Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Золото Бургундии — вина с историей!

Гид S.
Гид S. – Гид из Лиона
Золото Бургундии — вина с историей!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €589 за человека

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Золото Бургундии — вина с историей!
Золото Бургундии — вина с историей!
Золото Бургундии — вина с историей!
Вы желаете посетить Бургундию и самим увидеть всё время убегающие за горизонт поля виноградников, продегустировать бургундские вина в старинном погребе и насладиться богатством исторического наследия этого региона? Если это так, то я с радостью предлагаю Вам отправиться в путешествие по Дижону и Бону с винными дегустациями в винодельческих участках Кот де Нюи и Кот де Бон. Самые красивые 🤩 винные погреба Бургундии, прогулки среди виноградников Гран Крю и богатейший выбор дегустаций ждут Вас в программе «Золото Бургундии — вина с историей».
Данная программа, в своей традиционной форме, состоит из двух дней, но может быть адаптирована по Вашему запросу. При более длительных программах я с радостью предложу Вам посещение северной Бургундии с виноградниками Шабли и продолжением маршрута до Шампани с посещением погребов шампанских вин в Реймсе и Эперне.
Первый день программы посвящён истории 📖 Дижона и винам Кот де Нюи, а второй день — Бону и виноградникам Кот де Бон.
В первый день, утром, я предлагаю Вам начать с обзорной экскурсии 🧭 по Дижону. История Дижона повествует, в первую очередь, о могущественных герцогах Бургундских, о богатстве их двора и о меценатстве герцогов в области искусств. Исторический центр Дижона знаменит своими фахверковыми домами, изящными церквями, богатыми особняками местной знати и, конечно, дворцом герцогов Бургундских. Всё это создаёт особый дух «пряничного» городка в глубинке истинной Франции. Дегустационная программа начинается уже в Дижоне с двумя дегустациями «бургундских деликатесов»:дижонской горчицы и дижонского пряника. На обед в этот день я предлагаю остановиться за столом у виноделов в Кот де Нюи. Это прекрасная возможность напрямую пообщаться с бургундскими виноделами и совместить дегустацию вин этого производителя с обедом из традиционных бургундских блюд:, например, бургундской ветчины, говядины по-бургундски, местными сырами и т. д. После обеденной паузы нас ждёт шато Кло де Вужо — колыбель виноделия в Бургундии с XI века. Шато Кло де Вужо находится в эпицентре виноградников Гран Крю, где рождаются вина Романе-Конти, Эшезо, Мюзини и т. д. Пешая прогулка 👣 с фотографиями на память в виноградниках Гран Крю — непременный этап программы! В заключение первого дня открытия Бургундии — дегустация бургундских великих вин в живописной винодельческой деревушке с видом на виноградники.
Второй день целиком посвящён винодельческому участку Кот де Бон и его знаменитым белым винам. Маршрут второго дня начинается в Боне, винодельческой столице Бургундии. Слава Бона кроится не только в его винах, но и в местном Отель-Дьё. Этот божий приют XV века постройки является, в первую очередь, величайшим символом меценатства в средневековой Европе, а само строение — истинным сокровищем бургундской архитектуры золотого века герцогов Бургундских. Нужно отметить, что традиция благотворительности в рамках этого божьего приюта дошла сквозь века и до наших дней. Именно благодаря этому Отель-Дьё является сегодня одним из основных владельцев виноградников в Бургундии, представляя ежегодно, в конце ноября, свои вина на знаменитом во всём мире благотворительном винном аукционе. После осмотра исторического центра я приглашаю Вас посетить самые старые погреба Бона и продегустировать представительную подборку вин этого уважаемого хозяйства. Остановка на обед в одной из деревушек Кот де Бон: Мерсо, Пюлини-Монраше или Поммаре. После обеда — посещение виноградников белых Гран Крю: Монраше, Батар-Монраше и т. д., а также одного из бургундских замков.
Я всегда готова учесть пожелания своих гостей и составить для Вас наилучшую программу дегустаций в зависимости от вин, которые Вы предпочитаете.
Начало и место завершения
🚩 Lyon
Золото Бургундии — вина с историей!
Золото Бургундии — вина с историей!
Золото Бургундии — вина с историей!
Золото Бургундии — вина с историей!
Золото Бургундии — вина с историей!
Золото Бургундии — вина с историей!
Золото Бургундии — вина с историей!
Золото Бургундии — вина с историей!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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