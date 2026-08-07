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Вкус Лиона

Отправляйтесь в Лион, чтобы узнать историю Франции через её кулинарию. Гастрономическая столица Франции ждёт вас с местными специалитетами и знаменитым вином
Чтобы узнать историю Франции через её кулинарию, отправляйтесь в Лион. Это гастрономическая столица страны.

Прогулка по старинным кварталам включает дегустацию местных специалитетов: сосисоны, бриоши, лардоны, жамбоны и патокруты. Вино Кот-дю-Рон и традиционный шоколад станут отличным дополнением. Откройте для себя секреты трабулей и насладитесь видами города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация местных деликатесов
  • 🏛 Прогулка по старинным кварталам
  • 📜 Узнаете старинные легенды
  • 🍫 Шоколад по традиционному рецепту
  • 🍇 Знаменитое вино Кот-дю-Рон
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона

Что можно увидеть

  • Старинные кварталы
  • Рынок

Описание экскурсии

Вкусные секреты Лиона

Свежие сыры и мясные деликатесы, сезонные овощи, местное вино… Все разнообразие французской кухни ждёт вас не в шикарном ресторане и даже не в маленьком бистро, а на рынке! В нашей прогулке соединятся нетуристические виды города, немного истории, старинные легенды и самые вкусные факты:

  • как найти самый лучший рынок во Франции
  • что такое камеры вызревания и что в них скрывается
  • какими деликатесами знаменит регион Овернь-Рона-Альпы

Организационные детали

  • Дегустация продуктов и напитков оплачивается отдельно (от €30 с человека)
  • Рынок закрыт по понедельникам
  • Возможна организация мастер-класса в понедельник или в дополнение к визиту рынка

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 241 туриста
Я живу во Франции с 2003 года, с 2009 работаю на себя в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В
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2009 окончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов вплоть до звёздных. Я покажу вам красоты края Божоле, Южной Бургундии и, конечно, Лиона.

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