Винные реки, сырные берега

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, однако возможны дожди и прохладные дни. В зимние месяцы посещение менее комфортно из-за холодной погоды, но если вы не боитесь холода, экскурсия всё равно будет интересной.

процесс производства и попробовать сыры разного возраста. Затем вас ждет дегустация шипучего вина Сердон в деревушке Saint-Alban. Обед в ресторане региональной кухни позволит насладиться местными деликатесами. Во второй половине дня вы посетите средневековый город Перуж, один из самых красивых во Франции. Экскурсия завершится возвращением в Лион

Описание экскурсии

Сотканный из множества видов ландшафта департамент Эн включает в себя равнинную часть с 2000 озер и искусственных прудов, а также горный массив Юра (Jura), вернее, его часть Haut-Jura. Как разнятся между собой холмы и равнины, горы и речные долины, так же различаются по вкусу одни и те же продукты этих мест. Например сыры или вина.

Программа

Вариант 1

Предполагаемое время — 8-8.5 ч.

8.30 — отправление из Лиона в Saint-Martin du Frêne В первую половину дня произойдет знакомство с одним из самых известных сыров Франции, входящих в десятку лучших французских сыров — Контэ (Comté). Кооперативное предприятие «Fromagerie de la Combe du Val» расположено в местечке Saint Martin du Frêne и объединяет фермеров этого края. Сыродельня дает возможность увидеть само производство, поучаствовать как наблюдатель в самом технологическом процессе, увидеть место вызревание сыров, услышать рассказ о секретах сыра Контэ, а также продегустировать продукцию по 3-м возрастным номинациям сыра: 6,12 и 18 месяцев. По желанию дегустация других сыров края с ароматным, подходящим для каждого сыра бокалом вина.

9.30-10.30 — визит производства сыров, дегустации

10.30-10.50 — перезд в Saint-Alban Буквально в нескольких километрах от сыроделов расположена деревушка, давшая название еще одной «знаменитости» края — шипучему вину Сердон. Это один из самых ярких образцов шампанизированных вин, выполненных традиционным в этом краю методом, с различимым от всех подобных вин розовым цветом и нежным сладковатым вкусом фруктов. Блестяще подходит ко многим десертам и аперитивам.

11.00-12.00 — визит к виноделу и дегустации вин Сердон

12.15-13.45 — обед в ресторане региональной кухни, меню от 14€ В этом ресторанчике всегда есть местные деликатесы, например, фуа-гра в вине Сердон или традиционные свежие лягушки и улитки в белом местном вине Бюжи.

13.45-14.20 — перезд в Перуж Во второй половине дня ландшафт поменяется полностью и вместо крутых склонов и ровных рядов виноградников откроется вид на равнину с множеством небольших озер и прудов. Это регион Домб. Когда то, в X веке, пришли сюда монахи бенедиктинцы и стали разводить в сооруженных ими прудах пресноводную рыбу, в том числе карпа и щуку, линя и сома, красноперку и налима.

14.20-15.50 экскурсия по Перужу Один из первых известных городов 12 века, Перуж является сейчас и первым средневековым городом, получившим звание «un de plus beau village de France» — одна из самых красивых деревушек Франции. Сохраненный в веках, Перуж воспроизводит быт и уклад жизни типичного французского поселения XII-XV веков. Город стал натуральной декорацией ко многим фильмам, среди которых «Три Мушкетера». Здесь стоит попробовать Перужские галеты, рецепт которых родился в 15 веке во время знаменитой перужской осады.

15.50-16.30 — возвращение в Лион

Вариант 2

Предполагаемое время — 8-8.5 ч.

Это путешествие также пройдет по департаменту Эн и познакомит с регионом Бресс и столицей департамента — городом Бург-ан-Бресс. Созданный когда-то на место римского поселения, этот город знаменит своим монастырем Бру, а также королевcкой «часовней», ставшей «гимном любви» Маргариты Австрийской своему рано ушедшему и горячо любимому супругу. Выполненный в стиле «пламенная готика», монастырь построен в XVI веке. В величественном соборе находятся королевские гробницы принца Филиппа Красивого, графа Савойского, его жены Маргариты Австрийской и ее матери Маргариты Бурбон. В стенах монастыря находится прекрасная коллекция живописи, посуды и мебели этой эпохи.

8.30 — отправление из Лиона в Бург-ан-Бресс

9.30-11.00 — визит монастыря с комментариями

11.00-11.10 — переезд в Saint-Denis-les-Bourg На выезде из Бург-ан-Бресса остановимся на некоторое время, чтобы познакомится с сырами этого края. Издавна кроме ведущих брендов края, таких как бресская курица, карп из Домб, этот край славился сыром с плесенью из Бресса Bleu de Bresse.

11.15-12.00 — дегустация сыров В кооперативе Сен-Дени производители объединили свои усилия и открыли магазин сыров. Уникальная возможность продегустировать сыры напрямую от фермеров-производителей. Свежайшие сыры из козьего, овечьего и коровьего молока.

12.00-12.20 — переезд в Шатийон Обед в ресторане «Tour», от 20€. Город Шатийон, расположенный на реке Шаларон, входит в список «Самых красивых мест Франции», а еще его называют «Венецией Домб». Гастрономия это края также особая. Среди лучших блюд: лягушки по-Домбиски, карп из Домб, бресская курица в сливках.

13.50-14.30 — переезд в Перуж

14.30-15.50 — экскурсия по Перужу

15.50-16.30 — возвращение в Лион

Организационные детали