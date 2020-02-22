5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинные церкви квартала Прескиль

Наша прогулка начнется у церкви св. Бонавентуры, расположенной в колоритном районе Прескиль. Старинными улочками, застроенными импозантными домами эпохи Возрождения, вы дойдете до другой святыни — Сен-Низье. Возведенная в V веке на месте руин древнеримского храма она посвящена богу Аттису. Я поясню, почему у церкви два разных шпиля, и расскажу о захороненных в ней мучениках. Далее мы прогуляемся по узкой улочке Плене, где вы почувствуете атмосферу исторического фильма и узнаете о самом знаменитом блюде ресторана «Леон де Лион».

Фрески и «Братство бедняков»

На маленькой площади Мессонье вы услышите о «Братстве бедняков Лиона» и увидите руины римской часовни XII века и фонтан, установленный в честь местного мецената. А на улице Платьер попадете в настоящее царство фресок! Я расскажу, благодаря какой организации они появились на стенах когда-то безликих фасадов и помогу расшифровать главные сюжеты. Далее вы погуляете по живописной набережной Сан-Винсент, рассмотрите одноименную церковь, возвышающуюся на холме базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер и удивительную фреску «Знаменитые жители Лиона».

Лион сквозь века

Уютная площадь Сатоне покорит вас тенистыми террасами и милыми ресторанчиками. Время продолжать прогулку: по улице Мартиньер вы дойдете до концертного зала Рамо и спуститесь к площади Терро, где увидите фонтан Бартольди и музей изобразительных искусств в здании бывшего монастыря бенедиктинцев. Следом рассмотрите ратушу, необычную крышу здания Лионской оперы и часы «Кукольные куранты» XIX века. А еще посетите площадь Якобинцев с фонтаном-памятником, на котором изображены скульптуры четырех знаменитых горожан.

Магия вечерней набережной

На самой красивой площади Франции — Белькур — я расскажу, почему она целых шесть раз меняла название, и покажу конную статую Людовика XIV и памятник Экзюпери. В завершение вы пройдете по набережной реки Рон, подышите чистым речным воздухом и полюбуетесь городом в свете вечерних огней.