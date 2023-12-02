Вкус Лиона

Индивидуальная экскурсия в Лионе

Заглянуть в средневековое здание и оценить французскую гастрономию

Чтобы узнать историю Франции — страны гурманов — через её кулинарию, отправляйтесь в Лион. Вы спросите почему? Да потому что это гастрономическая столица Франции.

Начинать ведь нужно с лучшего! Мы пройдём по старинным кварталам и попробуем местные специалитеты: сосисоны и бриоши, лардоны, жамбоны и патокруты. Запивать их будем знаменитым вином Кот-дю-Рон. А на десерт — шоколад по традиционному рецепту с более чем вековой историей.
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Вкус Лиона
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вкусные секреты Лиона

Свежие сыры и мясные деликатесы, сезонные овощи, местное вино… Все разнообразие французской кухни ждёт вас не в шикарном ресторане и даже не в маленьком бистро, а на рынке! В нашей прогулке соединятся нетуристические виды города, немного истории, старинные легенды и самые вкусные факты:

  • как найти Италию во Франции
  • что такое трабули и что в них скрывается
  • какими деликатесами знаменит регион Овернь-Рона-Альпы

Организационные детали

  • Дегустация продуктов и напитков оплачивается отдельно (от €30 с человека)
  • Шоколадный бутик закрыт по воскресеньям, возможна замена на рынок биопродуктов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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