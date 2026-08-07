Чтобы узнать историю Франции через её кулинарию, отправляйтесь в Лион. Это гастрономическая столица страны.
Прогулка по старинным кварталам включает дегустацию местных специалитетов: сосисоны, бриоши, лардоны, жамбоны и патокруты. Вино Кот-дю-Рон и традиционный шоколад станут отличным дополнением. Откройте для себя секреты трабулей и насладитесь видами города
Прогулка по старинным кварталам включает дегустацию местных специалитетов: сосисоны, бриоши, лардоны, жамбоны и патокруты. Вино Кот-дю-Рон и традиционный шоколад станут отличным дополнением. Откройте для себя секреты трабулей и насладитесь видами города
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 🏛 Прогулка по старинным кварталам
- 📜 Узнаете старинные легенды
- 🍫 Шоколад по традиционному рецепту
- 🍇 Знаменитое вино Кот-дю-Рон
Что можно увидеть
- Старинные кварталы
- Рынок
Описание экскурсии
Вкусные секреты Лиона
Свежие сыры и мясные деликатесы, сезонные овощи, местное вино… Все разнообразие французской кухни ждёт вас не в шикарном ресторане и даже не в маленьком бистро, а на рынке! В нашей прогулке соединятся нетуристические виды города, немного истории, старинные легенды и самые вкусные факты:
- как найти самый лучший рынок во Франции
- что такое камеры вызревания и что в них скрывается
- какими деликатесами знаменит регион Овернь-Рона-Альпы
Организационные детали
- Дегустация продуктов и напитков оплачивается отдельно (от €30 с человека)
- Рынок закрыт по понедельникам
- Возможна организация мастер-класса в понедельник или в дополнение к визиту рынка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 241 туриста
Я живу во Франции с 2003 года, с 2009 работаю на себя в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В
Входит в следующие категории Лиона
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