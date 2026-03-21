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Винные реки, сырные берега

Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Регион Рон-Альпы славится своими природными и гастрономическими богатствами.

Экскурсия «Винные реки, сырные берега» предлагает уникальную возможность посетить департамент Эн, известный своими сырами и винами.

Программа включает визит на сыродельню, где можно увидеть
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процесс производства и попробовать сыры разного возраста. Затем вас ждет дегустация шипучего вина Сердон в деревушке Saint-Alban. Обед в ресторане региональной кухни позволит насладиться местными деликатесами. Во второй половине дня вы посетите средневековый город Перуж, один из самых красивых во Франции. Экскурсия завершится возвращением в Лион

4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧀 Дегустация знаменитого сыра Контэ
  • 🍷 Визит на винодельню и дегустация вина Сердон
  • 🍽 Обед в ресторане с местными деликатесами
  • 🏰 Экскурсия по средневековому городу Перуж
  • 🌄 Живописные пейзажи региона Рон-Альпы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться поездкой, однако возможны дожди и прохладные дни. В зимние месяцы посещение менее комфортно из-за холодной погоды, но если вы не боитесь холода, экскурсия всё равно будет интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега
Винные реки, сырные берега

Что можно увидеть

  • Сыродельня Fromagerie de la Combe du Val
  • Винодельня в Saint-Alban
  • Средневековый город Перуж

Описание экскурсии

Сотканный из множества видов ландшафта департамент Эн включает в себя равнинную часть с 2000 озер и искусственных прудов, а также горный массив Юра (Jura), вернее, его часть Haut-Jura. Как разнятся между собой холмы и равнины, горы и речные долины, так же различаются по вкусу одни и те же продукты этих мест. Например сыры или вина.

Программа

Вариант 1

Предполагаемое время — 8-8.5 ч.

8.30 — отправление из Лиона в Saint-Martin du Frêne В первую половину дня произойдет знакомство с одним из самых известных сыров Франции, входящих в десятку лучших французских сыров — Контэ (Comté). Кооперативное предприятие «Fromagerie de la Combe du Val» расположено в местечке Saint Martin du Frêne и объединяет фермеров этого края. Сыродельня дает возможность увидеть само производство, поучаствовать как наблюдатель в самом технологическом процессе, увидеть место вызревание сыров, услышать рассказ о секретах сыра Контэ, а также продегустировать продукцию по 3-м возрастным номинациям сыра: 6,12 и 18 месяцев. По желанию дегустация других сыров края с ароматным, подходящим для каждого сыра бокалом вина.

9.30-10.30 — визит производства сыров, дегустации

10.30-10.50 — перезд в Saint-Alban Буквально в нескольких километрах от сыроделов расположена деревушка, давшая название еще одной «знаменитости» края — шипучему вину Сердон. Это один из самых ярких образцов шампанизированных вин, выполненных традиционным в этом краю методом, с различимым от всех подобных вин розовым цветом и нежным сладковатым вкусом фруктов. Блестяще подходит ко многим десертам и аперитивам.

11.00-12.00 — визит к виноделу и дегустации вин Сердон

12.15-13.45 — обед в ресторане региональной кухни, меню от 14€ В этом ресторанчике всегда есть местные деликатесы, например, фуа-гра в вине Сердон или традиционные свежие лягушки и улитки в белом местном вине Бюжи.
13.45-14.20 — перезд в Перуж Во второй половине дня ландшафт поменяется полностью и вместо крутых склонов и ровных рядов виноградников откроется вид на равнину с множеством небольших озер и прудов. Это регион Домб. Когда то, в X веке, пришли сюда монахи бенедиктинцы и стали разводить в сооруженных ими прудах пресноводную рыбу, в том числе карпа и щуку, линя и сома, красноперку и налима.
14.20-15.50 экскурсия по Перужу Один из первых известных городов 12 века, Перуж является сейчас и первым средневековым городом, получившим звание «un de plus beau village de France» — одна из самых красивых деревушек Франции. Сохраненный в веках, Перуж воспроизводит быт и уклад жизни типичного французского поселения XII-XV веков. Город стал натуральной декорацией ко многим фильмам, среди которых «Три Мушкетера». Здесь стоит попробовать Перужские галеты, рецепт которых родился в 15 веке во время знаменитой перужской осады.
15.50-16.30 — возвращение в Лион

Вариант 2

Предполагаемое время — 8-8.5 ч.

Это путешествие также пройдет по департаменту Эн и познакомит с регионом Бресс и столицей департамента — городом Бург-ан-Бресс. Созданный когда-то на место римского поселения, этот город знаменит своим монастырем Бру, а также королевcкой «часовней», ставшей «гимном любви» Маргариты Австрийской своему рано ушедшему и горячо любимому супругу. Выполненный в стиле «пламенная готика», монастырь построен в XVI веке. В величественном соборе находятся королевские гробницы принца Филиппа Красивого, графа Савойского, его жены Маргариты Австрийской и ее матери Маргариты Бурбон. В стенах монастыря находится прекрасная коллекция живописи, посуды и мебели этой эпохи.

8.30 — отправление из Лиона в Бург-ан-Бресс

9.30-11.00 — визит монастыря с комментариями
11.00-11.10 — переезд в Saint-Denis-les-Bourg На выезде из Бург-ан-Бресса остановимся на некоторое время, чтобы познакомится с сырами этого края. Издавна кроме ведущих брендов края, таких как бресская курица, карп из Домб, этот край славился сыром с плесенью из Бресса Bleu de Bresse.
11.15-12.00 — дегустация сыров В кооперативе Сен-Дени производители объединили свои усилия и открыли магазин сыров. Уникальная возможность продегустировать сыры напрямую от фермеров-производителей. Свежайшие сыры из козьего, овечьего и коровьего молока.
12.00-12.20 — переезд в Шатийон Обед в ресторане «Tour», от 20€. Город Шатийон, расположенный на реке Шаларон, входит в список «Самых красивых мест Франции», а еще его называют «Венецией Домб». Гастрономия это края также особая. Среди лучших блюд: лягушки по-Домбиски, карп из Домб, бресская курица в сливках.

13.50-14.30 — переезд в Перуж

14.30-15.50 — экскурсия по Перужу
15.50-16.30 — возвращение в Лион

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрутов двух вариантов — около 180 км.
  • В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Отдельно оплачиваются обеды, дегустации (5 €/чел), вход в музей (7.5€).

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 241 туриста
Я живу во Франции с 2003 года, с 2009 работаю на себя в туризме. В России окончила школу гидов-экскурсоводов и проработала 14 лет гидом в разных агентствах родного Пскова. В
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2009 окончила во Франции курсы региональных гидов Божоле и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями края, знакомствами с сыроделами и виноделами, поварами всех рангов вплоть до звёздных. Я покажу вам красоты края Божоле, Южной Бургундии и, конечно, Лиона.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Е
Светлана, гид, провела экскурсию интересно и профессионально, показав производство сыра Comte, дегустацию французского вина с посещением аутентичной деревни Переж. очень рекомендую этого гида
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо Елена! Вы прекрасные любознательные слушатели!
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Светлана
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это все ждёт Вас в этом путешествии!!! Сердечная благодарность Светлане за этот замечательный день!
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это+2
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это
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Л
Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды,
Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды,
Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды,
Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды,
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Е
8 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание. Гид Светлана молодец. интересный гид и собеседник. еще хотим поблагодарить водителя Эдуарда. поездка очень комфортная. Трипстер хорошо что вы нас всех объединяете.
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У
Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия.
Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
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