Почему Лион стоит не на двух реках, а на трех, и где течет третья?

Обо всём этом — и не только — вы услышите на экскурсии.

Организационные детали