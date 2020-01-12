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Однодневные гастрономические туры по прекрасным богатствам региона Рон-Альпы

Светлана
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Светлана – ваш гид
Богатства региона Рон-Альпы удивительны и разнообразны: всемирно известные лыжные станции и водолечебные курорты, горы и равнины, винные и сельскохозяйственные регионы и, конечно, столица края и одновременно гастрономическая столица Франции город Лион.

Один из восьми департаментов региона называется Эн или Ан (Ain) — именно сюда я и хочу вас пригласить.

Чтобы попробовать лучшие местные продукты, порадовать взоры красивыми пейзажами и услышать удивительные истории этого края, стоит приехать сюда по одному из предлагаемых вариантов путешествия.

780 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега

Сотканный из множества видов ландшафта департамент Эн включает в себя равнинную часть с 2000 озер и искусственных прудов, а также горный массив Юра (Jura), вернее, его часть Haut-Jura. Как разнятся между собой холмы и равнины, горы и речные долины, так же различаются по вкусу одни и те же продукты этих мест. Например сыры или вина.

Программа

Вариант 1
Предполагаемое время — 8-8.5 ч.

8.30 — отправление из Лиона в Saint-Martin du Frêne В первую половину дня произойдет знакомство с одним из самых известных сыров Франции, входящих в десятку лучших французских сыров — Контэ (Comté). Кооперативное предприятие «Fromagerie de la Combe du Val» расположено в местечке Saint Martin du Frêne и объединяет фермеров этого края. Сыродельня дает возможность увидеть само производство, поучаствовать как наблюдатель в самом технологическом процессе, увидеть место вызревание сыров, услышать рассказ о секретах сыра Контэ, а также продегустировать продукцию по 3-м возрастным номинациям сыра: 6,12 и 18 месяцев. По желанию дегустация других сыров края с ароматным, подходящим для каждого сыра бокалом вина.
9.30-10.30 — визит производства сыров, дегустации
10.30-10.50 — перезд в Saint-Alban Буквально в нескольких километрах от сыроделов расположена деревушка, давшая название еще одной «знаменитости» края — шипучему вину Сердон. Это один из самых ярких образцов шампанизированных вин, выполненных традиционным в этом краю методом, с различимым от всех подобных вин розовым цветом и нежным сладковатым вкусом фруктов. Блестяще подходит ко многим десертам и аперитивам.
11.00-12.00 — визит к виноделу и дегустации вин Сердон
12.15-13.45 — обед в ресторане региональной кухни, меню от 14€ В этом ресторанчике всегда есть местные деликатесы, например, фуа-гра в вине Сердон или традиционные свежие лягушки и улитки в белом местном вине Бюжи.
13.45-14.20 — перезд в Перуж Во второй половине дня ландшафт поменяется полностью и вместо крутых склонов и ровных рядов виноградников откроется вид на равнину с множеством небольших озер и прудов. Это регион Домб. Когда то, в X веке, пришли сюда монахи бенедиктинцы и стали разводить в сооруженных ими прудах пресноводную рыбу, в том числе карпа и щуку, линя и сома, красноперку и налима.
14.20-15.50 экскурсия по Перужу Один из первых известных городов 12 века, Перуж является сейчас и первым средневековым городом, получившим звание «un de plus beau village de France» — одна из самых красивых деревушек Франции. Сохраненный в веках, Перуж воспроизводит быт и уклад жизни типичного французского поселения XII-XV веков. Город стал натуральной декорацией ко многим фильмам, среди которых «Три Мушкетера». Здесь стоит попробовать Перужские галеты, рецепт которых родился в 15 веке во время знаменитой перужской осады.
15.50-16.30 — возвращение в Лион

Вариант 2
Предполагаемое время — 8-8.5 ч.

Это путешествие также пройдет по департаменту Эн и познакомит с регионом Бресс и столицей департамента — городом Бург-ан-Бресс. Созданный когда-то на место римского поселения, этот город знаменит своим монастырем Бру, а также королевcкой «часовней», ставшей «гимном любви» Маргариты Австрийской своему рано ушедшему и горячо любимому супругу. Выполненный в стиле «пламенная готика», монастырь построен в XVI веке. В величественном соборе находятся королевские гробницы принца Филиппа Красивого, графа Савойского, его жены Маргариты Австрийской и ее матери Маргариты Бурбон. В стенах монастыря находится прекрасная коллекция живописи, посуды и мебели этой эпохи.

8.30 — отправление из Лиона в Бург-ан-Бресс
9.30-11.00 — визит монастыря с комментариями
11.00-11.10 — переезд в Saint-Denis-les-Bourg На выезде из Бург-ан-Бресса остановимся на некоторое время, чтобы познакомится с сырами этого края. Издавна кроме ведущих брендов края, таких как бресская курица, карп из Домб, этот край славился сыром с плесенью из Бресса Bleu de Bresse.
11.15-12.00 — дегустация сыров В кооперативе Сен-Дени производители объединили свои усилия и открыли магазин сыров. Уникальная возможность продегустировать сыры напрямую от фермеров-производителей. Свежайшие сыры из козьего, овечьего и коровьего молока.
12.00-12.20 — переезд в Шатийон Обед в ресторане «Tour», от 20€. Город Шатийон, расположенный на реке Шаларон, входит в список «Самых красивых мест Франции», а еще его называют «Венецией Домб». Гастрономия это края также особая. Среди лучших блюд: лягушки по-Домбиски, карп из Домб, бресская курица в сливках.
13.50-14.30 — переезд в Перуж
14.30-15.50 — экскурсия по Перужу
15.50-16.30 — возвращение в Лион

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрутов двух вариантов — около 180 км.
  • В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Отдельно оплачиваются обеды, дегустации (5 €/чел), вход в музей (7.5€).
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я живу во Франции с 2003 года и с 2009 работаю на своем счету в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В 2009 закончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов, вплоть до звездных. Я покажу вам красоты края Божоле и Южной Бургундии и, конечно, Лиона.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия.
Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся .
19 сентября 2019
8 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось.сопровождение и содержание.Гид Светлана молодец.интересный гид и собеседник.еще хотим поблагодарить водителя Эдуарда.поездка очень комфортная.Трипстер хорошо что вы нас всех объединяете.

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