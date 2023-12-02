Чтобы узнать историю Франции — страны гурманов — через её кулинарию, отправляйтесь в Лион. Вы спросите почему? Да потому что это гастрономическая столица Франции.



Начинать ведь нужно с лучшего! Мы пройдём по старинным кварталам и попробуем местные специалитеты: сосисоны и бриоши, лардоны, жамбоны и патокруты. Запивать их будем знаменитым вином Кот-дю-Рон. А на десерт — шоколад по традиционному рецепту с более чем вековой историей.