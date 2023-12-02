Заглянуть в средневековое здание и оценить французскую гастрономию
Чтобы узнать историю Франции — страны гурманов — через её кулинарию, отправляйтесь в Лион. Вы спросите почему? Да потому что это гастрономическая столица Франции.
Начинать ведь нужно с лучшего! Мы пройдём по старинным кварталам и попробуем местные специалитеты: сосисоны и бриоши, лардоны, жамбоны и патокруты. Запивать их будем знаменитым вином Кот-дю-Рон. А на десерт — шоколад по традиционному рецепту с более чем вековой историей.
Начинать ведь нужно с лучшего! Мы пройдём по старинным кварталам и попробуем местные специалитеты: сосисоны и бриоши, лардоны, жамбоны и патокруты. Запивать их будем знаменитым вином Кот-дю-Рон. А на десерт — шоколад по традиционному рецепту с более чем вековой историей.
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Описание
Что вас ожидает
Вкусные секреты Лиона
Свежие сыры и мясные деликатесы, сезонные овощи, местное вино… Все разнообразие французской кухни ждёт вас не в шикарном ресторане и даже не в маленьком бистро, а на рынке! В нашей прогулке соединятся нетуристические виды города, немного истории, старинные легенды и самые вкусные факты:
- как найти Италию во Франции
- что такое трабули и что в них скрывается
- какими деликатесами знаменит регион Овернь-Рона-Альпы
Организационные детали
- Дегустация продуктов и напитков оплачивается отдельно (от €30 с человека)
- Шоколадный бутик закрыт по воскресеньям, возможна замена на рынок биопродуктов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лионе
Провела экскурсии для 156 туристов
Я живу во Франции с 2003 года, с 2009 работаю на себя в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В 2009 окончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов вплоть до звёздных. Я покажу вам красоты края Божоле, Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
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