5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Огни вечернего Лиона

Исследовать главные места и тайные улочки города в волшебном свете фонарей

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Я покажу самые красивые площади, церкви, мосты и фонтаны Лиона.

Расскажу о становлении города, периодах его подъемов и спадов, императорах и королях.

О лионезской кухне, французских винах и особенностях местной жизни.

А главное — помогу почувствовать сказочную и немного таинственную атмосферу вечернего города!
113 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Огни вечернего Лиона
Огни вечернего Лиона

Что вас ожидает

Старинные церкви квартала Прескиль
Наша прогулка начнется у церкви св. Бонавентуры, расположенной в колоритном районе Прескиль. Старинными улочками, застроенными импозантными домами эпохи Возрождения, вы дойдете до другой святыни — Сен-Низье. Возведенная в V веке на месте руин древнеримского храма она посвящена богу Аттису. Я поясню, почему у церкви два разных шпиля, и расскажу о захороненных в ней мучениках. Далее мы прогуляемся по узкой улочке Плене, где вы почувствуете атмосферу исторического фильма и узнаете о самом знаменитом блюде ресторана «Леон де Лион».

Фрески и «Братство бедняков»
На маленькой площади Мессонье вы услышите о «Братстве бедняков Лиона» и увидите руины римской часовни XII века и фонтан, установленный в честь местного мецената. А на улице Платьер попадете в настоящее царство фресок! Я расскажу, благодаря какой организации они появились на стенах когда-то безликих фасадов и помогу расшифровать главные сюжеты. Далее вы погуляете по живописной набережной Сан-Винсент, рассмотрите одноименную церковь, возвышающуюся на холме базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер и удивительную фреску «Знаменитые жители Лиона».

Лион сквозь века
Уютная площадь Сатоне покорит вас тенистыми террасами и милыми ресторанчиками. Время продолжать прогулку: по улице Мартиньер вы дойдете до концертного зала Рамо и спуститесь к площади Терро, где увидите фонтан Бартольди и музей изобразительных искусств в здании бывшего монастыря бенедиктинцев. Следом рассмотрите ратушу, необычную крышу здания Лионской оперы и часы «Кукольные куранты» XIX века. А еще посетите площадь Якобинцев с фонтаном-памятником, на котором изображены скульптуры четырех знаменитых горожан.

Магия вечерней набережной
На самой красивой площади Франции — Белькур — я расскажу, почему она целых шесть раз меняла название, и покажу конную статую Людовика XIV и памятник Экзюпери. В завершение вы пройдете по набережной реки Рон, подышите чистым речным воздухом и полюбуетесь городом в свете вечерних огней.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Можно смело брать на экскурсию детей, для них ночной Лион приготовит свои сокровища
Огни вечернего Лиона
Огни вечернего Лиона
Огни вечернего Лиона
Огни вечернего Лиона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Я живу во Франции 8 лет. Когда я переехала в Лион, этот город настолько сильно поразил меня красотой и волшебной энергетикой, что я полностью изменила свою профессию. Из учителя русского языка я переквалифицировалась в гида-экскурсовода. И сейчас являюсь лицензированным специалистом. Я постоянно встречаюсь с искусствоведами, археологами и гидами из музеев Лиона. Они рассказывают мне об изюминках города, его тайнах и исторических фактах, о которых не прочесть в интернете или книгах. Я с большим удовольствием поделюсь этим с вами, дорогие путешественники. Также я знакома с одним из представителей Франко-Масонской ложи, поэтому раскрою вам секреты тайного общества Масонов.
Напишите мне

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Однозначно рекомендую эту экскурсию! Каждый город вечером имеет совсем другое "лицо". Подсветка играет немаловажную роль. Ирина построила экскурсию по очень интересному маршруту. За каждым поворотом открывалась великолепная церковь, подсвеченные огнями площади, фрески! Город живёт своей насыщенной ночной жизнью, и очень приятно окунуться в эту атмосферу, стать её частью, благодаря Ирине. Всё это сопровождалось профессиональным рассказом гида. Просто великолепно! Получили большое удовольствие от экскурсии. Ирина - очень приятный человек в общении, обладающий тактом и реагирующий на желания и вопросы туристов. Мы были рады, что познакомились с ней! Спасибо!
15 февраля 2020
Экскурсия прошла познавательно, было очень интересно. Ирина ответила на все интересующие вопросы. Было увлекательно и интересно.
22 декабря 2019
Это была вторая экскурсия в этот день с Ириной,все было здорово,нам понравилось !
Николай
31 октября 2019
Ирина интересный экскурсовод! Быстро отреагировал, встретила, правила экскурсию, посоветовала где покушать, помогла заказать. Спасибо большое!
28 сентября 2019
Экскурсия прошла отлично! Все что нужно для первого дня в Лионе, лично для меня)!

Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Бонжур, Лион!Бонжур, Лион!Бонжур, Лион!
100 за экскурсию
4 часа
34 отзыва
Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, тамплиерах и королях на экскурсии-квесте
Любой путеводитель сообщит вам, что Лион — город с богатейшей историей. Я расскажу о ней без обилия дат, но с тайнами и мифами. С холма Фурвьер вы полюбуетесь городом и узнаете о судьбе одноименной базилики. Представите древнюю столицу Галлии, услышите о династии Капетингов и познакомитесь с особенностями лионских коридоров «трабуль». Разберетесь, почему Лион считается масонским, кто такие масоны и как они повлияли на развитие города. А для детей экскурсия превратится в увлекательный квест с погружением в историю Лиона!
Два в одном: музей Истории Лиона и музей КуколДва в одном: музей Истории Лиона и музей КуколДва в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
100 за экскурсию
3 часа
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть французских марионеток в роскошном доме эпохи Возрождения
Приглашаю посетить два интереснейших музея, расположенных в старинном ренессансном отеле Гадань в самом сердце города. Гуляя по его изящным залам и витым лестницам, вы узнаете историю Лиона от античности до наших дней и рассмотрите первых кукол Лорана Мурге.
Вon appétit, Лион!Вon appétit, Лион!Вon appétit, Лион!
65 за экскурсию
4 часа
Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города
Если Франция — кулинарная столица мира, то Лион — кулинарная столица Франции. Чтобы убедиться в этом, мы заглянем в старинные лавочки на рынке Ле Аль Поль Бокюз и продегустируем вкуснейшие лионские сыры, колбасы, вина и пирожные. А в перерывах между гастрономическими открытиями поговорим об истории традиционных бушонов и культовом поваре Лиона.

Обзорные экскурсии в Лионе

Лион с первого взглядаЛион с первого взглядаЛион с первого взгляда
100 за экскурсию
4 часа
24 отзыва
Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
Я буду счастлива разделить с вами мои знания и любовь к городу, где так бережно сохранено наследие веков! Он подкупит вас старинными базиликами и площадями, видами с холма Фурвьер и набережной реки Сона, умением жить красиво и превращать гастрономию в религию. Вы увидите главные и секретные уголки города и поймете его девиз — «Only Lyon».
Лион через века: обзорная прогулкаЛион через века: обзорная прогулкаЛион через века: обзорная прогулка
195 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Познакомиться с главными средневековыми и современными достопримечательностями города
Шедевры городской архитектуры, следы разных эпох, творения знаменитых лионских ткачей, история Франции в истории одного города — всё это ждет вас на экскурсии по Лиону. Вы прогуляетесь по центральным улочкам города, полюбуетесь базиликой Нотр-Дам на горе Фурвьер, перенесетесь в блистательную эпоху Генриха IV, заглянете в трабули домов и ателье, прославившее Лион прекрасным шелком. А главное — погрузитесь в мир местных традиций и непременно очаруетесь размеренным спокойствием города.
Лион от галло-римлян до футуристического КонфлюансаЛион от галло-римлян до футуристического КонфлюансаЛион от галло-римлян до футуристического Конфлюанса
230 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Большая обзорная прогулка с легким погружением в историю и культуру многоликого города
Столица французской гастрономии, масонских орденов, шелка и роз – все это о Лионе! В путешествии вы услышите о галло-римском наследии и средневековых легендах, изучите архитектурные шедевры буржуазной эпохи и заглянете в местную Кремниевую долину. А также узнаете о привычках лионцев, ярких фестивалях и личностях, прославивших город.

Выбирайте и другие экскурсии в Лионе

ОбзорныеВсеЗа городомИндивидуальныеГастрономическиеИстория и архитектураНа автомобилеМузеи и искусствоПешком